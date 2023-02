Bern (ots) -Die Natur schlägt zurück: In "Der Schwarm" häufen sich weltweit mysteriöse Ereignisse; eine Bedrohung aus der Tiefe der Ozeane bringt immer mehr Menschen in Lebensgefahr. Der Kampf der Menschheit gegen eine unbekannte Schwarmintelligenz beginnt. Die Thriller-Serie, basierend auf Frank Schätzings gleichnamigem Bestseller, entstand als internationale Koproduktion unter der Beteiligung von SRF. Die ersten drei Folgen sind ab heute auf der SRG-Streaming-Plattform Play Suisse verfügbar, die weiteren Folgen ab März.Wale zerstören Boote, Tiefseekrabben greifen Strände an, Muscheln legen Containerschiffe lahm. Tsunamis werden ausgelöst durch einen bisher unbekannten Eiswurm, der die Kontinentalhänge in den Meeren destabilisiert, und ein tödlicher Erreger verbreitet sich im Trinkwasser. Auf der fieberhaften Suche nach den Ursachen der rätselhaften Phänomene schliesst sich eine kleine Gruppe internationaler Wissenschaftler:innen zusammen, und das bislang Undenkbare wird schliesslich zur Gewissheit: Da draussen, in grosser Tiefe, gibt es intelligentes Leben, das älter und mächtiger als die Menschheit ist und sich nun zu wehren beginnt. Doch kaum jemand glaubt den Forscher:innen, und so wagt sich die Gruppe ohne Hilfe auf eine lebensgefährliche Mission."Der Schwarm" ist eine internationale Koproduktion, an der sich neben SRF, ZDF und ORF auch Rai Italia die skandinavische Nent Group und Hulu Japan beteiligen. Showrunner Frank Doelger ("Game of Thrones"), der neue Kreativ-Direktor der Intaglio Films, und Frank Schätzing haben die 1000-seitige Romanvorlage gemeinsam zur Serie adaptiert. Barbara Eder ("Barbaren", "Thank You For Bombing"), Philipp Stölzl ("Schachnovelle", "Ich war noch niemals in New York") und Luke Watson ("Britannia", "Ripper Street") haben Regie geführt. In der Thriller-Serie sind unter anderem Leonie Benesch, Cécile de France, Alexander Karim und Joshua Odjick zu sehen. Auch zwei Schweizer Darstellerinnen stehen für die Serie vor der Kamera: Rachel Braunschweig ("Tatort", "Neumatt", "Göttliche Ordnung") sowie die Kanada-Schweizerin Claudia Jurt ("Handmaid's Tale").AusstrahlungsdatenDie acht Folgen der Thriller-Serie "Der Schwarm" sind ab folgenden Daten auf der Streaming-Plattform Play Suisse in den Sprachen Deutsch, Französisch und Italienisch verfügbar:Mittwoch, 22. Februar 2023 Folgen 1-3Mittwoch, 1. März 2023 Folgen 4-6Mittwoch, 8. März 2023 Folgen 7+8Die Fernsehausstrahlung in Doppelfolgen beginnt am 6. März 2023 um 20.05 Uhr auf SRF 1 und erfolgt anschliessend täglich.Für die Streaming-Plattform Play Suisse kann man sich kostenlos auf playsuisse.ch registrieren und hat sodann Zugriff auf SRG-Inhalte und Koproduktionen (Filme, Serien, Dokumentationen, Archivmaterial) in den Sprachen Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch.Pressekontakt:Medienstelle SRG SSRSiraya Schäfermedienstelle.srg(at)srgssr.ch / Tel. 058 136 21 21Original-Content von: SRG SSR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100014224/100903243