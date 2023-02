DJ Fresenius verabschiedet sich vom Transaktionsweg

Von Britta Becks

BAD HOMBURG (Dow Jones)--Im Zuge der Vereinfachung seiner Konzernstruktur verabschiedet sich der Gesundheitskonzern Fresenius auch vom Jahre lang praktizierten Weg, Wachstum und Ergebnis zu kaufen bzw. Probleme durch Transaktionen zu lösen. "Wir führen kein Unternehmen mit Transaktionen", sagte Konzernchef Michael Sen auf der Bilanz-Pressekonferenz des Bad Homburger DAX-Konzerns. Transaktionen seien lediglich Mittel zum Zweck und sollten einer Strategie dienen bzw. diese festigen.

Im Zuge seiner klar definierten Strategie setzte Fresenius operativ künftig auf die beiden "Stärke-Felder" Kabi und Helios. Ein Großteil dieser Geschäfte sei extrem gut positioniert, schaffe aktuell schon Wert und werde künftig weiteren Wert schaffen. Vor diesem Hintergrund und angesichts der selbst verordneten strukturellen Vereinfachung ist ein möglicher Börsengang der Kliniktochter Helios vom Tisch, zumal ein solcher Börsengang erneut zu mehr Komplexität führen würde, wie Sen ausführte. Die spanische Krankenhausgruppe Quirónsalud sei Teil dieser Strategie und "bei uns am besten aufgehoben", fügte Sen auf Nachfrage hinzu.

Die Abkehr vom Transaktionsweg gilt auch mit Blick auf Fresenius Medical Care (FMC) und Vamed. FMC sei in einem hochattraktiven Markt unterwegs, so Sen. Fresenius wolle als aktiver Investor und wesentlicher Aktionär an der künftigen Wertsteigerung bei FMC partizipieren, ohne dafür eigene operative Ressourcen aufwenden zu müssen. Die eingeleitete Dekonsolidierung von FMC bezeichnete Sen als die "klügste und eleganteste Vorgehensweise, um aus beiden Unternehmen das beste herauszuholen".

Die Sparte Vamed, an der Fresenius im Unterschied zu FMC mit rund 70 Prozent Mehrheitsaktionär ist, performe zurzeit unter ihren Möglichkeiten und habe zunächst einmal genug mit sich selbst zu tun. Vamed steht nicht auf der Liste der ausgewählten Einzel-Assets, von denen sich Fresenius im Zuge seiner Neuausrichtung trennen will, wie Sen klar machte.

