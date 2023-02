ROM (dpa-AFX) - Die hohe Inflation in Italien hat sich im Januar etwas deutlicher abgeschwächt als bisher gedacht. Auf Jahressicht stiegen die nach europäischer Methode ermittelten Verbraucherpreise (HVPI) um 10,7 Prozent, wie das Statisitkamt Istat am Mittwoch in Rom mitteilte. Eine vorherige Berechnung hatte eine Rate von 10,9 Prozent ergeben. Im Dezember hatte die Rate 12,3 Prozent betragen. Im Monatsvergleich sanken die Lebenshaltungskosten zu Jahresbeginn um 1,5 Prozent./bgf/jkr/mis