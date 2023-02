EQS-Ad-hoc: Varengold Bank AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme

Varengold Bank AG wird ursprünglich geplante 10%-Barkapitalerhöhung nicht umsetzen



22.02.2023 / 12:44 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Varengold Bank AG wird ursprünglich geplante 10%-Barkapitalerhöhung nicht umsetzen



DIE IN DIESER MITTEILUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR WEITERGABE IN BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER IN SONSTIGE LÄNDER, IN DENEN EINE SOLCHE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE, BESTIMMT.

Hamburg, 22. Februar 2023 - Die Varengold Bank AG (Symbol: VG8) hat am 6. Juli 2022 die Planung einer 10% Barkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Altaktionäre angekündigt; diese wurde entsprechend in der ordentlichen Hauptversammlung vom 24. August 2022 beschlossen. Geeignete strategische bzw. institutionelle Investoren für die Zeichnung von Aktien zu dem beschlossenen Mindestbezugspreis von 10,00 EUR je Stückaktie konnten trotz intensiver Bemühungen seitens des Vorstands bis dato nicht gefunden werden, so dass die Kapitalerhöhung nicht durchgeführt wird. Die geplante Kapitalmaßnahme wurde Mitte vergangenen Jahres zur Stärkung der Eigenkapitalbasis und mithin zur Ausweitung der Geschäftstätigkeiten der Varengold Bank AG in die Wege geleitet, insbesondere um die Erfüllung der Anforderung gem. Art. 92 Abs. 1 lit. d) CRR hinsichtlich der Einhaltung der sog. Leverage Ratio (Verschuldungsquote) dauerhaft auf ein Niveau oberhalb des gesetzlichen Schwellenwertes zu heben. Dieses Ziel konnte im Verlauf des zweiten Halbjahres unter anderem durch die Zurechnung des Zwischengewinns 2022 zum regulatorischen Kapital erreicht werden. Zudem hat die Varengold Bank AG in ihrem vorläufigen Ergebnis für das Geschäftsjahr 2022 eine erstmalige Dotierung des Sonderpostens "Fonds für allgemeine Bankrisiken" in Höhe von 5,0 Mio. EUR vorgesehen. Dieser Sonderposten wird die Eigenmittel der Bank nach Feststellung des Jahresabschlusses 2022 zusätzlich stärken. Aus diesem Grund sieht der Vorstand in absehbarer Zeit nicht die Notwendigkeit einer zusätzlichen Kapitalerhöhung, welche für die übrigen Aktionäre auch grundsätzlich einen nachteiligen Verwässerungseffekt hätte. Dr. Bernhard Fuhrmann

Vorstand



Frank Otten

Vorstand Disclaimer

Diese Meldung ist eine Pflichtmitteilung nach Art. 17 MAR. Die enthaltenen Einschätzungen stehen unter den nachfolgend angegebenen Vorbehalten. Vorbehalt bei Zukunftsaussagen / Keine Pflicht zur Aktualisierung Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation, Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Der Leser sollte diesen Aussagen daher nicht übermäßig vertrauen, insbesondere nicht im Zusammenhang mit Verträgen oder Investitionsentscheidungen. Die Varengold Bank AG übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren. Hinweis Bei dieser Mitteilung handelt es sich weder um ein Angebot noch um eine Aufforderung zur Zeichnung oder zum Kauf von Wertpapieren der Varengold Bank AG in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder irgendeinem anderen Land. Diese Mitteilung stellt keine Empfehlung betreffend die Platzierung der in dieser Bekanntmachung beschriebenen Wertpapiere dar.

Kontakt:

Frau Sanja Schultz-Szabo (Head of Corporate Development) 22.02.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com