Die Takkt AG (ISIN: DE0007446007) schlägt für das Geschäftsjahr 2022 die Ausschüttung einer Dividende von 1,00 Euro je Aktie vor, wie am Dienstag berichtet wurde. Diese setzt sich zusammen aus einer Basisdividende in Höhe von 0,60 Euro und einer Sonderdividende in Höhe von 0,40 Euro. Auf Basis des derzeitigen Aktienkurses von 14,48 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite damit bei 4,14 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...