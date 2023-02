Energiewende und Digitalisierung, also wichtige technologische Prozesse, die unsere Zukunft begleiten werden, benötigen einiges an Rohstoffen. Welche Branchen werden davon profitieren und wie können Anleger investieren? Rohstoffe wie Kupfer, Silber und Lithium werden für viele Technologien benötigt. Wie kann man in Unternehmen investieren, die davon in Zukunft profitieren können? David Hartmann, Vontobel, blickt im Interview mit DER AKTIONÄR TV Moderatorin Viola Grebe auf die Herausforderungen vieler Technologien und die Möglichkeit, auf einen ganzen Index aus diesem Bereich zu setzen. Wie der sich zusammensetzt und worauf man achten muss, mehr dazu im Video.