Heiko Böhmer (Shareholder Value): Rückblick 2022

16.02.2023 - 2022 war ohne Frage ein ganz besonderes Jahr und das nicht nur an den Börsen. Der Begriff der Zeitenwende hat sich etabliert für das, was wir alle in diesem außergewöhnlichen Jahr erlebt haben. Ausgehend von der Coronakrise haben sich viele weitere Krisenherde ausgebreitet, so dass auch der Begriff der Polykrise im Jahr 2022 benutzt wurde.

Dabei spielten klassische wirtschaftliche Faktoren für die Finanzmärkte eine große Rolle. Hierzu zählt die Rückkehr der Zinsen. Immerhin hat die US-Notenbank Fed im Jahr 2022 die Zinsen in einem Tempo wie zuletzt in den 1980er Jahren angehoben. Die Marke von fünf Prozent kam schon in Sichtweite. Gleichzeitig hat das Thema Inflation immer höhere Wellen geschlagen. Mit rund zehn Prozent in Europa und rund neun Prozent in den USA erreichte die Preissteigerung im vierten Quartal 2022 den vorläufigen Höhepunkt.

Und dann sorgte natürlich die Rückkehr des Krieges nach Europa für große Turbulenzen. Seit dem 24. Februar 2022 ist die Welt nicht mehr so, wie sie vorher war. Auch knapp ein Jahr nach Beginn des russisch-ukrainischen Krieges ist nicht klar, wie es bei diesem Konflikt zu einer Lösung kommen kann. Immerhin hat sich der Einfluss auf die Finanzmärkte, nach anfänglichen Turbulenzen auf dem Energiemarkt, doch wieder beruhigt. Ein solcher Krieg mitten in Europa der ohne Aussicht auf eine friedliche Lösung weitergeht, bildet einen stetigen Belastungsfaktor, ob nun auf politischer Ebene oder hinsichtlich der Finanzmarktstabilität.

Für defensiv ausgerichtete Investoren war das Jahr 2022 auch etwas ganz Besonderes: Nicht nur die Aktienmärkte büßten im Jahresverlauf oft zweistellig an Wert ein. Das gleiche gilt auch für die Anleihenmärkte. Aktien und Anleihen im Gleichschritt, das ist wirklich ungewöhnlich. Mit einem gemischten Portfolio aus US-Aktien und US-Anleihen haben Anleger deutlich mehr als zehn Prozent verloren. So etwas findet nur alle Jubeljahre einmal statt und sorgt für große Verwerfungen an den Finanzmärkten und gleichzeitig für große Herausforderungen bei den Investoren.

In diesem schwierigen Marktumfeld kam der Aktienselektion eine ganz besondere Rolle zu, denn nicht alle Branchen haben im abgelaufenen Jahr gleichmäßig an Wert verloren. Sehr viel haben beispielsweise die großen US-Technologie-Unternehmen verloren - nachdem sie vorher doch zu den Hauptträgern des Aufschwungs gehörten. Auf der anderen Seite stand der Energiesektor als einer der wenigen einsamen Gewinner im Börsenjahr 2022 - ausgelöst durch die massiven Preisausschläge, sowohl beim Öl als auch beim Gas. Unternehmen wie BP oder Exxon Mobil haben das Geschäftsjahr 2022 mit einem Rekordgewinn abgeschlossen.

Auch die in unseren Mandaten vertretenen US-Tech-Unternehmen wie Amazon oder Microsoft haben das Geschäftsjahr 2022 mit hohen Gewinnen abgeschlossen. Dennoch standen diese Aktien unter Druck. Hier gilt es als erfahrener Investor die richtigen Erkenntnisse aus der anspruchsvollen Entwicklung 2022 zu ziehen. So haben wir als langfristig orientierte Value-Investoren insbesondere bei Microsoft die Phasen der Kursschwäche genutzt, um unsere Positionen ins neue Jahr hinein aufzustocken. Hier überzeugen uns die Wachstumsperspektiven des US-Technologieklassikers.