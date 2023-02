Deenova, die in Europa führende italienische Gruppe für die Automatisierung von Krankenhausapotheken, die einen besonderen Fokus auf die Rückverfolgbarkeit von Arzneimitteln und Medizinprodukten setzt, bekräftigt ihre Führungsrolle in Italien durch den Abschluss von zwei Verträgen mit dem ASST Cremona und dem ASST Pavia.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230221005563/de/

Deenova's D1 Series: All-In-1 Station, All-In-1-Trolley and All-In-1 modules. (Photo: Business Wire)

Die öffentliche Ausschreibung des ASST Cremona mit dem Titel "Vergabe von Dienstleistungen im Bereich der Gesundheitslogistik zur Unterstützung der Krankenhausapotheke bei der Verwaltung und Rückverfolgbarkeit von Arzneimitteln und Medizinprodukten von der Aufnahme bis zur Verabreichung" hat eine Laufzeit von sieben Jahren und wurde Ende letzten Jahres offiziell an Deenova vergeben. Der Auftrag umfasst die Implementierung der von Deenova entwickelten Software Orbit für die Rückverfolgbarkeit und das Mikrologistikmanagement, acht "All-In-1 Stations" für die Verabreichung personalisierter Therapien, 20 "All-In-1 Trolleys" für die Verabreichung personalisierter Therapien an Patienten, die dank des geschlossenen Kreislaufs vollständig rückverfolgbar und sicher sind, sowie die RFID-Technologien D8 (d. h. Check-in, Sentinel und Sentry) für die vollständige Kontrolle und Rückverfolgbarkeit von Medizinprodukten.

Die gleichen Technologien und Dienstleistungen wurden überdies vom ASST Pavia mit einem 18-monatigen Vertrag durch die Adhäsionsklausel in der Ausschreibung des ASST Brianza, die Deenova zuvor gewonnen hatte, beauftragt.

Giorgio Pavesi, CEO von Deenova sagte: "Als Dienstleistungsunternehmen liegt die Kundenzufriedenheit in der DNA von Deenova. Diese beiden Aufträge bekräftigen unsere seit 2007 bestehende 100-prozentige Kundenbindungsrate und unterstreichen die unübertroffenen Vorteile unserer zuverlässigen und effizienten Lösungen, die in mehr als 80 Krankenhäusern in Europa eingesetzt werden."

Durch die Zusammenarbeit mit Deenova können Einrichtungen des Gesundheitswesens, die die Verwaltung von Arzneimitteln und medizinischen Geräten verbessern wollen, die Kosten für die Verabreichung von Medikamenten in ihren Einrichtungen senken, Fehler reduzieren und den Kontakt zwischen Ärzten, Pflegepersonal und Patienten verbessern.

Über das ASST Cremona

Zum ASST Cremona gehören das Krankenhaus Cremona, das Krankenhaus Oglio Po, das Gebietskrankenhaus Soresina und die Gebietskrankenhäuser Cremona und Casalmaggiore, alle in Norditalien gelegen. Die Einrichtungen bieten eine große Bandbreite an Dienstleistungen an, von präventiven Untersuchungen bis hin zur Arbeitsmedizin.

Über das ASST Pavia

Das ASST Pavia mit seinen 7 Krankenhäusern, 12 Kliniken und verschiedenen territorialen Diensten bietet normale und Notfallversorgung, Tageskliniken, chirurgische und ambulante Spezialdienste.

Über Deenova

Deenova ist der unangefochtene Marktführer auf dem Gebiet der kombinierten Mechatroniklösungen (Roboter und Automatisierung) für die Rückverfolgbarkeit von Medikamenten sowie zeit- und ortsunabhängige, RFID-basierten Medizinprodukten im Gesundheitswesen. Die einzigartigen patentierten und vollständig integrierten Lösungen von Deenova mindern den wachsenden Druck auf Gesundheitsdienstleister, um die Patientensicherheit zu verbessern, Behandlungsfehler zu reduzieren, den Abfall und die Abzweigung überwachter Substanzen zu minimieren, die Kosten einzudämmen und die Kluft zwischen steigendem Patientenaufkommen und knappem medizinischen Personal zu verringern. Deenova gewährleistet die Vereinfachung aller Prozesse im Zusammenhang mit der Verwaltung von Medikamenten und implantierbaren, zum einmaligen Gebrauch bestimmten medizinischen Geräten mit einem Einsparungspotential von 15 bis 25 Prozent.

Weitere Informationen über die marktführenden Lösungen des Unternehmens erhalten Sie unter www.deenova.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230221005563/de/

Contacts:

Deenova:

Christophe Jaffuel, c.jaffuel@deenova.com,

Martina Buccianti, m.buccianti@deenova.com, +39 0523 785311