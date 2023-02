Ein neuer Report zeigt die 50 Scaleups in Europa, die die größten Chancen haben, zum Unicorn-Status aufzusteigen. Ausgewählt wurde anhand der Unternehmensbewertung. Die VC-Initiative Tech Tour hat am 22. Februar seine neue Liste mit den 50 Scaleups in Europa veröffentlicht, die die größten Chancen haben, zum Unicorn-Status aufzusteigen. Elf der Unternehmen kommen aus Deutschland. Mit dabei: 1 Komma 5 Grad und Avi ...

Den vollständigen Artikel lesen ...