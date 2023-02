Helsinki, Finnland (ots) -- High-End-Schutz vor Viren, Trojanern, Spyware und Ransomware, sicheres Surfen per VPN, Passwortmanager, Kindersicherung und vieles mehr- Einführungsangebot: Bis zu 50 Prozent sparen- Umfrage "Living Secure": Deutsche surfen sorgloser als Menschen in anderen Ländern - "Sind wir nur entspannt oder leichtsinnig"?Der finnische Cybersecurity-Experte F-Secure führt seine bewährten Sicherheitsprodukte F-Secure SAFE, FREEDOME and ID MONITORING in einer einzigen App zusammen und erweitert sie um zusätzliche Features. So macht das neue F-Secure Total eine umfassende Sicherheit für jede Internet-Nutzerin und jeden Internet-Nutzer ganz einfach verfügbar. Damit können auch Familien, Online-Banking-Nutzer oder Gamer stets sorgenfrei im Netz unterwegs sein - "auf die finnische Art", also kompromisslos einfach und konsequent. F-Secure Total schützt für 79,99 Euro (1 Gerät), 109,99 Euro (5 Geräte) oder 129,99 Euro (10 Geräte) ein Jahr lang vor Cyberangriffen und Online-Fallen. Im Moment gibt es F-Secure Total zum Einführungspreis (https://www.f-secure.com/de/totalbuy) von 49,99 Euro, 59,99 Euro oder 64,99 Euro, also mit einem Preisnachlass von bis zu 50 Prozent.Alle Sicherheitsfunktionen zentral im GriffBasierend auf den laufend aktualisierten Erkenntnissen aus der F-Secure-Cybersecurity-Forschung gewährt F-Secure Total den größtmöglichen Schutz vor Viren, Trojanern, Spyware und Ransomware-Attacken. Die App ermöglicht die gemeinsame Verwaltung verschiedener Geräte wie Smartphone, Tablet, Laptop, Desktop-PC oder Mac und zugleich verschiedener Nutzer mit ihren jeweiligen Lizenzen. Die Nutzer und Nutzerinnen können eigene Familienregeln definieren, so dass etwa Kinder ihre Geräte mit einer eigenen, vereinfachten Benutzeroberfläche optimal nutzen und zugleich nur kindgerechte Inhalte angeboten bekommen und entsprechend interagieren können. Für iOS erlauben spezielle Safari-Erweiterungen von F-Secure einen besonders hohen Schutz beim Browsen. Unter Windows verhindert der spezielle Banking-Schutz, dass während einer Online-Banking-Sitzung nicht vertrauenswürdige Netzwerkverbindungen hergestellt werden. Auch Gamer am PC oder Mac profitieren, denn die nötigen Sicherheitsfeatures sind für eine schnelle Performance optimiert. Um vor Leaks bei genutzten Plattformen und anschließendem Datenmissbrauch gefeit zu sein, beinhaltet F-Secure Total einen Passwortmanager, der bei neuen Leaks aktiv warnt und das schnelle Ändern der Passwörter ermöglicht. Dadurch wird auch der immer stärker verbreitete Identitätsdiebstahl erschwert. Im Paket ist zudem ein VPN enthalten, mit dem verschlüsselte, standortunabhängige Verbindungen in potenziell unsicheren öffentlichen WLANs möglich sind. Für den Notfall beinhaltet F-Secure Total einen umfangreichen, persönlichen Ratgeber-Service, der schnell und verständlich erklärt, was zum Beispiel bei einer Infektion mit Malware oder einem Identitätsdiebstahl zu tun.Umfrage: Wie sicher fühlen sich die Deutschen im Netz?Am Beginn der Neuentwicklung der Security-Lösung F-Secure Total stand die Frage, was den Menschen im Internet wirklich wichtig ist und was "Online-Sicherheit" für sie bedeutet. Deshalb hat das Unternehmen je 1.000 Personen in sieben Ländern dazu befragt. Zu den ersten Ergebnissen der "Living Secure"-Umfrage gehört: 57 Prozent der Befragten wäre es lieber, ihnen würde das Auto gestohlen als ihre Online-Identität. "Unser Sicherheitsbedürfnis im Netz hat enorm zugenommen", fasst Felix Blank, Senior Solution Consultant bei F-Secure Deutschland, zusammen. "Deshalb wollen wir es mit dem neuen F-Secure Total gleichzeitig so sicher und so einfach wie möglich machen, die ganze Familie zu schützen."Die Umfrage brachte eine deutsche Besonderheit zutage: In keinem anderen Land scheinen sich die Erwachsenen so wenig um die Online-Sicherheit zu sorgen. Weniger als die Hälfte (46 %) der deutschen Eltern sagen, dass sie sich Sorgen um ihre Kinder in den sozialen Medien machen. In den anderen untersuchten Ländern sagen das mehr als sieben von zehn (73 %). Nur 41 Prozent der deutschen Eltern machen sich Sorgen um ihre Kinder beim Gaming, im Vergleich zu 67 Prozent anderswo. Sind die Deutschen nur sorglos - oder leichtsinnig? Felix Blank ordnet ein: "Die Deutschen schützen sich online nicht besser als andere. Dabei legt die global anwachsende Zahl der Cyber-Risiken durchaus nahe, dass eine erhöhte Aufmerksamkeit und ein exzellenter Schutz im Netz immer wichtiger werden." Die detaillierten Ergebnisse der "Living Secure"-Studie, die in Brasilien, Finnland, Frankreich, Deutschland, Schweden, dem Vereinigten Königreich und in den USA über mehrere Altersgruppen durchgeführt wurde, werden in wenigen Wochen veröffentlicht.F-Secure Total ist mit Lizenzen für ein Gerät im Abonnement für jährlich 79,99 Euro erhältlich, für bis zu fünf Geräte für 109,99 Euro und für bis zu zehn Geräte für 129,99 Euro. Im Moment gibt es F-Secure Total zum Einführungspreis (https://www.f-secure.com/de/totalbuy) von 49,99 Euro, 59,99 Euro oder 64,99 Euro, also mit einem Preisnachlass von bis zu 50 Prozent.Mehr über die Lösung erfahren Sie auf der Website von F-Secure unter https://www.f-secure.com/de/total.Pressekontakt:Julius Damms, Tilo TimmermannF-Secure PresseteamTDUB KommunikationsberatungHongkongstr. 720457 Hamburg+49 40 8079 212-23f-secure@tdub.deVerantwortlich für den Inhalt:Sanna SyrjäläinenF-Secure CorporationTammasaarenkatu 700180 HelsinkiFinnland+358 9 2520 0100www.f-secure.comOriginal-Content von: F-Secure, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168701/5447313