Mainz (ots) -Das ZDF überträgt zwei DFB-Pokal-Viertelfinale live: Am Dienstag, 4. April 2023, 18.00 Uhr, ist bei "sportstudio live" zunächst das K.o.-Duell zwischen Eintracht Frankfurt und Union Berlin zu sehen. Am Mittwoch, 5. April 2023, 20.45 Uhr, steht dann ein weiteres Aufeinandertreffen zweier Spitzenteams der Fußball-Bundesliga auf dem ZDF-Programm: RB Leipzig gegen Borussia Dortmund.Die ersten sechs der aktuellen Bundesliga-Tabelle treffen im Viertelfinale des DFB-Pokals aufeinander. Der derzeitige Tabellensechste Eintracht Frankfurt, zuletzt 2018 DFB-Pokalsieger und amtierender Europa-League-Champion, empfängt mit dem aktuellen Tabellendritten Union Berlin das Team, das im vergangenen Jahr erst im DFB-Pokalhalbfinale am späteren Pokalsieger RB Leipzig gescheitert war. RB Leipzig wiederum hat mit Borussia Dortmund den aktuellen Tabellenzweiten der Fußball-Bundesliga zu Gast, zugleich DFB-Pokalsieger von 2021 - im damaligen Finale hatte der BVB 4:1 gegen RB Leipzig gewonnen. Gut vier Wochen vor dem DFB-Pokal-Viertelfinale steht am 3. März 2023 die Bundesliga-Partie zwischen dem BVB und RB Leipzig auf dem Spielplan.In der aktuellen DFB-Pokalsaison gibt es für die Fußballfans mehr Live-Spiele im Free-TV: ARD und ZDF übertragen 15 Spiele live, inklusive der Halbfinals und dem Finale. In der ZDFmediathek (https://www.zdf.de/) und auf der ZDFheute (https://www.zdf.de/nachrichten) gibt es zudem Spielzusammenfassungen der Pokalpartien und viele weitere Informationen zum DFB-Pokal.KontaktBei Fragen zum DFB-Pokal-Viertelfinale im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zu "sportstudio live" erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/sportstudiolive) (nach Login), per E-Mail an pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenIm ZDF-Presseportal finden Sie ergänzend die Pressemappe "sportstudio live" (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/sportstudio-live).Hier finden Sie die DFB-Pokal-Seiten (https://www.zdf.de/sport/dfb-pokal) in der ZDFmediathek.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei Twitter: https://twitter.com/ZDFpresse.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5447388