DJ MARKT/DAX weitet Verluste aus - 2-jährige auf 14-Jahreshoch

Der DAX weitet die Verluste aus. Er fällt um 0,9 Prozent auf 15.255 Punkte. "Die 2-jährige Rendite kratzt an der 3-Prozentmarke", so Vermögensverwalter Thomas Altmann von QC Partners. Mit 2,958 Prozent ist sie auf den höchsten Stand seit Oktober 2008 gestiegen. Bei den Zinsen dürften es dem einen oder anderen jetzt deutlich leichter fallen, seine bisherigen Jahresgewinne am Aktienmarkt zu realisieren und in Anleihen zu wechseln, so der Vermögensverwalter. "Die Nervosität unter den Börsianern nimmt deutlich zu", sagt er.

February 22, 2023 03:47 ET (08:47 GMT)

