Frankfurt (ots) -- Vorläufiges Ergebnis vor Steuern in Höhe von 39,2 Millionen Euro abgeschlossen- Bilanzsumme lag per 31. Dezember 2022 bei 6,5 Milliarden Euro- Das bilanzielle Eigenkapital erhöht sich auf 340,2 Millionen EuroDie Degussa Bank AG hat das Geschäftsjahr 2022 auf Basis vorläufiger noch nicht testierter Zahlen nach HGB-Rechnungslegung mit einem Ergebnis vor Steuern in Höhe von 39,2 Millionen Euro abgeschlossen. Der Zinsüberschuss inklusive laufender Erträge (1,5 Millionen Euro) betrug 117,5 Millionen Euro (Vorjahr: 89,9 Millionen Euro), der Provisionsüberschuss belief sich auf 25,5 Millionen Euro (Vorjahr: 24,0 Millionen Euro). Die weiteren Erträge in Höhe von 37,5 Millionen Euro (Vorjahr: 117,8 Millionen Euro) sind im Wesentlichen durch die Veräußerungen von Tochtergesellschaften geprägt. Die Verwaltungsausgaben inklusive Abschreibungen gingen leicht auf 109,1 Millionen Euro zurück (Vorjahr: 114,4 Millionen Euro). Die Nettozuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft betrugen 4,8 Millionen Euro (Vorjahr: 7,9 Millionen Euro). Das Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit lag bei 45,6 Millionen Euro (Vorjahr: 124,1 Millionen Euro), die außerordentlichen Aufwendungen bei 6,3 Millionen Euro (Vorjahr: 8,6 Millionen Euro).Die Bilanzsumme lag per 31. Dezember 2022 bei 6,5 Milliarden Euro (Vorjahr: 6,2 Milliarden Euro). Die Kundeneinlagen standen gegenüber dem Vorjahr unverändert mit 5,0 Milliarden Euro in der Bilanz. Das Kundenkreditvolumen hingegen stieg leicht auf 4,7 Milliarden Euro (Vorjahr: 4,5 Milliarden Euro).Das bilanzielle Eigenkapital erhöht sich auf 340,2 Millionen Euro (Vorjahr: 302,1 Millionen Euro). Zum Bilanzstichtag beträgt die harte Kernkapitalquote 22,46 Prozent (Vorjahr: 11,94 Prozent) und die Gesamtkapitalquote 29,70 Prozent (Vorjahr: 17,50 Prozent).Insgesamt betreute die Degussa Bank im abgelaufenen Geschäftsjahr rund 322.000 Kunden und beschäftigte im Jahresmittel 572 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 613).Degussa Bank AGDie Degussa Bank AG bietet Finanzdienstleistungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer an. Als einzige Worksite-Bank Deutschlands betreibt sie Bankfilialen auf dem Betriebsgelände von Partnerunternehmen und berät zudem über ihren innovativen digitalen Bank-Shop. Das Frankfurter Unternehmen beschäftigt circa 572 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und verfügt über eine Bilanzsumme von rund 6,5 Milliarden Euro.www.degussa-bank.de