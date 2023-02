Die zweitgrößte Neobank der EU erreicht die Gewinnzone bunq, die zweitgrößte Neobank in der EU, vermeldet für das letzte Quartal 2022 einen Vorsteuergewinn von 2,3 Millionen Euro. Der erste positive Quartalsgewinn wird das weitere Wachstum und die Expansion des Fintechs vorantreiben. So will die in Amsterdam ansässige Digitalbank die erste Neobank werden, die ihre Services ...

Den vollständigen Artikel lesen ...