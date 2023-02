KARLSRUHE (dpa-AFX) - Die AfD-nahe Desiderius-Erasmus-Stiftung (DES) geht nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts davon aus, dass sie künftig auch mit Geld aus dem Bundeshaushalt gefördert wird. "Der Spielraum ist nicht so weit, wie manche sich das wünschen würden, sondern es sind Rahmenbedingungen festgelegt, die einzuhalten sind", sagte die Stiftungsvorsitzende Erika Steinbach am Mittwoch in Karlsruhe. "Da alle diese Dinge von uns eingehalten werden, müsste es mit dem Teufel zugehen, wenn wir keine Mittel erhalten."

Der stellvertretende AfD-Bundessprecher Peter Boehringer sagte, er finde es gut, dass es nun irgendwann ein Gesetz geben werde mit einer Klausel, wonach nur Stiftungen gefördert werden, die sich voll und ganz der freiheitlichen demokratischen Grundordnung verschreiben. "Dazu gehört die AfD, dazu gehört die Desiderius-Erasmus-Stiftung zu hundert Prozent." Nun sei Schluss mit der Intransparenz bei der Findung dieser Haushaltspositionen. "Das war ja eine reine Mauschelei der Altparteien und damit der Altstiftungen untereinander."

Anders als die anderen sechs parteinahen Stiftungen bekommt die DES derzeit keine staatliche Förderung. Die Verfassungsrichter hatten in ihrem Urteil festgestellt, dass die AfD 2019 in ihrem Recht auf Chancengleichheit verletzt wurde, weil die Kriterien der Stiftungsförderung bisher nicht in einem Gesetz geregelt sind.

Die DES hatte für 2019 sogenannte Globalzuschüsse in Höhe von 900 000 Euro gefordert. Boehringer sagte, er gehe davon aus, dass es eine Nachzahlung geben müsste. Steinbach sagte, man werde sich das jetzt genau anschauen. "Und dann werden wir weiterverfahren."

Die Stiftung klagt derzeit auch vor den Verwaltungsgerichten auf Auszahlung von Zuschüssen für die Jahre 2018 bis 2021. In erster Instanz war die Klage erfolglos, dagegen ging die DES in Berufung./sem/DP/jha