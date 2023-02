HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für BNP Paribas von 55 auf 70 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Wegen gestiegener Erträge der Großbank habe er seine Gewinnschätzungen erhöht, schrieb Analyst Michael Christodoulou in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem habe er die Prognose für die Eigenkapitalkosten reduziert und den Bewertungshorizont in die Zukunft verlagert, nannte der Experte weitere Gründe für das neue Kursziel. Obwohl BNP sein bevorzugtes französisches Geldhaus sei, reflektiere die Bewertung bereits die Gewinnwachstumsaussichten, rechtfertigte er sein anhaltend neutrales Anlagevotum./edh/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.02.2023 / 17:32 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000131104

Kostenloser Report: Das sind die neuen Megatrends Gibt es heute überhaupt noch richtige Megatrends? Ja! Welche das sind, warum sich ein Investment lohnen könnte und was Anleger dabei beachten sollen, das alles erfahren Sie im neuen Report von Dr. Dennis Riedl. Als besonderes Extra stellt der Trendfolge-Experte einen vielversprechenden Geheimtipp vor. Das sollten Sie sich unbedingt anschauen!