Vancouver, BC (22. Februar 2023) Skeena Resources Limited (TSX: SKE, NYSE: SKE) ("Skeena" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/skeena-resources-ltd/) freut sich, die Bohrergebnisse der regionalen und minennahen Explorations- und Abgrenzungskampagnen 2022 auf dem Gold-Silber-Projekt Eskay Creek ("Eskay Creek" oder das "Projekt") im Goldenen Dreieck von British Columbia bekannt zu geben. Diese Pressemitteilung schließt die Berichterstattung über die verbleibenden Bohrlöcher des Programms 2022 ab. Die Analyseergebnisse und Referenzbilder sind in dieser Pressemitteilung sowie auf der Website des Unternehmens detailliert beschrieben.

2022 Highlights der Explorationsbohrungen in der Nähe der Mine:

- 18,18 g/t Au, 130,2 g/t Ag auf 9,26 m (SK-22-1132) - Zone 21A West

- 14,90 g/t Au, 2,5 g/t Ag auf 5,70 m (SK-22-1177) - Zone 21A West

- 0,95 g/t Au, 1.003,3 g/t Ag auf 6,42 m (SK-22-1187 ) - 23 Zone

- 1,11 g/t Au, 19,7 g/t Ag auf 26,10 m (SK-22-1187) - Zone 23

- 4,96 g/t Au, 14,6 g/t Ag auf 25,98 m (SK-22-1171) - Zone 21E

- 3,39 g/t Au, 34,4 g/t Ag auf 23,77 m (SK-22-1160) - Zone 21E

- 2,78 g/t Au, 59,0 g/t Ag auf 20,49 m (SK-22-1173) - Zone 21E

Die tatsächlichen Mächtigkeiten und Zonengeometrien können zu diesem Zeitpunkt noch nicht endgültig bestimmt werden. Die Gehaltskappung einzelner Proben wurde nicht auf die Au- und Ag-Proben angewandt, die die längengewichteten Kompositproben bilden. Proben unterhalb der Nachweisgrenze wurden mit einem Wert von Null bewertet.

Neue Mineralisierung erweitert die Zone 21A West

In einer vertikalen Tiefe von 25 Metern unter der Oberfläche hat Bohrloch SK-22-1132 die Zone 21A West mit einem Abschnitt von 18,18 g/t Au, 130,2 g/t Ag auf 9,26 m vertikal bis nahe an die Oberfläche erweitert. Dieser neue Abschnitt befindet sich in einem Teil der Zone 21A, in dem es keine historischen Bohrungen gibt, und 75 Meter neigungsaufwärts von dem zuvor gemeldeten Skeena-Bohrloch SK-22-1031, das 2,21 g/t Au, 4,6 g/t Ag auf 50,00 m durchschnitt.

Eine zusätzliche Erweiterung am südlichen Ende der Zone 21A West knapp jenseits der Grubengrenzen der Machbarkeitsstudie und nur 10 Meter unterhalb der Oberfläche wurde durch Bohrloch SK-22-1177 mit einem Durchschnittswert von 14,90 g/t Au, 2,5 g/t Ag auf 5,70 m abgeschlossen. Diese neue Erweiterung befindet sich 100 Meter vertikal neigungsaufwärts des zuvor gemeldeten Bohrlochs SK-22-1028, das 1,74 g/t Au, 1,7 g/t Ag auf 46,77 m durchteufte.

Die Zone 21A West wurde durch 2022 Bohrungen auf einer Streichlänge von 350 Metern von der Oberfläche bis 200 Meter unter der Oberfläche definiert. Die horizontale Breite der Zone variiert und reicht von einer Mächtigkeit von 1 bis 50 Metern. Die Zone 21A West kann sowohl entlang des Streichs als auch in der Tiefe noch erweitert werden.

Die Zone 23 entwickelt sich weiter

Südlich der Zone 21E wurde eine neue rhyolith- und dazithaltige Mineralisierung entdeckt, die mit jener in der Zone 23 vergleichbar ist. Bohrloch SK-22-1187 durchteufte zwei bemerkenswerte Horizonte, von denen der erste argenthaltig ist und an der Oberfläche mit einem Gehalt von 0,95 g/t Au, 1.003,3 g/t Ag auf 6,42 m vorkommt. Das zweite Vorkommen mit durchschnittlich 1,11 g/t Au, 19,7 g/t Ag auf 26,10 m liegt 65 Meter vertikal unter der Oberfläche in einer bisher nicht erprobten nördlichen Erweiterung der Zone 23.

Bis dato wurden die mineralisierten Horizonte, die die Zone 23 bilden, durch Erkundungsbohrungen in unterschiedlichen Abständen von der Zone 21E in Richtung Süden über etwa 800 Meter verfolgt. Die Bohrungen haben die Mineralisierung von der Oberfläche bis zu einer Tiefe von mehr als 300 Metern unter der Oberfläche umrissen und sind weiterhin für eine Erweiterung offen.

21E Exploration und Abgrenzung der Zone

Die Explorations- und Abgrenzungsbohrungen in der Umgebung der Zone 21E zielten auf eine Mineralisierung ab, die der entlang des Streichs in der Zone 23 beobachteten Mineralisierung entspricht. Die SK-22-1170 stieß auf eine neue, in Dazit enthaltene Mineralisierung mit einem Durchschnittswert von 1,01 g/t Au und 37,9 g/t Ag auf 21,21 m, die 35 Meter unterhalb der Grubenhülle der Machbarkeitsstudie liegt.

Die zuvor definierten Ressourcen der Zone 21E wurden durch die 2022 Bohrlöcher in diesem Gebiet bestätigt, da sie die Mineralisierung unterhalb und entlang des Streichens der bekannten Ressourcen erprobten. Zu den Highlights zählen 4,96 g/t Au, 14,6 g/t Ag auf 25,98 m, 3,39 g/t Au, 34,4 g/t Ag auf 23,77 m und 2,78 g/t Au, 59,0 g/t Ag auf 20,49 m in den Bohrlöchern SK-22-1171, SK-22-1160 bzw. SK-22-1173.

Erwarteter Zeitplan für die Mineralressourcenschätzung

Die Zonen 21A West und 23 wurden von Skeena im Jahr 2021 entdeckt und stellen eine rhyolitisch-dazithaltige, synvulkanische Mineralisierung dar, die bisher noch nicht in eine Mineralressourcenschätzung (MRE") oder wirtschaftliche Analyse aufgenommen wurde. Da nun alle Analyseergebnisse des Bohrprogramms 2022 vorliegen, wird das Unternehmen alle Bohrdaten aus der Zeit nach September 2021 in eine aktualisierte MRE einbeziehen, die im ersten Halbjahr 2023 abgeschlossen werden soll.

Über Skeena

Skeena Resources Limited ist ein kanadisches Bergbauexplorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf die Wiederbelebung der ehemals produzierenden Gold-Silber-Mine Eskay Creek im Tahltan-Territorium im Goldenen Dreieck im Nordwesten von British Columbia (Kanada) konzentriert. Das Unternehmen veröffentlichte im September 2022 eine Machbarkeitsstudie für Eskay Creek, die einen Nettogegenwartswert (NPV) von 5 % nach Steuern in Höhe von 1,4 Mrd. C$, einen IRR von 50 % und eine Amortisationszeit von einem Jahr bei einem Preis von 1.700 US$/oz Au und 19 US$/oz Ag aufweist.

Im Namen des Board of Directors von Skeena Resources Limited,

Walter Coles Jr.

Exekutiver Vorsitzender

Randy Reichert

Präsident und CEO

Kontaktinformationen

Anlegeranfragen: info@skeenaresources.com

Telefon Büro: +1 604 684 8725

Website des Unternehmens: www.skeenaresources.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Qualifizierte Personen

Die Explorationsaktivitäten auf dem Projekt Eskay Creek werden vor Ort von den Explorationsmanagern des Unternehmens, John Tyler, P.Geo., Raegan Markel, P.Geo. und Vice President of Exploration, Adrian Newton, P.Geo. verwaltet. In Übereinstimmung mit dem National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects, Paul Geddes, P.Geo. Senior Vice President Exploration and Resource Development, als qualifizierte Person für das Unternehmen tätig und hat den technischen und wissenschaftlichen Inhalt dieser Pressemitteilung erstellt, geprüft und genehmigt. Das Unternehmen hält sich bei der Durchführung, Dokumentation und Berichterstattung über die Explorationsaktivitäten auf seinen Projekten streng an die CIM Best Practices Guidelines.

Qualitätssicherung - Qualitätskontrolle

Nach der Entnahme und Verarbeitung werden alle Bohrkernproben in zwei Hälften gesägt, beschriftet und in Säcke verpackt. Der verbleibende Bohrkern wird anschließend vor Ort sicher gelagert. An den Labortransporten werden nummerierte Sicherheitsetiketten angebracht, um die Einhaltung der Produktkette zu gewährleisten. Das Unternehmen fügt in regelmäßigen Abständen Qualitätskontrollproben (QC) in den Probenstrom ein, einschließlich Leerproben und Referenzmaterialien, um die Laborleistung zu überwachen. Das QAQC-Programm wurde von Lynda Bloom, P.Geo. von Analytical Solutions Ltd. entwickelt und genehmigt und wird von der qualifizierten Person des Unternehmens, Paul Geddes, P.Geo, Senior Vice President Exploration and Resource Development, überwacht.

Die Bohrkernproben werden zur Aufbereitung und Analyse an die Analyseeinrichtung von ALS Geochemistry in North Vancouver, British Columbia, geschickt. Die ALS-Anlage ist gemäß dem ISO/IEC 17025-Standard für Goldanalysen akkreditiert und alle Analysemethoden umfassen Qualitätskontrollmaterialien in festgelegten Abständen mit festgelegten Datenakzeptanzkriterien. Die gesamte Probe wird zerkleinert und 1 kg wird pulverisiert. Die Goldanalyse erfolgt durch eine 50-g-Brandprobe mit anschließender Atomabsorption (AAS) mit einer Untergrenze von 0,01 ppm und einer Obergrenze von 100 ppm. Proben mit einem Goldgehalt von mehr als 100 ppm werden mit einem 50-g-Brandprobenschmelzverfahren mit gravimetrischem Abschluss erneut analysiert. Die Analyse auf Silber erfolgt durch eine 50-g-Brandprobenschmelze mit gravimetrischem Abschluss mit einer Untergrenze von 5 ppm und einer Obergrenze von 10.000 ppm. Proben mit einem Silbergehalt von mehr als 10.000 ppm werden mit einer gravimetrischen Silberkonzentratmethode erneut analysiert. Eine ausgewählte Anzahl von Proben wird auch mit einem geochemischen Multi-Element-Paket mit einem 4-Säuren-Aufschluss und anschließender induktiv gekoppelter Plasma-Atomemissionsspektroskopie (ICP-AES) und induktiv gekoppelter Plasma-Massenspektroskopie (ICP-MS) sowie mit einem Königswasseraufschluss mit abschließender induktiv gekoppelter Plasma-Atomemissionsspektroskopie (ICP-AES) auf Quecksilber analysiert. Proben mit einem Schwefelgehalt von mehr als 10 % aus der Multielementanalyse werden mittels Leco-Ofen und Infrarotspektroskopie erneut auf Gesamtschwefel analysiert.

Vorsichtiger Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Bestimmte Aussagen und Informationen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind oder auf die verwiesen wird, stellen "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze dar (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen"). Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder unsere zukünftige Leistung. Die Verwendung von Wörtern wie "antizipiert", "glaubt", "schlägt vor", "erwägt", "generiert", "zielt ab", "ist projiziert", "ist geplant", "erwägt", "schätzt", "erwartet", "wird erwartet", "potentiell" und ähnlichen Ausdrücken oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "ergriffen werden können", "könnten", "werden", "könnten" oder "würden", können zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zu den hierin enthaltenen spezifischen zukunftsgerichteten Aussagen zählen unter anderem Aussagen zu den Ergebnissen der Machbarkeitsstudie, zur Verarbeitungskapazität der Mine, zur voraussichtlichen Lebensdauer der Mine, zu den wahrscheinlichen Reserven, zu den geschätzten Kapital- und Betriebskosten des Projekts, zu den laufenden Kosten, zu den Ergebnissen von Tests und Studien, zu den geplanten Umweltverträglichkeitsprüfungen, zu den zukünftigen Metallpreisen, zu Metallkonzentraten und zu zukünftigen Explorations- und Erschließungsarbeiten. Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf wesentlichen Faktoren und/oder Annahmen, zu denen unter anderem die Schätzung von Mineralressourcen und -reserven, die Realisierung von Ressourcen- und Reservenschätzungen, Metallpreise, Besteuerung, die Schätzung, der Zeitplan und der Umfang zukünftiger Explorations- und Erschließungsarbeiten, Kapital- und Betriebskosten, die Verfügbarkeit von Finanzierungen, der Erhalt von behördlichen Genehmigungen, Umweltrisiken, Rechtsstreitigkeiten und die hier und im MD& A des Unternehmens dargelegten Annahmen gehören.A für das am 31. Dezember 2021 zu Ende gegangene Geschäftsjahr, in der zuletzt eingereichten Zwischenbilanz und im Jahresinformationsblatt ("AIF") des Unternehmens vom 31. März 2022. Solche zukunftsgerichteten Aussagen stellen die Erwartungen, Schätzungen und Prognosen der Unternehmensleitung in Bezug auf zukünftige Ereignisse oder Umstände zum Zeitpunkt der Abgabe der Aussagen dar und basieren notwendigerweise auf verschiedenen Schätzungen und Annahmen, die zwar vom Unternehmen zum Zeitpunkt der Abgabe der Aussagen als angemessen angesehen werden, jedoch keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen. Die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse können erheblich von den hier beschriebenen abweichen und unterliegen erheblichen betrieblichen, geschäftlichen, wirtschaftlichen und regulatorischen Risiken und Unsicherheiten. Zu den Risiken und Ungewissheiten, die sich auf die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung auswirken können, zählen unter anderem: die inhärenten Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Mineralgrundstücken verbunden sind, einschließlich der Erteilung von Genehmigungen und anderen behördlichen Genehmigungen; Änderungen der wirtschaftlichen Bedingungen, einschließlich Änderungen des Goldpreises und anderer wichtiger Variablen; Änderungen der Minenpläne und andere Faktoren, einschließlich Unfälle, Geräteausfälle, schlechtes Wetter und andere Verzögerungen bei der Projektdurchführung, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen; Umweltrisiken und unvorhergesehene Rekultivierungskosten sowie andere Risikofaktoren, die in der MD&A des Unternehmens für das am 31. Dezember 2021 zu Ende gegangene Jahr, in der zuletzt eingereichten Interim MD&A, im AIF vom 31. März 2022, im Short Form Base Shelf Prospectus des Unternehmens vom 31. Januar 2023 und in den anderen regelmäßigen Einreichungen des Unternehmens bei den Wertpapier- und Regulierungsbehörden in Kanada und den Vereinigten Staaten, die auf SEDAR unter www.sedar.com oder auf EDGAR unter www.sec.gov.

Die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren und/oder zu überarbeiten, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Vorsichtshinweis für US-Investoren bezüglich der Schätzungen von Mineralreserven und Mineralressourcen

Die Mineralreserven und Mineralressourcen von Skeena, die in diesem Dokument enthalten sind oder auf die verwiesen wird, wurden gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101") geschätzt, wie von den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden vorgeschrieben, die sich von den Anforderungen der US-amerikanischen Wertpapiergesetze unterscheiden. Die Begriffe "Mineralreserve", "nachgewiesene Mineralreserve", "wahrscheinliche Mineralreserve", "Mineralressource", "gemessene Mineralressource", "angezeigte Mineralressource" und "abgeleitete Mineralressource" sind kanadische Bergbauausdrücke, die gemäß NI 43-101 und den vom CIM Council verabschiedeten "CIM Definition Standards - For Mineral Resources and Mineral Reserves" des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum ("CIM") (in der jeweils gültigen Fassung, die "CIM Definition Standards") definiert sind. Diese Standards unterscheiden sich erheblich von den Offenlegungsanforderungen der U.S. Securities and Exchange Commission in Regulation S-K Subpart 1300 (die "SEC Modernization Rules") für Mineralgrundstücke. Skeena unterliegt derzeit nicht den SEC-Modernisierungsregeln. Dementsprechend kann sich die Offenlegung der Mineralisierung und anderer technischer Informationen durch Skeena erheblich von den Informationen unterscheiden, die offengelegt würden, wenn Skeena die Informationen gemäß den Standards der SEC Modernization Rules erstellt hätte.

Darüber hinaus sollten Investoren nicht davon ausgehen, dass ein Teil oder die Gesamtheit der Mineralressourcen von Skeena in Reserven umgewandelt wird. Diese Begriffe sind mit einer großen Unsicherheit hinsichtlich ihrer wirtschaftlichen und rechtlichen Machbarkeit behaftet. Dementsprechend sollten Anleger nicht davon ausgehen, dass die von Skeena gemeldeten "gemessenen", "angezeigten" oder "abgeleiteten" Mineralressourcen wirtschaftlich oder rechtlich abbaubar sind oder sein werden. Darüber hinaus sind "abgeleitete Mineralressourcen" mit großer Ungewissheit hinsichtlich ihrer Existenz und mit großer Ungewissheit hinsichtlich ihrer wirtschaftlichen und rechtlichen Machbarkeit behaftet. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass alle oder ein Teil einer abgeleiteten Mineralressource" jemals in eine höhere Kategorie aufgewertet werden. Gemäß den kanadischen Wertpapiergesetzen dürfen Schätzungen von "abgeleiteten Mineralressourcen" nicht als Grundlage für Machbarkeits- oder Vormachbarkeitsstudien dienen, außer in seltenen Fällen, in denen dies gemäß NI 43-101 zulässig ist.

Aus diesen Gründen sind die hier dargestellten Mineralreserven- und Mineralressourcenschätzungen und die damit zusammenhängenden Informationen möglicherweise nicht mit ähnlichen Informationen vergleichbar, die von US-Unternehmen veröffentlicht werden, die den Berichts- und Offenlegungspflichten gemäß den US-Bundeswertpapiergesetzen und den dazugehörigen Regeln und Vorschriften unterliegen.

Tabelle 1: Eskay Creek Projekt 2022 Explorationsbohrungen längengewichtete Bohrlochkomposita:

Loch-ID Von (m) Nach (m) Länge der Probe (m) Au (g/t) Ag (g/t) SK-22-1073 13.00 14.50 1.50 1.75 5.8 SK-22-1077 50.00 51.00 1.00 4.93 4.4 SK-22-1077 60.00 64.50 4.50 1.03 1.8 SK-22-1077 103.50 105.00 1.50 0.79 4.5 SK-22-1098 51.15 57.46 6.31 1.32 1.2 SK-22-1098 71.77 73.95 2.18 0.97 10.7 SK-22-1098 81.00 103.00 22.00 1.24 2.3 SK-22-1098 160.00 161.00 1.00 0.38 64.0 SK-22-1099 105.00 109.00 4.00 16.27 0.5 Einschließlich 105.00 106.00 1.00 10.55 <0.50 und 106.00 107.50 1.50 26.50 <0.50 SK-22-1099 115.00 116.54 1.54 1.18 1.5 SK-22-1099 192.50 200.50 8.00 1.32 1.0 SK-22-1099 209.50 214.00 4.50 1.01 1.0 SK-22-1100 182.00 182.53 0.53 0.70 33.1 SK-22-1101 97.75 100.50 2.75 1.67 3.1 SK-22-1101 134.50 136.00 1.50 0.65 3.6 SK-22-1101 143.50 145.00 1.50 0.60 10.6 SK-22-1101 152.50 190.00 37.50 0.88 13.4 SK-22-1101 207.00 208.50 1.50 1.10 5.8 SK-22-1102 114.79 116.29 1.50 0.70 3.4 SK-22-1102 159.50 161.00 1.50 1.16 11.8 SK-22-1102 193.50 195.00 1.50 0.64 33.1 SK-22-1105 NSA SK-22-1106 133.00 134.50 1.50 1.88 2.0 SK-22-1106 172.50 173.50 1.00 0.73 17.2 SK-22-1106 178.34 178.92 0.58 0.14 114.0 SK-22-1106 183.70 191.40 7.70 1.00 9.0 SK-22-1106 210.48 232.00 21.52 1.25 9.2 SK-22-1106 237.75 239.06 1.31 1.01 5.8 SK-22-1106 252.50 263.90 11.40 1.03 9.1 SK-22-1106 270.00 272.00 2.00 0.69 6.0 SK-22-1106 300.00 301.70 1.70 0.59 3.2 SK-22-1107 273.50 278.00 4.50 0.49 11.2 SK-22-1107 288.50 303.00 14.50 2.29 6.1 SK-22-1107 335.92 337.25 1.33 0.19 119.3 SK-22-1107 345.50 350.00 4.50 0.78 14.8 SK-22-1107 389.58 390.50 0.92 0.74 0.7 SK-22-1108 102.00 106.00 4.00 2.68 1.0 SK-22-1108 115.00 118.00 3.00 1.30 1.8 SK-22-1108 192.58 193.90 1.32 0.59 0.9 SK-22-1108 246.50 252.50 6.00 0.64 8.2 SK-22-1108 268.58 274.50 5.92 1.36 5.2 SK-22-1108 298.00 299.50 1.50 0.82 0.5 SK-22-1109 80.50 83.50 3.00 1.32 48.8 SK-22-1109 168.76 173.50 4.74 1.47 52.2 SK-22-1110 137.00 141.50 4.50 2.02 8.3 SK-22-1110 188.00 196.50 8.50 0.67 2.2 SK-22-1111 36.50 37.50 1.00 0.64 7.4 SK-22-1111 52.50 54.00 1.50 1.30 24.1 SK-22-1111 70.50 74.00 3.50 1.32 34.7 SK-22-1111 78.00 80.00 2.00 0.34 192.2 SK-22-1111 110.00 112.50 2.50 1.11 11.7 SK-22-1111 117.00 118.12 1.12 0.75 2.6 SK-22-1111 130.00 131.50 1.50 0.85 0.7 SK-22-1114 25.50 29.20 3.70 2.29 113.4 SK-22-1114 80.50 86.00 5.50 0.50 8.3 SK-22-1114 185.00 186.00 1.00 0.73 7.5 SK-22-1114 205.50 218.00 12.50 0.83 7.4 SK-22-1114 271.19 272.50 1.31 0.67 2.5 SK-22-1115 16.50 21.00 4.50 1.11 65.7 SK-22-1115 39.00 42.00 3.00 1.32 12.6 SK-22-1115 49.10 51.50 2.40 0.72 12.7 SK-22-1115 64.50 66.00 1.50 0.39 21.2 SK-22-1115 162.60 163.20 0.60 0.76 43.0 SK-22-1115 171.00 175.05 4.05 0.59 4.8 SK-22-1115 203.50 205.00 1.50 0.52 7.4 SK-22-1116 NSA SK-22-1117 49.96 72.27 22.31 0.68 3.6 SK-22-1117 97.00 97.95 0.95 0.79 1.4 SK-22-1117 140.00 153.50 13.50 0.57 14.7 SK-22-1117 161.00 162.50 1.50 0.55 14.0 SK-22-1117 173.00 174.50 1.50 1.68 2.6 SK-22-1117 188.00 194.00 6.00 2.55 1.8 SK-22-1117 198.50 200.00 1.50 0.76 1.1 SK-22-1118 259.50 266.50 7.00 6.46 12.5 Einschließlich 263.65 265.12 1.47 14.50 17.5 und 265.12 266.50 1.38 11.70 4.0 SK-22-1118 280.83 285.00 4.17 0.85 9.9 SK-22-1118 314.55 319.00 4.45 0.74 25.6 SK-22-1119 43.02 48.50 5.48 0.84 93.0 SK-22-1120 42.50 47.00 4.50 0.80 39.1 SK-22-1120 52.90 64.90 12.00 0.28 62.9 SK-22-1120 120.00 130.50 10.50 3.14 40.6 SK-22-1120 135.65 136.15 0.50 0.90 5.5 SK-22-1121 NSA SK-22-1123 81.00 91.71 10.71 0.83 2.8 SK-22-1123 124.50 126.00 1.50 1.45 2.8 SK-22-1123 168.30 184.00 15.70 0.82 34.6 SK-22-1123 203.00 206.00 3.00 0.63 5.0 SK-22-1124 71.50 73.00 1.50 0.98 6.2 SK-22-1124 87.50 89.00 1.50 1.44 13.6 SK-22-1124 143.00 172.00 29.00 1.09 4.5 SK-22-1125 NSA SK-22-1126 NSA SK-22-1127 NSA SK-22-1128 113.00 117.00 4.00 0.57 19.0 SK-22-1129 72.50 74.00 1.50 0.81 45.0 SK-22-1130 NSA SK-22-1132 46.35 55.61 9.26 18.18 130.2 Einschließlich 48.25 49.16 0.91 20.30 665.0 und 49.16 50.50 1.34 25.60 60.3 und 50.50 51.80 1.30 27.20 45.8 und 53.12 54.40 1.28 44.80 58.3 SK-22-1133 123.50 126.50 3.00 1.01 2.7 SK-22-1133 140.00 155.50 15.50 0.87 8.4 SK-22-1133 161.50 163.00 1.50 0.75 2.0 SK-22-1133 169.00 183.50 14.50 0.66 11.3 SK-22-1134 55.60 58.56 2.96 0.89 5.1 SK-22-1134 67.50 87.00 19.50 1.31 11.3 SK-22-1134 94.50 97.50 3.00 0.24 154.2 SK-22-1134 115.50 118.50 3.00 0.71 10.1 SK-22-1134 130.50 138.71 8.21 2.06 6.2 SK-22-1134 147.50 153.50 6.00 0.56 91.7 SK-22-1135 48.28 52.00 3.72 4.13 0.5 SK-22-1135 105.00 108.00 3.00 1.03 577.2 Einschließlich 106.00 107.00 1.00 1.22 969.0 SK-22-1135 113.32 117.00 3.68 0.79 1.2 SK-22-1135 126.00 127.50 1.50 0.20 45.4 SK-22-1136 112.50 114.00 1.50 0.71 2.9 SK-22-1136 167.50 173.50 6.00 0.62 6.6 SK-22-1137 129.60 131.38 1.78 0.83 9.7 SK-22-1137 137.84 138.34 0.50 0.50 10.9 SK-22-1137 159.92 161.00 1.08 1.28 26.7 SK-22-1137 169.40 170.62 1.22 0.96 0.7 SK-22-1138 80.00 81.50 1.50 0.19 40.8 SK-22-1138 115.50 117.00 1.50 0.62 0.8 SK-22-1138 129.20 133.50 4.30 0.69 3.9 SK-22-1138 162.50 171.50 9.00 0.76 2.5 SK-22-1138 176.00 177.50 1.50 0.59 1.7 SK-22-1139 104.55 106.00 1.45 0.40 27.7 SK-22-1139 151.50 152.20 0.70 0.47 12.8 SK-22-1139 160.50 186.50 26.00 1.56 4.6 SK-22-1139 194.50 199.21 4.71 0.20 15.5 SK-22-1139 203.49 205.65 2.16 1.16 6.2 SK-22-1140 95.10 96.69 1.59 2.29 9.8 SK-22-1140 119.28 136.20 16.92 0.97 37.6 SK-22-1141 88.32 89.70 1.38 0.37 20.9 SK-22-1141 102.98 106.70 3.72 0.66 10.8 SK-22-1141 112.50 114.00 1.50 0.23 39.3 SK-22-1141 145.90 148.25 2.35 0.82 89.9 SK-22-1141 158.50 164.50 6.00 0.32 16.1 SK-22-1141 180.50 182.00 1.50 0.47 11.7 SK-22-1141 187.75 195.27 7.52 0.38 30.0 SK-22-1142 1.00 7.54 6.54 0.71 9.5 SK-22-1142 30.00 32.00 2.00 0.78 11.9 SK-22-1142 38.00 42.04 4.04 0.33 69.3 SK-22-1142 66.63 67.15 0.52 0.23 41.7 SK-22-1142 91.00 92.50 1.50 1.25 1.3 SK-22-1143 2.50 5.50 3.00 0.68 25.9 SK-22-1143 11.50 13.50 2.00 0.69 14.2 SK-22-1143 18.53 36.00 17.47 0.67 25.9 SK-22-1143 50.00 51.00 1.00 0.52 31.0 SK-22-1143 80.00 84.00 4.00 0.55 5.2 SK-22-1143 87.50 89.00 1.50 0.60 4.6 SK-22-1144 4.50 14.51 10.01 0.83 16.1 SK-22-1144 26.93 39.66 12.73 2.41 24.0 Einschließlich 29.28 29.78 0.50 44.00 50.6 SK-22-1144 51.00 57.50 6.50 0.72 30.5 SK-22-1144 61.50 72.00 10.50 0.44 26.3 SK-22-1144 76.50 80.00 3.50 0.80 50.8 SK-22-1144 86.00 87.50 1.50 0.66 24.7 SK-22-1144 105.50 108.50 3.00 0.47 13.5 SK-22-1145 38.00 38.50 0.50 0.40 53.0 SK-22-1145 46.00 47.50 1.50 0.68 1.4 SK-22-1145 55.60 57.30 1.70 0.72 21.1 SK-22-1145 66.00 67.50 1.50 1.82 9.3 SK-22-1145 98.90 100.70 1.80 1.24 5.7 SK-22-1145 104.50 110.50 6.00 0.73 1.0 SK-22-1145 122.50 127.00 4.50 1.64 0.8 SK-22-1145 144.00 145.50 1.50 0.84 0.5 SK-22-1146 14.18 17.00 2.82 0.48 7.6 SK-22-1146 21.50 40.75 19.25 0.96 11.5 SK-22-1146 45.00 49.50 4.50 1.99 12.9 SK-22-1146 118.58 119.50 0.92 0.55 7.6 SK-22-1147 78.74 90.00 11.26 0.88 3.4 SK-22-1147 97.50 100.50 3.00 1.15 4.7 SK-22-1147 109.50 112.50 3.00 0.63 0.6 SK-22-1147 117.00 123.00 6.00 0.59 0.6 SK-22-1147 129.00 130.50 1.50 0.82 0.8 SK-22-1147 138.83 141.50 2.67 0.94 1.8 SK-22-1148 43.50 75.00 31.50 1.44 34.8 SK-22-1148 97.50 98.30 0.80 0.44 20.2 SK-22-1148 124.00 131.50 7.50 0.69 1.3 SK-22-1148 139.00 147.50 8.50 0.84 0.9 SK-22-1148 156.50 159.50 3.00 1.02 0.5 SK-22-1149 15.50 23.00 7.50 0.52 18.7 SK-22-1149 32.00 36.50 4.50 0.75 5.3 SK-22-1149 150.50 151.50 1.00 0.92 11.0 SK-22-1149 180.24 187.20 6.96 0.98 2.9 SK-22-1149 197.40 200.28 2.88 0.97 49.1 SK-22-1149 209.00 210.50 1.50 0.82 7.5 SK-22-1149 220.00 221.12 1.12 0.72 10.7 SK-22-1150 36.00 37.00 1.00 0.70 2.9 SK-22-1150 56.29 57.00 0.71 1.88 42.4 SK-22-1150 62.06 78.87 15.49 0.99 16.7 SK-22-1150 82.42 88.13 5.71 0.79 9.1 SK-22-1150 94.50 95.72 1.22 1.01 1.4 SK-22-1150 100.97 104.00 3.03 1.78 4.0 SK-22-1150 117.04 119.34 2.30 0.67 0.6 SK-22-1150 123.30 136.88 13.58 0.60 5.1 SK-22-1150 144.19 145.00 0.81 0.83 4.9 SK-22-1150 157.93 163.05 5.12 0.56 0.5 SK-22-1151 11.02 12.50 1.48 0.67 1.8 SK-22-1151 18.75 19.75 1.00 0.60 57.4 SK-22-1151 24.42 25.25 0.83 0.62 35.0 SK-22-1151 31.00 32.22 1.22 0.42 28.2 SK-22-1151 51.50 52.24 0.74 1.10 7.9 SK-22-1151 65.40 68.00 2.60 0.68 13.6 SK-22-1151 71.51 79.00 7.49 0.54 7.9 SK-22-1151 175.00 178.15 3.15 0.52 2.6 SK-22-1151 194.00 195.00 1.00 0.84 3.2 SK-22-1151 204.00 208.93 4.93 1.59 8.7 SK-22-1151 247.03 247.60 0.57 0.51 18.1 SK-22-1152 20.50 22.00 1.50 0.64 1.7 SK-22-1152 36.77 42.08 5.31 0.56 6.1 SK-22-1152 45.19 47.00 1.81 0.75 183.0 SK-22-1152 53.08 68.82 15.74 0.86 35.5 SK-22-1152 72.64 97.00 24.36 0.91 2.2 SK-22-1152 103.00 129.00 26.00 0.89 9.6 SK-22-1152 135.82 138.86 3.04 2.29 16.8 SK-22-1152 154.50 176.31 21.18 0.61 30.6 SK-22-1152 190.22 190.97 0.75 0.60 7.4 SK-22-1152 197.10 199.04 1.94 0.54 19.3 SK-22-1152 210.33 213.98 3.65 0.56 8.8 SK-22-1153 196.40 199.00 2.60 0.66 1.0 SK-22-1154 84.00 86.00 2.00 0.61 121.4 SK-22-1154 139.45 140.43 0.98 0.31 34.4 SK-22-1154 145.50 147.00 1.50 0.63 2.2 SK-22-1154 177.90 179.55 1.65 1.39 3.6 SK-22-1154 187.00 188.50 1.50 0.74 1.4 SK-22-1155 82.58 93.50 10.92 0.31 189.8 SK-22-1155 98.00 99.50 1.50 0.54 68.4 SK-22-1155 108.50 110.00 1.50 0.12 64.7 SK-22-1155 189.80 196.66 6.86 0.83 7.0 SK-22-1155 200.35 201.50 1.15 0.60 2.0 SK-22-1155 228.50 230.00 1.50 0.91 1.4 SK-22-1156 7.00 9.50 2.50 3.05 795.4 Einschließlich 7.00 8.35 1.35 5.08 1390.0 SK-22-1156 96.00 108.50 12.50 0.95 2.2 SK-22-1157 5.00 11.00 6.00 0.62 96.0 SK-22-1157 93.50 95.00 1.50 0.90 1.8 SK-22-1157 101.00 111.50 10.50 0.88 26.3 SK-22-1157 144.00 155.61 11.61 0.52 36.6 SK-22-1158 6.50 12.00 5.50 0.34 70.2 SK-22-1158 95.50 100.00 4.50 0.57 27.9 SK-22-1158 152.00 152.70 0.70 0.45 13.2 SK-22-1158 181.00 184.00 3.00 0.62 3.6 SK-22-1158 196.00 197.00 1.00 0.55 4.4 SK-22-1159 15.68 20.69 5.01 0.94 13.8 SK-22-1159 29.00 32.00 3.00 0.79 7.9 SK-22-1159 109.04 115.50 6.46 3.12 59.0 SK-22-1159 160.00 164.00 4.00 0.93 2.3 SK-22-1160 2.50 8.30 5.80 0.74 39.7 SK-22-1160 20.05 43.82 23.77 3.39 34.4 Einschließlich 35.00 36.50 1.50 9.96 32.3 SK-22-1160 50.77 66.00 15.23 0.73 11.5 SK-22-1160 70.50 84.79 14.29 0.79 31.1 SK-22-1160 88.50 104.80 16.30 1.45 17.6 Einschließlich 94.46 95.40 0.94 8.92 100.0 SK-22-1160 114.60 119.17 4.57 0.74 11.4 SK-22-1160 123.00 124.00 1.00 0.52 7.5 SK-22-1160 179.50 184.41 4.91 0.53 8.5 SK-22-1160 189.12 205.00 15.88 0.58 11.4 SK-22-1160 215.00 230.65 15.65 0.99 7.5 SK-22-1161 5.24 33.15 27.91 1.54 40.4 SK-22-1161 38.72 47.43 8.71 0.97 19.1 SK-22-1161 51.67 53.15 1.48 0.68 15.6 SK-22-1161 158.50 160.00 1.50 0.54 10.1 SK-22-1161 170.50 207.50 37.00 0.56 22.0 SK-22-1161 222.76 223.50 0.74 0.43 17.8 SK-22-1161 235.00 247.24 12.24 0.76 9.9 SK-22-1161 256.15 257.64 1.49 0.68 31.8 SK-22-1162 12.00 35.50 23.50 1.91 19.4 Einschließlich 31.91 33.00 1.09 21.10 42.4 SK-22-1162 96.61 99.00 2.39 0.76 3.4 SK-22-1162 106.50 113.00 6.50 0.52 5.8 SK-22-1162 125.00 126.47 1.47 0.35 34.4 SK-22-1162 140.58 143.83 3.25 1.46 9.3 SK-22-1162 152.00 157.50 5.50 0.86 6.3 SK-22-1162 170.50 172.00 1.50 0.52 7.0 SK-22-1162 190.00 196.00 6.00 0.81 4.0 SK-22-1162 230.00 231.43 1.43 0.59 13.3 SK-22-1163 9.00 10.50 1.50 0.76 1.3 SK-22-1163 15.00 16.42 1.42 0.62 21.5 SK-22-1163 31.50 42.25 10.75 0.29 26.2 SK-22-1163 52.50 54.00 1.50 0.42 72.9 SK-22-1163 62.60 73.00 10.40 0.82 8.4 SK-22-1163 98.50 105.50 7.00 0.54 23.4 SK-22-1163 120.33 121.00 0.67 1.37 31.3 SK-22-1163 132.00 133.50 1.50 0.36 173.0 SK-22-1163 182.50 183.35 0.85 0.62 6.2 SK-22-1164 22.00 25.00 3.00 0.41 32.6 SK-22-1164 38.50 39.90 1.40 0.36 47.8 SK-22-1164 43.80 55.00 11.20 0.84 19.4 SK-22-1164 87.67 106.45 18.78 0.56 28.4 SK-22-1165 17.00 19.75 2.75 0.57 15.4 SK-22-1165 32.00 42.35 10.35 0.93 7.6 SK-22-1165 47.10 48.50 1.40 0.40 18.2 SK-22-1165 53.00 54.50 1.50 0.54 22.7 SK-22-1165 72.11 76.50 4.39 1.56 13.5 SK-22-1166 4.00 8.00 4.00 0.48 9.2 SK-22-1166 37.71 44.00 6.29 0.69 7.7 SK-22-1166 47.50 57.70 10.20 0.54 14.9 SK-22-1166 81.98 84.00 2.02 9.19 24.5 Einschließlich 83.00 83.50 0.50 34.90 9.3 SK-22-1166 88.50 93.00 4.50 0.62 2.5 SK-22-1166 108.00 109.50 1.50 0.91 0.8 SK-22-1167 11.00 17.54 6.54 0.61 7.9 SK-22-1167 27.50 28.50 1.00 1.47 13.8 SK-22-1167 110.50 112.00 1.50 0.73 7.7 SK-22-1167 116.25 121.82 5.57 1.11 9.1 SK-22-1167 131.40 134.00 2.60 0.66 5.2 SK-22-1168 NSA SK-22-1169 NSA SK-22-1170 2.34 17.00 14.66 0.56 20.4 SK-22-1170 25.04 33.50 8.46 1.89 112.8 SK-22-1170 59.75 74.50 14.75 3.22 98.4 Einschließlich 62.50 64.00 1.50 3.60 761.0 SK-22-1170 108.50 110.00 1.50 0.22 69.6 SK-22-1170 133.79 155.00 21.21 1.01 37.9 SK-22-1170 159.50 164.00 4.50 0.63 11.3 SK-22-1170 185.11 188.50 3.39 0.52 33.6 SK-22-1170 192.49 200.00 7.51 0.82 3.6 SK-22-1171 2.10 15.55 13.45 0.60 18.5 SK-22-1171 21.96 29.00 7.04 0.80 39.1 SK-22-1171 54.50 80.48 25.98 4.96 14.6 Einschließlich 73.31 74.50 1.19 24.40 26.1 SK-22-1171 83.89 93.00 9.11 3.60 11.0 Einschließlich 83.89 85.00 1.11 11.90 5.0 und 85.00 85.68 0.68 15.65 15.2 SK-22-1171 124.50 126.00 1.50 0.98 1.2 SK-22-1171 137.15 141.00 3.85 0.81 7.5 SK-22-1171 184.00 185.14 1.14 0.70 0.5 SK-22-1172 3.93 5.00 1.07 0.93 3.7 SK-22-1172 13.00 14.50 1.50 0.56 44.3 SK-22-1172 40.66 52.00 11.34 0.50 26.7 SK-22-1172 57.08 61.55 4.47 2.57 71.9 SK-22-1172 77.00 90.18 13.18 1.82 54.2 SK-22-1172 139.54 167.00 27.46 1.18 12.4 SK-22-1172 174.50 194.00 19.50 0.90 21.0 SK-22-1172 238.00 239.10 1.10 0.68 0.5 SK-22-1173 27.57 52.00 24.43 1.68 113.8 SK-22-1173 74.00 94.49 20.49 2.78 59.0 SK-22-1173 111.00 112.50 1.50 0.60 1.7 SK-22-1173 123.00 124.50 1.50 0.53 9.7 SK-22-1173 128.72 152.50 23.78 0.60 15.5 SK-22-1173 160.00 161.50 1.50 0.54 8.0 SK-22-1173 180.50 182.00 1.50 0.62 3.8 SK-22-1173 189.83 198.00 8.17 0.82 8.5 SK-22-1173 202.50 218.00 15.50 0.58 9.2 SK-22-1173 226.00 238.52 12.52 0.93 10.9 SK-22-1173 245.50 249.53 4.03 0.89 14.9 SK-22-1174 14.34 15.87 1.53 5.98 100.0 SK-22-1174 23.00 36.50 13.50 0.81 64.9 SK-22-1174 54.00 70.47 16.47 3.17 41.9 Einschließlich 68.50 69.50 1.00 10.40 53.0 SK-22-1174 115.50 117.00 1.50 0.63 0.9 SK-22-1174 138.71 141.00 2.29 0.97 2.4 SK-22-1174 148.50 150.00 1.50 0.86 1.8 SK-22-1174 159.50 161.00 1.50 0.60 0.5 SK-22-1175 13.70 16.00 2.30 4.79 135.9 Einschließlich 13.70 15.07 1.37 7.76 215.0 SK-22-1175 22.50 34.50 12.00 0.69 66.8 SK-22-1175 54.20 57.50 3.30 0.99 1.1 SK-22-1175 63.00 78.50 15.50 1.62 167.8 Einschließlich 65.50 66.75 1.25 6.50 1465.0 SK-22-1175 86.00 89.00 3.00 1.01 0.9 SK-22-1175 99.15 112.08 12.93 2.10 18.8 SK-22-1175 135.00 143.00 8.00 0.64 8.0 SK-22-1175 154.00 166.35 12.35 1.68 18.6 SK-22-1175 171.00 172.50 1.50 0.97 2.7 SK-22-1176 7.12 8.00 0.88 0.75 9.6 SK-22-1176 19.50 23.84 4.34 2.35 48.0 SK-22-1176 32.50 55.50 23.00 0.85 40.2 SK-22-1176 60.50 70.00 9.50 0.63 5.5 SK-22-1177 22.30 28.00 5.70 14.90 2.5 Einschließlich 23.28 24.70 1.42 44.20 5.4 und 24.70 25.80 1.10 12.00 2.1 SK-22-1177 63.00 64.00 1.00 0.97 1.4 SK-22-1177 69.00 70.50 1.50 0.63 1.3 SK-22-1178 24.62 25.45 0.83 0.73 3.0 SK-22-1178 48.50 50.00 1.50 1.20 1.3 SK-22-1178 173.90 185.60 11.70 3.78 16.0 Einschließlich 176.10 177.42 1.32 11.75 52.3 SK-22-1178 210.33 219.50 9.17 1.14 2.8 SK-22-1178 229.00 233.50 4.50 0.65 1.4 SK-22-1179 16.70 18.00 1.30 0.65 1.9 SK-22-1179 118.00 119.00 1.00 0.94 3.6 SK-22-1179 166.78 179.97 13.19 1.90 13.3 SK-22-1180 4.35 7.35 3.00 0.56 8.2 SK-22-1180 53.50 55.00 1.50 0.88 2.0 SK-22-1180 87.68 92.00 4.32 0.68 0.9 SK-22-1180 185.35 187.90 2.55 2.22 10.4 SK-22-1180 193.50 194.64 1.14 1.07 6.6 SK-22-1180 206.00 210.50 4.50 0.52 2.4 SK-22-1180 228.25 229.50 1.25 0.91 0.5 SK-22-1180 242.00 251.25 9.25 0.68 0.9 SK-22-1180 265.81 266.96 1.15 0.78 3.7 SK-22-1180 275.00 276.16 1.16 0.65 0.5 SK-22-1181 11.50 32.50 21.00 0.95 85.4 SK-22-1181 80.23 81.23 1.00 0.56 6.2 SK-22-1181 124.46 129.00 4.54 1.16 0.8 SK-22-1183 9.00 15.50 6.50 1.40 65.0 SK-22-1183 20.00 21.50 1.50 0.66 34.3 SK-22-1183 35.00 38.00 3.00 0.75 1.5 SK-22-1183 48.50 50.00 1.50 0.83 0.9 SK-22-1183 54.50 56.00 1.50 0.70 3.7 SK-22-1183 80.00 82.04 2.04 0.86 2.6 SK-22-1183 89.19 90.50 1.31 0.69 5.1 SK-22-1183 110.00 111.29 1.29 0.67 1.6 SK-22-1183 114.50 119.00 4.50 0.54 2.9 SK-22-1183 122.85 147.50 24.65 1.13 7.0 SK-22-1184 13.00 23.50 10.50 0.76 16.3 SK-22-1184 28.00 29.50 1.50 0.57 27.6 SK-22-1184 83.60 87.06 3.46 1.74 17.0 SK-22-1184 100.50 134.10 33.60 1.17 14.2 SK-22-1184 148.25 152.20 3.95 0.53 13.6 SK-22-1184 155.50 158.50 3.00 1.03 7.0 SK-22-1184 163.00 166.00 3.00 1.10 4.9 SK-22-1184 171.60 176.50 4.90 0.51 2.5 SK-22-1185 26.00 48.50 22.50 1.37 1.6 SK-22-1185 94.85 95.90 1.05 1.04 52.1 SK-22-1185 121.00 122.50 1.50 0.49 13.8 SK-22-1185 171.00 180.00 9.00 0.78 4.2 SK-22-1185 183.20 197.00 13.80 1.04 9.3 SK-22-1185 245.50 246.00 0.50 1.14 17.3 SK-22-1186 5.20 6.00 0.80 0.51 451.0 SK-22-1186 25.00 29.00 4.00 0.58 10.3 SK-22-1186 32.93 38.50 5.57 0.57 2.4 SK-22-1186 91.50 96.00 4.50 0.37 18.9 SK-22-1187 1.45 7.87 6.42 0.95 1003.3 Einschließlich 2.00 4.20 2.20 1.27 2180.0 und 4.20 5.50 1.30 0.75 1245.0 SK-22-1187 15.57 17.00 1.43 0.63 5.9 SK-22-1187 26.50 28.00 1.50 1.16 0.7 SK-22-1187 32.00 33.00 1.00 0.56 5.2 SK-22-1187 37.00 38.00 1.00 0.50 11.8 SK-22-1187 43.00 44.50 1.50 0.54 5.4 SK-22-1187 48.97 50.45 1.48 0.94 9.4 SK-22-1187 54.94 57.50 2.56 0.40 129.1 SK-22-1187 61.40 87.50 26.10 1.11 19.7 SK-22-1187 106.40 107.50 1.10 0.65 1.9 SK-22-1187 135.50 137.00 1.50 1.02 0.5 SK-22-1188 57.00 60.00 3.00 0.75 2.3 SK-22-1188 87.40 99.00 11.60 1.00 4.6 SK-22-1188 106.50 127.11 20.61 0.66 7.6 SK-22-1188 176.00 177.40 1.40 0.67 1.3 SK-22-1189 32.50 43.00 10.50 0.74 1.4 SK-22-1189 47.50 50.50 3.00 0.82 1.4 SK-22-1189 167.46 168.46 1.00 0.55 13.6 SK-22-1190 94.10 95.50 1.40 0.15 105.0 SK-22-1190 133.50 135.00 1.50 0.47 21.3 SK-22-1190 165.00 165.69 0.69 0.54 7.8 SK-22-1190 177.50 179.00 1.50 0.93 6.2 SK-22-1191 14.00 15.00 1.00 0.49 10.0 SK-22-1191 71.50 74.03 2.53 0.54 28.8 SK-22-1191 83.00 90.00 7.00 0.44 2.3 SK-22-1191 107.50 115.00 7.50 0.67 2.9 SK-22-1191 123.50 133.90 10.40 1.26 5.0 SK-22-1191 139.15 149.82 10.67 0.79 1.3 SK-22-1192 16.00 19.34 3.34 0.60 7.6 SK-22-1192 101.27 102.50 1.23 0.42 32.8 SK-22-1193 12.00 13.50 1.50 0.72 5.5 SK-22-1193 18.50 25.27 6.77 1.48 12.8 SK-22-1193 58.00 59.50 1.50 0.67 1.9 SK-22-1193 87.00 91.50 4.50 0.94 0.5 SK-22-1193 111.50 112.60 1.10 0.87 0.5

Die tatsächlichen Mächtigkeiten und Zonengeometrien können zu diesem Zeitpunkt noch nicht endgültig bestimmt werden. Die Gehaltskappung einzelner Proben wurde nicht auf die Au- und Ag-Proben angewandt, die die längengewichteten Kompositproben bilden. Proben unterhalb der Nachweisgrenze wurden mit einem Wert von Null bewertet. NSA - Keine signifikanten Proben.

Tabelle 2: Standorte und Ausrichtungen der Bohrlöcher im Minenraster:

Loch-ID Östliche Ausrichtung (m) Nordrichtung (m) Höhenlage (m) Länge (m) Azimut (°) Neigung (°) SK-22-1073 9966.8 9094.6 965.6 130.0 66.9 -50.1 SK-22-1077 9979.1 8837.4 998.4 127.5 316.8 -50.1 SK-22-1098 9976.5 9445.7 1020.7 161.0 302.1 -50.0 SK-22-1099 9683.5 10155.3 1009.0 226.0 97.0 -55.0 SK-22-1100 9766.6 9344.1 1099.5 291.0 56.9 -50.1 SK-22-1101 9767.5 9342.8 1099.4 291.0 97.3 -50.4 SK-22-1102 9768.5 9340.8 1099.3 300.0 137.1 -49.9 SK-22-1105 9670.5 9485.1 1133.7 199.0 66.7 -49.7 SK-22-1106 9670.4 9484.4 1133.7 331.0 77.2 -70.0 SK-22-1107 9539.4 10238.3 965.5 399.4 67.0 -50.0 SK-22-1108 9683.6 10155.5 1009.0 316.0 116.5 -55.3 SK-22-1109 9685.6 9749.9 1071.7 249.0 36.9 -69.9 SK-22-1110 9684.4 9753.7 1071.0 250.9 137.5 -55.2 SK-22-1111 9801.9 9693.3 1057.2 181.9 265.0 -82.1 SK-22-1114 9541.3 8535.6 1100.8 291.1 86.9 -65.0 SK-22-1115 9543.8 8534.3 1099.9 259.1 100.0 -50.0 SK-22-1116 9612.2 10614.2 880.2 398.0 95.1 -71.1 SK-22-1117 9638.7 8487.5 1051.2 241.0 72.1 -50.0 SK-22-1118 9539.4 10237.3 965.6 452.0 82.0 -50.0 SK-22-1119 9634.7 10014.3 1008.5 200.2 77.2 -65.2 SK-22-1120 9634.2 10013.0 1008.5 200.2 127.0 -55.2 SK-22-1121 9631.0 10018.7 1007.1 151.0 327.4 -60.3 SK-22-1123 9704.6 9953.1 1036.7 225.9 51.0 -72.0 SK-22-1124 9705.7 9949.0 1037.6 183.8 112.0 -52.0 SK-22-1125 9733.0 9989.5 1056.3 41.4 77.0 -45.0 SK-22-1126 9729.8 9987.3 1056.0 82.1 147.0 -56.0 SK-22-1127 9727.6 9987.5 1056.2 147.1 237.0 -60.0 SK-22-1128 9726.5 9989.0 1056.2 131.7 267.0 -56.0 SK-22-1129 9763.8 9916.8 1066.5 82.0 337.0 -45.4 SK-22-1130 9763.4 9916.1 1066.7 138.0 310.0 -45.0 SK-22-1132 9761.1 9876.9 1066.8 120.0 312.2 -45.0 SK-22-1133 9688.1 9816.1 1068.6 205.1 92.0 -69.0 SK-22-1134 9741.8 9762.5 1067.8 193.2 70.0 -77.0 SK-22-1135 9734.3 9676.5 1085.8 136.1 65.0 -44.8 SK-22-1136 9733.1 9673.6 1085.4 231.7 71.9 -75.9 SK-22-1137 9733.7 9674.8 1085.7 201.6 77.0 -73.0 SK-22-1138 9733.8 9673.7 1085.7 201.0 85.0 -66.0 SK-22-1139 9735.3 9674.0 1086.3 225.0 87.2 -51.0 SK-22-1140 9962.2 9910.1 980.5 189.5 2.2 -67.2 SK-22-1141 9963.4 9911.1 980.4 210.0 36.7 -59.9 SK-22-1142 10072.9 9941.8 969.2 144.4 167.1 -62.1 SK-22-1143 10071.8 9941.4 969.4 150.6 215.0 -72.0 SK-22-1144 10070.3 9943.4 969.1 144.0 278.9 -68.0 SK-22-1145 10105.8 10088.6 972.4 163.3 67.6 -75.1 SK-22-1146 10108.4 10087.5 972.5 150.5 101.7 -45.5 SK-22-1147 10107.1 10083.7 972.0 171.0 147.1 -45.0 SK-22-1148 10103.2 10083.8 971.9 187.2 206.9 -70.4 SK-22-1149 10099.2 10087.1 970.7 234.5 261.3 -45.1 SK-22-1150 10101.9 10086.2 971.5 177.3 276.6 -87.0 SK-22-1151 10100.7 10087.1 971.2 256.0 291.9 -57.1 SK-22-1152 10101.8 10087.1 971.5 223.4 307.1 -68.1 SK-22-1153 9699.3 9633.6 1092.7 241.3 79.2 -67.2 SK-22-1154 9699.5 9633.3 1092.8 239.0 95.1 -58.8 SK-22-1155 9700.8 9633.7 1093.4 239.0 96.0 -47.3 SK-22-1156 9742.2 9597.2 1093.8 150.0 58.0 -45.0 SK-22-1157 9742.5 9591.6 1095.6 181.8 89.2 -45.2 SK-22-1158 9739.8 9588.2 1097.0 221.4 97.3 -55.9 SK-22-1159 10137.2 10380.3 970.9 211.0 93.0 -79.0 SK-22-1160 10133.0 10381.4 970.6 279.0 275.1 -52.1 SK-22-1161 10133.6 10382.6 970.8 265.0 275.9 -67.2 SK-22-1162 10134.4 10381.0 970.7 250.0 294.1 -82.7 SK-22-1163 10055.8 9996.9 959.9 189.0 337.0 -59.9 SK-22-1164 10056.0 9995.9 960.3 142.3 307.1 -64.9 SK-22-1165 10081.1 10000.7 960.5 140.1 152.0 -82.1 SK-22-1166 10080.1 10000.3 960.3 157.5 186.0 -54.1 SK-22-1167 10079.0 10002.5 959.8 155.5 297.1 -77.3 SK-22-1168 9777.8 9593.9 1101.2 114.9 35.4 -45.1 SK-22-1169 9776.8 9595.3 1100.9 102.4 96.7 -45.3 SK-22-1170 10100.8 10332.3 973.9 245.3 57.1 -89.0 SK-22-1171 10101.4 10330.7 973.3 242.1 97.2 -76.0 SK-22-1172 10097.7 10331.8 974.7 286.6 267.7 -59.0 SK-22-1173 10103.4 10333.9 973.4 280.9 282.0 -75.2 SK-22-1174 10081.8 10293.1 971.7 220.3 107.0 -56.9 SK-22-1175 10081.3 10293.7 971.7 229.7 107.1 -75.0 SK-22-1176 10077.6 10294.8 971.5 169.6 286.9 -84.9 SK-22-1177 9762.5 9651.6 1074.1 75.0 71.7 -45.4 SK-22-1178 10078.9 10127.4 964.0 282.2 271.1 -45.0 SK-22-1179 10079.2 10127.9 964.0 240.7 280.3 -54.1 SK-22-1180 10079.6 10128.2 964.0 282.3 283.1 -45.0 SK-22-1181 10107.0 10220.8 959.6 150.5 112.2 -61.0 SK-22-1183 10106.4 10220.5 959.5 170.0 132.0 -79.6 SK-22-1184 10103.8 10222.4 958.5 201.6 292.3 -77.9 SK-22-1185 10103.7 10222.7 958.4 266.9 294.8 -60.1 SK-22-1186 10114.0 10159.3 967.9 161.9 114.0 -52.0 SK-22-1187 10112.7 10160.9 968.0 163.4 117.1 -72.0 SK-22-1188 10109.3 10160.2 969.1 205.7 282.1 -75.3 SK-22-1189 10087.5 10176.0 962.9 255.7 288.1 -58.0 SK-22-1190 10088.3 10176.4 962.9 198.5 282.2 -70.0 SK-22-1191 10110.8 10161.3 968.5 181.9 292.0 -88.0 SK-22-1192 10150.9 10044.9 985.4 118.1 125.0 -45.1 SK-22-1193 10151.4 10045.2 985.5 112.6 124.9 -72.2

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=69382Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=69382&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA83056P7157Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.