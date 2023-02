Unterföhring (ots) -- Alle Sender der Seven.One Entertainment Group weiterhin über Satellit ASTRA 19,2° Ost auch in Standardauflösung empfangbar- Vereinbarung umfasst die Sender ProSieben, SAT.1, Kabel Eins, sixx, SAT.1 GOLD, ProSieben MAXX, Kabel Eins Doku und die SAT.1 Regionalfensterprogramme in Bayern und Nordrhein-WestfalenDie Seven.One Entertainment Group und SES Germany verlängern ihre Partnerschaft. Durch die mehrjährige Vereinbarung sind weiterhin sämtliche Sender der Seven.One Entertainment Group über die ASTRA Orbitalposition 19,2° Ost frei zu empfangen. Die Vereinbarung umfasst die Ausstrahlung der Sender ProSieben, SAT.1, Kabel Eins, sixx, SAT.1 GOLD, ProSieben MAXX, Kabel Eins Doku und die SAT.1 Regionalfensterprogramme in Bayern und Nordrhein-Westfalen in Standardauflösung.Nicole Agudo Berbel, Geschäftsführerin und Chief Distribution Officer Seven.One Entertainment Group: "Durch den neuen Transponder-Vertrag bieten wir umfassende Empfangsmöglichkeiten all unserer Sender via Satellit und sichern hohe Reichweiten für unsere Werbekunden. Unsere hervorragende Partnerschaft mit SES eröffnet den TV-Zuschauern sämtliche Möglichkeiten, unsere Sender und unsere großen TV-Formate linear zu empfangen: In Standardauflösung, in HD bei HD+ und auch in UHD.""Durch die mehrjährige Vereinbarung mit der Seven.One Entertainment Group vertiefen wir unsere Partnerschaft. Das vielfältige und allseits beliebte Sender- und Programmportfolio der Gruppe ist ein essenzieller Baustein in unserem TV-Angebot, mit dem wir 17 Millionen Haushalte in Deutschland erreichen. Unsere Nutzerinnen und Nutzer genießen eine unglaubliche Vielfalt an deutschsprachigen und internationalen Programmen. Denn mit Satellit lassen sich mit Abstand die meisten Programme frei empfangen", betont Christoph Mühleib. Er verantwortet als Geschäftsführer SES Germany die Geschäfte von SES und ASTRA für DACH.Mehr Informationen:www.astra.dewowi.astra.dehttps://www.facebook.com/Astra.FernsehenFolgen Sie uns auf Facebook (https://www.facebook.com/Astra.Fernsehen)und YouTube (https://www.youtube.com/user/ASTRADeutschlandGmbH)!Über ASTRAASTRA ist ein Satellitensystem der SES, dem führenden globalen Anbieter von Konnektivitätslösungen für Inhalte mit einer Flotte von über 70 Satelliten. Unter dem Markennamen ASTRA verantwortet die SES Germany GmbH die Vermarktung und den Vertrieb der Services von SES in Deutschland, Österreich und der Schweiz.Über die Orbitalposition 19,2 Ost überträgt ASTRA ohne monatliche Anschlusskosten rund 300 Programme in deutscher Sprache. ASTRA ist der führende Empfangsweg in Deutschland: Ende 2021 empfingen in Deutschland 17 Millionen TV-Haushalte ihre Programme über Satellit.Mehr Informationen unter www.astra.de.Pressekontakt:Frank LiliePressesprecherTel. + 49 (0) 89 1896 1640Frank.lilie@ses.comwww.astra.deOriginal-Content von: ASTRA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/74836/5447139