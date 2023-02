DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Ifo-Geschäftsklima steigt im Februar wie erwartet

Das Geschäftsklima in Deutschland hat sich im Februar wie erwartet aufgehellt. Der Ifo-Geschäftsklimaindex stieg auf 91,1 (Januar revidiert: 90,1) Punkte. Das ist die fünfte Steigerung in Folge. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen solchen Anstieg exakt prognostiziert. Der Index der Lagebeurteilung sank auf 93,9 (Januar: 94,1) Punkte. Der Index der Geschäftserwartungen erhöhte sich auf 88,5 (86,4) Punkte. "Die deutsche Wirtschaft arbeitet sich allmählich aus ihrer Schwächephase heraus", kommentierten die Konjunkturforscher das Ergebnis.

VP Bank: China stützt Ifo-Index im Januar

Der Anstieg des Ifo-Geschäftsklimaindex im Januar ist nach Aussage von Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der liechtensteinischen VP Bank, nicht alleine auf das Ausbleiben einer Gasmangellage zurückzuführen. "Gerade das verarbeitende Gewerbe dürfte große Erwartungen an die Wiedereröffnung der chinesischen Wirtschaft haben", schreibt Gitzel in einem Kommentar. Komme die chinesische Wirtschaft in den kommenden Monaten wieder mehr in Fahrt, werde davon auch der zuletzt schwache Auftragseingang profitieren.

Coba: Sinkende Ifo-Lagebeurteilung stimmt nachdenklich

Der abermalige Anstieg des Ifo-Geschäftsklimaindex im Februar ist nach Einschätzung von Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer maßgeblich von der Erleichterung der Unternehmen wegen des Ausbleibens einer Gaskrise ausgelöst worden. "Aber die leicht rückläufige Beurteilung der gegenwärtigen Geschäftslage macht nachdenklich", schreibt Krämer in einem Kommentar. Die Unternehmen merkten, dass die Auftragseingänge bereits seit dem Frühjahr fielen. Schließlich hätten die Zentralbanken in vielen Ländern ihre Leitzinsen massiv anheben müssen.

KfW: Deutsche Konjunktur bekommt strammen Gegenwind

KfW-Chefvolkswirtin Fritzi Köhler-Geib sieht die deutsche Konjunktur trotz des fünften Ifo-Anstiegs in Folge einem strammen Gegenwind ausgesetzt. "Die Bremswirkung der Geldpolitik dürfte in diesem Jahr erst ihre volle Wirkung entfalten und die Reallohnverluste hallen nach", schreibt sie in einem Kommentar. Gemessen an den Befürchtungen vom vergangenen Jahr wäre aber auch eine Stagnation der Wirtschaftsleistung im laufenden Jahr durchaus schon ein Erfolg.

ING: Deutsches BIP könnte auch im ersten Quartal sinken

Der Anstieg des Ifo-Geschäftsklimaindex im Januar - der fünfte in Folge - ist nach Aussage von ING-Europa-Chefvolkswirt Carsten Brzeski zwar eine gute Nachricht, aber kein Anlass zum Feiern. "Der zweite Rückgang der aktuellen Lagebeurteilung in Folge deutet darauf hin, dass die Wirtschaft ein weiteres Quartal mit einer Schrumpfung erleben könnte", schreibt Brzeski in einem Kommentar. Das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) war im vierten Quartal um 0,2 Prozent gesunken.

Deutsche Bank: EZB-Zinserhöhungen enden bei 3,75 Prozent

Die Europäische Zentralbank (EZB) wird ihre Zinserhöhungen im aktuellen Zyklus nach Einschätzung der Analysten der Deutschen Bank später als bisher angenommen beenden. "Wir heben unsere Prognose für den voraussichtlichen Zinshöhepunkt von 3,25 auf 3,75 Prozent an", schreiben sie in einem Kommentar. Für diese Änderung nennen sie zwei Gründe. Erstens: "Die Wirtschaft des Euroraums ist in Schwung, es gibt keine Anzeichen für eine Schwäche des Arbeitsmarkts und ein robuster Rückgang der zugrunde liegenden Inflation wird Zeit brauchen, um sich überzeugend zu beweisen."

IMK: EZB könnte mit Zinserhöhungen übertreiben

Das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) hat angesichts einer Zunahme der Kerninflationsrate im Januar von 5,2 auf 5,6 Prozent vor übertriebenen Reaktionen der Europäischen Zentralbank (EZB) gewarnt. Bei dem Anstieg dürfte es sich vor allem um indirekte Effekte gestiegener Energiekosten handeln, also dass die Gastronomie die Preise erhöht habe, weil die Kosten für Heiz- und Kochenergie sowie für Nahrungsmittel gestiegen seien.

Deutscher Osthandel erreicht neuen Rekordwert

Als Folge des russischen Krieges gegen die Ukraine vollziehen sich nach Angaben des Ost-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft deutliche Verschiebungen in den Wirtschaftsbeziehungen mit Mittel- und Osteuropa. Der Osthandel erreichte demnach einen neuen Rekordwert. "Die Entflechtung vom russischen Markt kommt schnell voran und wird sich 2023 weiter fortsetzen", sagte der Geschäftsführer des Ost-Ausschusses, Michael Harms, anlässlich der Frühjahrspressekonferenz des Verbandes.

Bitkom fürchtet starke Zunahme russischer Cyberattacken

Der Präsident des Digitalverbands Bitkom hält eine starke Zunahme von russischen Cyberattacken auf Deutschland für möglich. "Es ist nicht auszuschließen, dass sich die Angriffe im Cyberraum drastisch verschärfen, sollte der Krieg in der Ukraine weiter eskalieren", sagte Bitkom-Präsident Achim Berg dem Handelsblatt. In der Vergangenheit sei bei den Attacken zumeist nicht erkennbar gewesen, ob die Cyberkriminellen auf eigene Rechnung oder in staatlichem Auftrag handeln. Dieser Trend dürfte sich fortsetzen.

Habeck sieht in Ostdeutschland Fortschritte bei der Energiewende

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat vor seinem Besuch in der Lausitz Fortschritte und Chancen bei der Energiewende hervorgehoben. Habeck will vier Projekte besuchen, die die Transformation hin zu erneuerbaren Energien und wasserstofffähigen Kraftwerken in der Tagebauregion zwischen Brandenburg und Sachsen zeigen.

Karlsruhe: Zuschüsse für politische Stiftungen brauchen eigenes Gesetz

Die Kriterien für staatliche Zuschüsse an politische Stiftungen müssen gesetzlich festgelegt werden. Eine Regelung der Verteilung im Bundeshaushalt reicht nicht aus, wie das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe entschied. Im Haushaltsjahr 2019 sei das Recht der AfD auf Chancengleichheit dadurch verletzt worden, dass der Bundestag die Förderung ohne zugrunde liegendes Gesetz festgelegt habe. Die AfD-nahe Desiderius-Erasmus-Stiftung (DES) bekam damals nichts.

Auswärtiges Amt erklärt zwei iranische Diplomaten zu unerwünschten Personen

Als Reaktion auf das Todesurteil gegen den Deutsch-Iraner Jamshid Sharmahd hat das Auswärtige Amt zwei iranische Botschaftsangehörige zu unerwünschten Personen erklärt. Sie seien "mit kurzer Frist aufgefordert" worden, Deutschland zu verlassen, teilte Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) mit. Wegen des Todesurteils habe sie zudem den Geschäftsträger der iranischen Botschaft einbestellen lassen. "Ihm wurde mitgeteilt, dass wir die massive Verletzung der Rechte eines deutschen Staatsangehörigen nicht akzeptieren", erklärte die Ministerin.

US/MBA Market Index Woche per 17. Feb -13,3% auf 199,8 (Vorwoche: 230,4)

US/MBA Purchase Index Woche per 17. Feb -18,1% auf 147,1 (Vorwoche: 179,6)

US/MBA Refinance Index Woche per 17. Feb -2,2% auf 469,9 (Vorwoche: 480,5)

Taiwan BIP 4Q revidiert -0,41% gg Vorjahr (vorläufig: -0,86%)

Taiwan BIP 4Q revidiert -1,46% gg Vorquartal (vorläufig: -1,08%)

Taiwan BIP-Prognose 2023 +2,12% nach +2,75%

Hongkong BIP 4Q saisonbereinigt unverändert gg 3Q

