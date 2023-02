Zürich (ots) -Was denken Gesundheitspraktikerinnen, Bürger und nationale Stakeholder über Solidarität in einem datafizierten Gesundheitssystem? Wo sehen sie Chancen und Risiken? Welche Wünsche und Forderungen haben sie, damit es mit der Digitalisierung voran geht?Mit dem Projekt "Gesundheit digital: 4 Szenarien im Dialog" hat Sensor Advice im Auftrag der Stiftung Sanitas Krankenversicherung schweizweit zum ersten Mal in Gruppendiskussionen bei Bürgerinnen und Gesundheitspraktikern den Puls gefühlt und an einem Workshop auf nationaler Ebene erste Ergebnisse vertieft.Die Erkenntnisse wurden in einer qualitativen Studie "Gesundheit digital: Solidarität und das Gesundheitswesen der Zukunft" aufgearbeitet und werden Ihnen vorgestellt. Zusätzlich sind einige wichtige Schlüsselfragen aus dieser Studie Anfang 2023 von der Forschungsstelle Sotomo in eine repräsentative Online-Befragung eingeflossen. Auch diese quantitativen Ergebnisse werden wir Ihnen exklusiv präsentieren.Gerne laden wir Sie zur Medienkonferenz ein:- Datum: Dienstag, 21. März 2023- Zeit: 9.30 bis 10.30 Uhr- Ort: Kongresszentrum Kreuz, Zeughausgasse 41, 3011 BernProgramm- 9.15: Willkommenskaffee- 9.30: Begrüssung und Moderation Anlass, Isabelle Vautravers, Geschäftsführerin Stiftung Sanitas; Einführung: Felix Gutzwiller, Präsident Stiftung Sanitas- 9.40: Präsentation der Ergebnisse Dialogreihe "Gesundheit digital", Heike Scholten und Sara Käch, Sensor Advice; Online-Befragung "Digitales Gesundheitswesen", Gordon Bühler, Sotomo- 10.10: Schlussfolgerung/Einordnung, Felix Gutzwiller, Präsident Stiftung Sanitas- 10.15: Diskussion/Fragen, Moderation: Isabelle Vautravers, Geschäftsführerin Stiftung Sanitas- 10.20: Ende der Medienkonferenz, anschliessend Zeit für individuelle Fragen und InterviewsPressekontakt:Bitte melden Sie sich bis am 16. März 2023 per Mail an st@sensoradvice.ch an.Bei Fragen wenden Sie sich an Sara Käch, sk@sensoradvice.ch, Tel. 079 208 16 33Original-Content von: Sanitas Krankenversicherung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100005121/100903233