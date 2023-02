San Carlos/Kalifornien/USA (ots) -Seit September 2022 richten sich Cyber-Angriffe in Zusammenhang mit dem Konflikt verstärkt gegen NATO-Länder.Check Point Research (CPR), die Forschungsabteilung von Check Point® Software Technologies Ltd. (https://www.checkpoint.com/) (NASDAQ: CHKP), einem weltweit führenden Anbieter von Cyber-Sicherheitslösungen, stellt einen bedeutenden Wendepunkt bei den Cyber-Angriffen im Zusammenhang mit dem Krieg zwischen Russland und der Ukraine fest. Wenn man die Zeiträume von März bis September 2022 und Oktober 2022 bis Februar 2023 vergleicht, stellt man fest, dass die Attacken gegen die Ukraine zurückgingen, während sie gegen NATO-Länder stark zunahmen. Seit September sind die wöchentlichen virtuellen Angriffe auf die Ukraine von 1555 auf 877 gesunken, ein Rückgang von 44 Prozent. Cyber-Attacken auf NATO-Länder haben derweil in einigen Fällen um fast 57 Prozent zugenommen. CPR betrachtet Wiper, eine Schad-Software, sowie mehrgleisige Angriffe und den sogenannten Hacktivismus (Hacker-Aktivismus) als Hauptursachen für diese Wende.Währenddessen stiegen die wöchentlichen Cyber-Attacken gegen Russland seit September 2022 kontinuierlich um neun Prozent an, von 1505 auf 1635. Estland verzeichnete einen Anstieg von 57 Prozent, Polen und Dänemark von 31 Prozent. Auch Großbritannien und die USA erlebten einen Anstieg von elf und sechs Prozent."Wir sehen eine deutliche Veränderung hinsichtlich der Richtung von Cyber-Angriffen zu einem bestimmten Zeitpunkt des Krieges", so Sergey Shykevich, Threat Intelligence Group Manager bei Check Point Software, "denn ab dem dritten Quartal 2022 bemerkten wir einen Rückgang der Angriffe gegen die Ukraine, aber einen Anstieg der Angriffe gegen bestimmte NATO-Länder. Die Angriffe richten sich vor allem gegen NATO-Länder, deren Verhältnis zu Russland aufgrund der geografischen Nähe prekärer ist. Bei einigen dieser Angriffe handelt es sich um Malware-Attacken und solche, welche die Informationsbeschaffung rund um bestimmte politische, geopolitische und militärische Ereignisse zum Ziel haben."Pressekontakt:Kafka Kommunikation GmbH & Co. KGAuf der Eierwiese 182031 GrünwaldTel.: 089 74747058-0info@kafka-kommunikation.deOriginal-Content von: Check Point Software Technologies Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/14890/5447199