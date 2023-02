Am Dienstag kündigte Microsoft an, dass die Xbox-Spiele in den Cloud-Gaming-Service von Nvidia eingebracht werden würden. Brad Smith, Microsofts Präsident traf sich am Dienstag mit Vertretern der EU. Grund dafür: Er wollte sie überzeugen, dass die Übernahme von Activision Blizzard nicht unfair für den Wettbewerb sei. Ab sofort sollen Xbox-Spiele über Nvidias Cloud-Games-Service GeForce Now verfügbar sein, wie Brad Smith (Präsident Microsofts) auf ...

