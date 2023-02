Bern (ots) -Die Delegierten der Mitgliederorganisationen haben Nationalrätin Laurence Fehlmann Rielle zur neuen Präsidentin der Arbeitsgemeinschaft Tabakprävention Schweiz gewählt. Erstes Ziel der neuen Präsidentin ist es, eine konsequente Umsetzung der Volksinitiative "Kinder ohne Tabak" im geplanten Tabakproduktgesetz zu erreichen.Die Genfer Gesundheitspolitikerin ist seit 2015 Mitglied des Nationalrates. Sie ist zudem Präsidentin der ASA-Handicap Mental, die sich für Menschen mit geistigen Behinderungen einsetzt. Laurence Fehlmann Rielle ist es ein Anliegen, endlich griffige Gesetze zum Schutz der Kinder und Jugendlichen vor Zigaretten sowie den anderen Tabak- und Nikotinprodukten (E-Zigaretten und Snus) zu erringen und den Einfluss der Tabakindustrie zurückzudrängen. Mittelfristig soll dadurch der Anteil der Raucherinnen und Raucher von heute über 27% der Bevölkerung auf unter 15% gesenkt werden:"Die Schweiz belegt bei der Tabakprävention den zweitletzten Platz im europäischen Vergleich. Jedes Jahr beginnen deshalb unzählige Kinder und Jugendliche mit dem Rauchen oder dem Konsum von E-Zigaretten", resümiert Fehlmann Rielle und spricht sich deshalb für eine strikte Umsetzung der Volksinitiative "Kinder ohne Tabak" aus.Die Sozialdemokratin tritt die Nachfolge von Bruno Meili an, ehemaliger Präsident der Eidgenössischen Kommission für Tabakprävention. Die Arbeitsgemeinschaft Tabakprävention Schweiz dankt Bruno Meili für seine langjährigen Dienste im Kampf gegen die Tabakindustrie und freut sich auf die Zusammenarbeit mit Laurence Fehlmann Rielle.Pressekontakt:Bei Fragen wenden Sie sich bitte anLuciano Ruggia, Geschäftsführer AT Schweizluciano.ruggia@at-schweiz.ch / Tel. 031 599 10 21Laurence Fehlmann Rielle, Präsidentin AT SchweizTel. 079 101 53 98Original-Content von: Arbeitsgemeinschaft Tabakprävention Schweiz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100058010/100903253