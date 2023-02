Damit ist der Speicher jetzt auch in der Alpenrepublik erhältlich. Zuvor wurden die Systeme neben dem Heimatmarkt in den USA nur in Belgien und Deutschland ausgeliefert.Enphase liefert seine AC-gekoppelten Speichersysteme "IQ Batteries" ab sofort auch in Österreich aus. Die Batterien können von 3,5 Kilowattstunden Kapazität bis 42 Kilowattstunden Kapazität kaskadiert werden. "Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Enphase und können unseren Kunden mit der IQ Battery jetzt ein innovatives und zuverlässiges Hausenergiesystem anbieten", kommentiert Max Ostendorp, Mitgründer von Anbieter von Photovoltaik-Anlagen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...