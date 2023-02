[pic2, left, 200] Börse Social Magazine Jänner mit Roland Neuwirth am Cover als Digital Paper live und ein paar Interna: Das neue Börsejahr hat nach dem Murks-Jahr 2022 exzellent begonnen. Der ATX TR legte im Jänner um 8,23 Prozent auf 7140,07 Punkte zu, voestalpine war Bestperformer mit einem Kursplus von 22,68 Prozent. Konzept 2023 Börse aktiv. Kommen wir zu den Konzepten, die heuer passen könnten. Nun, am wichtigsten wird Ihnen natürlich die Börse sein. Da gibt es aus meiner Sicht zwei Sichtweisen: Will man sich mit Indices matchen und ist jetzt unterinvestiert, dann hat man definitiv ein Problem mit dem Hoffen auf Rücksetzer. Man kennt das ja: The Trend is your Friend und wenn viele auf Rücksetzer hoffen, kommen sie nicht (2022 hat ...

