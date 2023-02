Portfolio umfasst Dexcom G7, Dexcom ONE und Dexcom G6 und bietet die leistungsstärksten, nutzerfreundlichsten, vernetzten und gedeckten CGM-Optionen für Menschen mit Diabetes mellitus in der ganzen Welt.

Portfolio baut auf der beispiellosen Genauigkeit von Dexcom CGM auf 1 und wird durch umfangreichere Peer-Review-Forschungsarbeit unterstützt als alle anderen CGM-Systeme auf dem Markt.

Symposien, Poster und Präsentationen auf der ATTD-Konferenz belegen erneut die Nutzung von Dexcom CGM als zentralem Bestandteil einer optimalen Diabetes-Behandlung im Vergleich zu Fingerstichen und intermittierender Scanner-CGM.

DexCom, Inc. (NASDAQ: DXCM), der weltweit führende Anbieter im Bereich der kontinuierlichen Blutzuckermessung (CGM) in Echtzeit für Menschen mit Diabetes mellitus, wird die Leistungskraft seines CGM-Portfolios auf der 16. International Conference on Advanced Technologies and Treatments for Diabetes, die vom 22. bis 25. Februar 2023 in Berlin stattfindet, in den Blickpunkt rücken und neue klinische und praxisbezogene Erkenntnisse vorlegen, die die Wirksamkeit von Dexcom CGM weiterhin bestätigen.

"Im vergangenen Jahr haben wir unser erweitertes Portfolio von Dexcom CGM-Systemen auf der ATTD vorgestellt", sagte Jake Leach, Executive Vice President und Chief Operating Officer von Dexcom. "Fast ein Jahr später freuen wir uns nun sehr, berichten zu können, dass Dexcom G7 bereits in acht Ländern erhältlich ist, dass Dexcom ONE eine erhebliche Rolle bei der Erweiterung der CGM-Kostendeckung für weitere Millionen Menschen mit Diabetes gespielt hat und dass Dexcom G6 mit automatisierten Insulinabgabesystemen und digitalen Gesundheits-Apps weiterhin branchenführend bei der Konnektivität ist."

Dexcom G7, das leistungsstärkste und unkomplizierteste CGM-Gerät, ist jetzt in den USA, Deutschland, Großbritannien, Irland, Österreich, Hongkong, Neuseeland und Südafrika erhältlich und soll im Jahr 2023 in weiteren Märkten eingeführt werden. Die Rückmeldungen der ersten Nutzer von Dexcom G7 waren extrem positiv. Gelobt wurden insbesondere die um 60 Prozent geringere Größe des Wearable, die kürzeste Anlaufzeit auf dem Markt und die ansprechendere und nutzerfreundliche mobile App. Darüber hinaus gaben 97 Prozent der befragten Erstnutzer an, dass das Dexcom G7 leicht zu benutzen sei.2

Dexcom ONE hilft weiterhin bei der Ausdehnung des Zugangs zu CGM weltweit durch Bereitstellung einer einfachen und genauen‡,3 Option, den unterschiedlichen Anforderungen von Kunden, Ärzten und Zahlungsträgern in der ganzen Welt gerecht zu werden. Dies war ein wichtiges Element der globalen Zugangsinitiativen des Unternehmens, das die Kostendeckung für Dexcom CGM außerhalb der USA in den vergangenen 18 Monate für mehr als 3,5 Millionen Menschen erweitern konnte. Von Spanien bis Estland und Großbritannien erhalten immer mehr Menschen, die an Zuckerkrankheit leiden, Zugang zu CGM in Echtzeit, da Dexcom ONE in immer mehr Märkten erhältlich ist.

Dexcom G6 ist das bestvernetzte CGM-System der Welt,4da nun Hunderttausende von Nutzern mit Insulinpumpen, Pens und digitalen Gesundheits-Apps verbunden sind. Das Dexcom-Ökosystem gibt den Kunden mehr Auswahl durch Partnerschaften mit mehreren Anbietern automatisierter Insulinabgabesysteme und eine API-Infrastruktur, die Konnektivität mit mehreren Partnern im digitalen Gesundheitswesen ermöglicht, beispielsweise Garmin, Sugarmate, Glooko und Happy Bob. Die Konnektivitätsplattform des Unternehmens macht das Diabetesmanagement für Nutzer von Dexcom G6 einfacher als je zuvor.

Darüber hinaus bestätigen neue klinische und praxisbezogene Erkenntnisse immer wieder, dass die Nutzung von Dexcom CGM ein zentraler Bestandteil des optimalen Diabetesmanagements ist, wodurch der Zugang zu CGM und die Nutzung in neuen Populationen weiter ausgedehnt wird. Einige der jüngsten Erkenntnisse, die die Wirksamkeit von Dexcom CGM in den Blickpunkt rücken, werden auf Postern, in Vorträgen und den Dexcom Symposien auf der ATTD vorgestellt.

Überblick über die Dexcom Symposien

Dexcom Continues to Lead in CGM Technology Across the Diabetes Spectrum

Donnerstag, 23. Februar 2023, 15.00 16.30 MEZ, Plenarsaal A6

Moderiert von Dr. Daniel Chernavvsky

Im Blickpunkt des Fortbildungsprogramms stehen Dexcom CGM und dessen Nutzung bei Patienten mit Diabetes Typ 1 und Typ 2. Praxiserfahrungen und korrelierte Ergebnisse von Dexcom G7 und seinen einzigartigen Merkmalen werden vorgestellt sowie eine Einführung der neuen 2GO-CGM-Studie mit Fokus auf die Nutzung von Dexcom CGM bei Typ-2-Patienten mit intensiver und nicht intensiver Insulinbehandlung. Abschließend werden die nächste Generation von Dexcom-TypeZero AID-Algorithmen und Ergebnisse der ersten mit Menschen durchgeführten Studie präsentiert.

Dexcom CGM: Transforming the Course of Care for Type 2 Diabetes

Freitag, 24. Februar 2023, 8.00 8.50 MEZ, Saal A3

Moderiert von Dr. Noriko Kodani, PhD

In diesem Programm werden die unlängst aktualisierten klinischen Praxisrichtlinien zur rtCGM-Nutzung beim Typ-2-Diabetesmanagement geprüft. Es werden neue Daten zum Einsatz von rtCGM im frühen Verlauf der Behandlung von Typ-2-Diabetes präsentiert. Außerdem wird geprüft, wie sich ein verbesserter Zugang für Menschen mit Typ-2-Diabetes mit weniger intensiver Insulinbehandlung auf die Nutzung und Akzeptanz von rtCGM in der klinischen Praxis auswirken könnte. Abschließend wird erörtert, wie die Prüfung von CGM-Daten, insbesondere für Typ-2-Diabetes, vereinfacht werden kann und welche Schritte unternommen wurden, um Dexcom Clarity-Daten im Interesse eines effizienteren klinischen Arbeitsablaufs in die elektronischen Gesundheitsaufzeichnungen aufzunehmen.

Ahead of the Curve: Inpatient Use of Dexcom G6 and Automated Insulin Delivery Systems

Freitag, 24. Februar 2023, 16.40 18.00 MEZ, Saal A5

Moderiert von Dr. Erin Cobry

Der neue Einsatz von Diabetes-Technologie im Krankenhaus beinhaltet das Potenzial, das Glykämiemanagement richtungweisend zu beeinflussen und den Pflegestandard zu verändern. In dieser Sitzung erfahren die Teilnehmer, wie diese Technologien die Möglichkeiten in verschiedenen Patientenpopulationen und Klinikumfeldern vorantreiben. Die geschätzte Diskussionsrunde wird die Fortsetzung von Dexcom rtCGM nach der Krankenhausaufnahme erörtern sowie eine damit verbundene Genauigkeitsanalyse in der pädiatrischen Population, Erhaltung der Kapazität der Intensivpflegeabteilung durch Nutzung von Dexcom G6 in einer Stepdown-Abteilung für Patienten, die mit diabetischer Ketoazidose eingeliefert werden, Machbarkeit eines automatisierten Insulinabgabesystems bei Patienten mit Typ-1- oder Typ-2-Diabetes in einer medizinisch-chirurgischen Abteilung und perioperative Nutzung von Insulinabgabe im vollständigen Regelkreis.

Weitere Informationen über diese Präsentationen und die Anmeldung zur virtuellen Teilnahme an der Konferenz erhalten Sie unter https://attd.kenes.com/

Über DexCom Inc.

DexCom, Inc. gibt Menschen durch innovative Systeme zur kontinuierlichen Blutzuckermessung (CGM) die Möglichkeit, ihre Gesundheit selbst in den Griff zu bekommen. Mit Hauptsitz in San Diego, Kalifornien, und Niederlassungen in ganz Europa und ausgewählten Teilen Asiens/Ozeaniens hat sich Dexcom zu einem der führenden Anbieter von Technologien für die Diabetesversorgung entwickelt. Dexcom hat ein offenes Ohr für die Bedürfnisse von Anwendern, Pflegern und Anbietern und vereinfacht und verbessert das Diabetesmanagement auf der ganzen Welt. Weitere Informationen über Dexcom finden Sie unter https://www.dexcom.com/en-us/about-dexcom.

Im Vergleich zu einem Dexcom CGM-System einer früheren Generation

Dexcom G7 kann die Anlaufzeit in 30 Minuten abschließen, während andere CGM-Marken bis zu einer Stunde oder noch länger brauchen.

Ergebnisse aus einer Studie mit Dexcom G6, das denselben Applikator und Sensor (und Algorithmus) verwendet wie Dexcom ONE.

Weitere Informationen über die Integration von Insulinpumpen und Kompatibilität mit Dexcom CGM-Systemen erhalten Sie unter dexcom.com/integrate.

1 Dexcom G7, Dexcom G6 und Dexcom ONE CGM System, Bedienungsanleitung.

2 Dexcom, Archivdaten, 2021.

3 Shah V et al. Diabetes Technol Ther. 2018;20(6):428-433.

4 Dexcom, Archivdaten, 2022.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230221005810/de/

