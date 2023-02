Köln (ots) -Am kommenden Freitag jährt sich der Beginn des Ukraine-Krieges zum ersten Mal. Aus diesem Anlass sendet RTL am Donnerstag, den 23. Februar um 20:15 Uhr ein "RTL Aktuell Spezial" mit dem Titel "Ukraine Krieg: Ein Jahr, das die Welt verändert hat". Anchorman Maik Meuser meldet sich mit der halbstündigen Sondersendung live aus Kiew und blickt gemeinsam mit Reporter:innen und Expert:innen auf das vergangene Jahr zurück, spricht mit Menschen vor Ort und informiert über die aktuellen Entwicklungen.Bereits seit Montag widmet sich auch ntv in mehreren Dokumentationen, Gesprächsrunden sowie Live-Schalten dem Jahrestag. So berichtet Nadja Kriewald in der News Reportage "Ein Jahr Krieg in der Ukraine" über die Schicksale, Hoffnungen und Ängste von Ukrainer:innen, die sie seit Kriegsbeginn vor Ort begleitet hat (23.2., 22:05 Uhr bei ntv). Am 24. Februar sendet sie ab 12:30 Uhr ebenfalls als "Anchor on Location" in den ntv News Spezials live aus der ukrainischen Hauptstadt.Pressekontakt:Thomas SteuerKommunikation Information & SportRTL DeutschlandTelefon: +49 221 456-74102thomas.steuer@rtl.deOriginal-Content von: RTL News, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154530/5447156