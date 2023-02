Die Otto-Group hat ihr Jahresergebnis bekannt gegeben und man kann urteilen, dass der zweitgrößte E-Commerce-Player in Deutschland bisher mit einem blauen Auge davongekommen ist. Doch die Lage bleibt schwierig und die Otto Group will an vielen Stellschrauben drehen. Die E-Commerce-Umsätze der Otto Group zeigen sich nach ersten Prognosen für das laufende Geschäftsjahr 2022/23 (bis Ende Februar 2023) trotz des anhaltend schwierigen gesamtwirtschaftlichen Umfelds auf hohem Niveau stabil: So wird der in Deutschland zweitgrößte E-Commerce-Händler nach Amazon voraussichtlich wie im Geschäftsjahr 2021/22 einen E-Commerce-Umsatz von 12,1 Milliarden Euro erzielen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ergibt sich auf vergleichbarer Basis nur ein leichter Rückgang der Online-Umsätze um rund zwei Prozent. Zum Vergleich: Der E-Commerce-Umsatz der Otto Group lag im Geschäftsjahr 2019/20 - also vor Corona - bei etwa acht Milliarden Euro, also zwei Dritteln von ...

