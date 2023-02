Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/3977/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S4/05 geht es um ein etwas umgestelltes Marktinfo-Script, das testweise auf einer Vorlage der Wiener Börse basiert, um Einschätzungen zu Wienerberger- und Kapsch TrafficCom-Zahlen, News zu Andritz, A1 Group, Knaus Tabbert und Research zu UBM, Verbund. Weiters: Woher der Name Rosinger kommt und der Wunsch einer systematischen Desensibilisierung von ORF und Politik. ATX aktuell: ...

