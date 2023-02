München (ots) -PAYBACK erzielt Spitzenwerte für Kundenservice und Kundenzufriedenheit. Die aktuelle Studie "Deutscher Kunden-Award 2022/23" der Deutschen Gesellschaft für Verbraucherstudien zeichnet Deutschlands beliebtestes Bonussystem für "herausragende Kundenzufriedenheit", "herausragenden Kundenservice" sowie ein "herausragendes Preis-Leistungsverhältnis" aus. Die Topwerte erzielt das Unternehmen sowohl branchenübergreifend als auch in der Kategorie "Bonusprogramme"."31 Millionen Kund:innen in Deutschland sind für uns jeden Tag Motivation, noch besser und noch relevanter zu werden. Zum Beispiel durch noch mehr Freude beim Sparen und dadurch, dass unser gesamtes Angebot jederzeit und leicht zugänglich in unserer PAYBACK App verfügbar ist, aber auch beim Kundenservice und durch die stetige Erweiterung unseres starken Partnerverbundes. Diese schöne Auszeichnung durch direktes Feedback von Kund:innen freut uns daher besonders", so Florian Wolfframm, Geschäftsleitung Retail Sales & Marketing bei PAYBACK.In die Studie gingen rund 340.000 Kundenurteile zu insgesamt 2.589 Unternehmen aus 258 Branchen ein. Befragt wurden Kunden zwischen 18 und 65 Jahren anhand einer 10stufigen Skala von 1=katastrophal bis 10=herausragend. Die Deutsche Gesellschaft für Verbraucherstudien ist anbieterunabhängig und führt Tests, Prüfungen und Befragungen neutral, auf Basis von Experten entwickelten Kriterien durch und arbeitet nicht im Auftrag eines oder mehrerer Anbieter.Detaillierte Ergebnisse gibt es hier (https://www.dtgv.de/awards/dka2022-23/), eine Pressegrafik zur Meldung finden Sie hier (https://www.payback.group/de/presse/bild-und-filmmaterial).Über PAYBACK:PAYBACK ist das führende Multipartner-Bonusprogramm, das alleine in Deutschland schon von über 31 Millionen Kund:innen begeistert genutzt wird. Denn sie erhalten von rund 680 PAYBACK Partnerunternehmen nach dem einfachen Prinzip "Ein Programm - viele Partner" Punkte und Coupons fürs Einkaufen und sie sparen dadurch einen erheblichen Betrag pro Jahr. 94 Prozent der gesammelten Punkte werden von den Kund:innen wieder eingelöst, der überwiegende Teil in Wertgutscheine der Partner oder in Prämien. Die praktische PAYBACK App bündelt das mobile Punkte sammeln, Punkte einlösen, Coupons aktivieren und Bezahlen. Sie wird schon von über 11 Millionen Nutzer:innen verwendet und wurde mehrfach für ihren Mehrwert und die einfache und sichere Nutzung im Alltag ausgezeichnet. Die PAYBACK GROUP ist 17facher "Top Employer".Pressekontakt:Nina PurtscherPAYBACK GmbHMobil: 0172 94 30 713nina.purtscher@PAYBACK.netPAYBACK.GROUP | PAYBACK.deOriginal-Content von: PAYBACK GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/102404/5447504