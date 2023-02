Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) -BARCELONA, Spanien, 22. Februar 2023 /PRNewswire/ - Angetrieben durch die Bedürfnisse der Smart Society steigen die Bandbreitenanforderungen auf dem Campus, in der industriellen Vernetzung, in Unternehmen und zu Hause. Die Nachfrage der Menschen nach Netzwerkverbindungen entwickelt sich schneller, als wir es uns vorstellen können. Konnektivität wird allmählich zum Eckpfeiler einer Smart Society. Sie fördert die Kommunikation und Zusammenarbeit in allen Bereichen der globalen Gesellschaft und Wirtschaft und wirkt sich direkt auf die Entwicklung von Bildung, Gesundheitswesen, Produktion, Landwirtschaft, Transport und anderen Branchen aus.Als das umweltfreundlichste und kohlenstoffärmste Kommunikationsmedium ist Glasfaser das Medium der Wahl für die nachhaltige Entwicklung von Festnetzen. Die Entwicklung eines rein optischen Netzwerks kann die umweltfreundliche Entwicklung der Sozialwirtschaft erheblich unterstützen. Als Eckpfeiler des Ausbaus fester Breitbandnetze kann das umweltfreundliche rein optische Netz ein nachhaltiges Gigabit-Erlebnis bieten. Heutzutage fördert das "Gigabit Optical Network" mit seiner ultimativen Konnektivitätserfahrung die rasche Verbreitung verschiedener smarter Anwendungen, und seine Technologie, sein Netzwerk, seine Ökologie und seine Nutzer entwickeln sich rasant. Mit dem Aufkommen und der Popularität neuer Technologien und Anwendungen wie VR, AR und 8K-Video muss das "Gigabit Optical Network" in Zukunft auf eine allgegenwärtige 10-Gigabit-Konnektivität aufgerüstet werden.Um die rasche Verbreitung des "Gigabit Optical Network" zu fördern und die künftige Aufrüstung auf allgegenwärtige 10-Gigabit-Konnektivität zu unterstützen, wird Huawei während des MWC 2023 vom 27. Februar bis 2. März mit führenden Betreibern und Branchenführern zusammenarbeiten, um das "Green Gigabit All-Optical Network" zu besprechen. Darüber hinaus wird Huawei drei innovative Lösungen für die F5.5G-Ära auf den Markt bringen, um die Branche auf dem Weg zu 10 Gbit/s Everywhere zu unterstützen.Highlight 1: Nutzen Sie den Moment und sehen Sie, wie eine grüne, rein optische Verbindung ein Gigabit-Erlebnis freisetztAm 27. Februar wird Huawei am Green All-Optical Forum teilnehmen, das von IDATE, einer führenden europäischen Beratungsorganisation, organisiert wird. IDATE wird das "Green Fiber Network for Gigabit Experience White Paper" veröffentlichen und Auszeichnungen an führende Betreiber für ihre hervorragenden Praktiken vergeben. Huawei wird die Green Intelligent OptiX-Zielnetzwerkarchitektur veröffentlichen, um die Konnektivität zu verbessern. Die Veranstaltung bringt die wichtigsten Akteure zusammen, um die künftige Ausrichtung der Konnektivitätsbranche und die Wachstumspunkte für Unternehmen zu erläutern und die neuen Möglichkeiten und Herausforderungen von grünen, rein optischen Gigabit-Netzwerken zu besprechen.Highlight 2: Die Zukunft ist hier, sehen Sie sich 3 neue Produkte und Lösungen anAchten Sie am 27. Februar auf die Markteinführung der Produkte und Lösungen von Huawei. Richard Jin, Präsident der optischen Produktlinie von Huawei, wird 3 neue Produkte und Lösungen vorstellen, die den Weg zu 10 Gbit/s ebnen und die Entwicklung eines durchgängigen grünen, rein optischen Netzwerks mit einem rein optischen Heimnetzwerk, einem ultrabreiten 10 Gigabit-Netzwerk und einem rein optischen Telekommunikationsnetzwerk unterstützen. Huawei's FTTR-Serie wurde erneut aufgerüstet: sechs Aufrüstungen in den Bereichen Schönheit, Geschwindigkeit, Abdeckung, Roaming, Gleichzeitigkeit und Service, die das digitale Leben jeder Familie erhellen, die Breitband-Wettbewerbsfähigkeit der Betreiber verbessern, die Nutzerbindung erhöhen und neue Chancen auf dem Billionen-Dollar-Markt eröffnen; PON-Technologie der nächsten Generation, die die reibungslose Entwicklung des Netzausbaus in allen Bereichen unterstützt und den Weg zu 10 Gigabit beschleunigt; die ursprüngliche rein optische Telekommunikations-Netzlösung schafft ein Telekommunikations-WDM-Netz mit einfachster Architektur und ultimativer Erfahrung und definiert das grüne, rein optische Netz neu.Highlight 3: Seien Sie in der Gegenwart und blicken Sie in die Zukunft. Sehen Sie sich das rein optische Musterhaus und den Messestand für Premium Intelligent Connectivity an, um erfolgreiche Geschäftspraktiken und neueste Lösungen zu präsentierenVom 26. Februar bis zum 2. März werden in Huawei's all-optical showcase house und auf dem Messestand für Premium Intelligent Connectivity erfolgreiche Geschäftspraktiken und Spitzentechnologien für grüne, rein optische Netzwerke vorgestellt. Im SB Plaza Hotel (ca. 750 m von der MWC-Ausstellungshalle entfernt) wird Huawei gemeinsam mit den weltweit führenden Betreibern erfolgreiche Geschäftspraktiken für rein optische Netzwerke vorstellen, einen Blick auf die Anwendung der neuen OTN-Premium-Privatleitungen in großen Konzernen und Klein- und Mittelunternehmen werfen und die neuen rein optischen Telekommunikationsbereich-Lösungen mit optimaler TCO erleben; die Geschäftspraktiken der Produkte der FTTR-Serie in Privathaushalten und Klein- und Mikrounternehmen beobachten und 2000 Mbit/s Hochgeschwindigkeits-WLAN und E2E-Marketingausrüstungstools erleben. In der Fira Gran Via Halle 1 1H50 wird Huawei eine Reihe von rein optischen Konnektivitätslösungen vorstellen, darunter 10 G PON, FTTR, 400 G, rein optische Telekommunikationsnetze, erfolgreiche Geschäftspraktiken globaler Betreiber und Spitzentechnologien zur Unterstützung der zukünftigen Entwicklung zu F5.5G.Sie können nicht vor Ort sein? Kein Problem! Wir freuen uns darauf, Sie in Barcelona begrüßen zu dürfen und weltweit live zu streamen. Bis bald!View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/3-highlights-des-huaweis-green-intelligent-optix-network-werden-auf-dem-mwc-2023-enthullt-301752863.htmlPressekontakt:Qiuyu Peng,pengqiuyu1@huawei.comOriginal-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/100745/5447138