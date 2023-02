EQS-News: KION GROUP AG / Schlagwort(e): Expansion

KION Group errichtet neues, hochautomatisiertes Ersatzteil-Distributionszentrum in Deutschland Neues, hochautomatisiertes Distributionszentrum sorgt für eine noch bessere und schnellere Ersatzteilversorgung der Kunden

Geplantes Investitionsvolumen liegt bei insgesamt rund 60 Mio. €

KION Töchter Dematic und Linde Material Handling rüsten Distributionszentrum mit moderner Lagertechnik aus

Fertigstellung für Januar 2025 geplant

KION Vorstandsmitglied Andreas Krinninger: "Mit dem neuen Distributionszentrum können wir unsere Kunden noch besser unterstützen, indem wir die Durchlaufzeiten verkürzen und durch die Digitalisierung des gesamten Materialflusses volle Transparenz schaffen - vom Wareneingang bis zum Warenausgang." Frankfurt am Main, 22. Februar 2023 - Mit dem offiziellen Spatenstich starteten jetzt die umfangreichen Bau- und Installationsmaßnahmen für das neue Ersatzteil-Distributionszentrum in Kahl am Main nahe Aschaffenburg. Bis Januar 2025 sollen dort rund 22.000 Quadratmeter Nutzfläche für die Ersatzteillogistik der KION Marken Linde Material Handling und Dematic entstehen. Der Gebäudekomplex ist in verschiedene Hallen gegliedert, darunter ein 30 Meter hohes, vollautomatisches Hochregallager. "Mit dem hochautomatisierten Distributionszentrum sichern wir langfristig einen schnellen, zuverlässigen Ersatzteilservice für unsere Kunden in Deutschland und verschiedenen Nachbarstaaten. Dieses Leuchtturmprojekt zeigt die ganze Bandbreite der Leistungsfähigkeit der KION Group und vereint führende Automatisierungs-, Digitalisierungs-, Sicherheits- und Energie-Technologien aus den beiden operativen Segmenten - Industrial Trucks & Services sowie Supply Chain Solutions. Mit dem neuen Distributionszentrum können wir unsere Kunden noch besser unterstützen, indem wir die Durchlaufzeiten reduzieren und durch die Digitalisierung des gesamten Materialflusses volle Transparenz schaffen - vom Wareneingang bis zum Warenausgang", sagte Andreas Krinninger, Vorstandsmitglied der KION GROUP AG, bei dem Vor-Ort-Termin mit Jürgen Seitz, Bürgermeister der Gemeinde Kahl am Main sowie weiteren Unternehmensvertretern und Verantwortlichen des ausführenden Bauunternehmens. Beispielhafte Material Handling- und Intralogistik-Lösungen Der Gebäudekomplex des neuen Lagers umfasst mehrere Bereiche für den Warenein- und Warenausgang, Kommissionierzonen sowie ein Block- und Sonderlager. Die Andienung erfolgt über 16 Lkw-Rampen. "Die technische Ausstattung der Hallen ist ein wegweisendes Beispiel für integrierte Lösungen der beiden KION Segmente Industrial Trucks & Services und Supply Chain Solutions", hob Krinninger hervor. In den Materialfluss hervorragend integriert sind u.a. Stetigförderer für Klein- und Großteile von Dematic und AMRs (Autonomous Mobile Robots) von Linde Material Handling. Darüber hinaus kommen hocheffiziente Li-Ion-Elektrostapler und Hochhubwagen zum Einsatz. "Durch die Kombination der im Konzern vorhandenen Technologien und des gemeinsamen Projekt-Know-hows erreichen wir die für die Anforderungen des Distributionszentrums beste Lösung in Hinblick auf Geschwindigkeit, Flexibilität, Sicherheit, Energieeffizienz und Transparenz. Unsere Kunden profitieren dadurch in Zukunft von einer noch höheren Verfügbarkeit und einer noch schnelleren Lieferung von Ersatzteilen an ihre Standorte", erläuterte das Vorstandsmitglied. Die KION Tochter Dematic, einer der weltweit führenden Anbieter von integrierter Automatisierungstechnik, Software und Dienstleistungen zur Optimierung der Lieferkette, liefert das Hochregallager mit sechs Gassen und das Multishuttle-Lager, in dem in fünf Gassen rund 110.000 Stellplätze angesteuert werden. Sichere Arbeitsplätze und ökologische Ausgleichsflächen Mit der Investition soll auch die Zukunftsfähigkeit des Standortes gesichert und die Attraktivität für hochqualifizierte Mitarbeitende gesteigert werden. Die Investition in Kahl am Main, wo die KION Tochter LMH bereits seit Mitte der 1970er Jahre ein Ersatzteillager und Teile der Fertigung betreibt, wird von der Gemeinde unterstützt. Die Anwohner wurden in einer öffentlichen Informationsveranstaltung frühzeitig eingebunden und seitdem regelmäßig über den Fortschritt der Planungen informiert. Der Nachhaltigkeitsanspruch der KION Group spiegelt sich auch im Konzept, dem Bau und der Ausstattung des neuen Distributionszentrums wider. Dazu gehört die optimale Nutzung des vorhandenen Areals ohne neue Flächenversiegelung. Zudem wurden bereits umfassende Ausgleichsmaßnahmen für Natur- und Artenschutz eingeleitet bzw. umgesetzt, weitere sind geplant. Eine umweltfreundliche Bauweise sowie eine Photovoltaikanlage sind weitere wesentliche Bestandteile der Planung und werden dafür sorgen, dass der Standort einen wesentlichen Beitrag zur Klimaneutralität leistet.

Das Unternehmen Die KION Group ist einer der weltweit führenden Anbieter für Flurförderzeuge und Supply-Chain-Lösungen. Ihr Leistungsspektrum umfasst Flurförderzeuge wie Gabelstapler und Lagertechnikgeräte sowie integrierte Automatisierungstechnologien und Softwarelösungen für die Optimierung von Lieferketten - inklusive aller damit verbundenen Dienstleistungen. In mehr als 100 Ländern verbessert die KION Group mit ihren Lösungen den Material- und Informationsfluss in Produktionsbetrieben, Lagerhäusern und Vertriebszentren. Der im MDAX gelistete Konzern ist, gemessen an verkauften Stückzahlen im Jahr 2021, in Europa der größte Hersteller von Flurförderzeugen. Gemessen am Umsatz im Jahr 2021 ist die KION Group in China führender ausländischer Produzent und unter Einbeziehung der heimischen Hersteller der drittgrößte Anbieter. Darüber hinaus ist die KION Group, gemessen am Umsatz im Jahr 2021, einer der weltweit führenden Anbieter von Lagerautomatisierung. Ende 2021 waren weltweit mehr als 1,6 Mio. Flurförderzeuge und mehr als 8.000 installierte Systeme der KION Group bei Kunden verschiedener Größe in zahlreichen Industrien auf sechs Kontinenten im Einsatz. Der Konzern beschäftigt aktuell rund 40.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von rund 10,3 Mrd. €. Aktuelles Bild-Material zur KION Group finden Sie in unserer Bilddatenbank unter https://mediacenter.kiongroup.com/categories sowie auf den Webseiten unserer jeweiligen Marken. (fgr)





