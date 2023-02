DJ Lindner kritisiert Söder und Ausgabenwünsche aus eigener Koalition

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister und FDP-Chef Christian Lindner hat mit heftiger Kritik an CSU-Chef Markus Söder auf dessen jüngste Vorwürfe an die Adresse der Ampel-Koalition reagiert. "Wenn Markus Söder mich Schulden-Chrissi nennt - er ist der Wendehals-Markus", sagte Lindner beim politischen Aschermittwoch seiner Partei in Dingolfing. "Der größte Fehler ist, ihn ernst zu nehmen." Besonders heftig kritisierte Lindner, dass Söder ihn in seiner Aschermittwochsrede in Passau mit dem früheren griechischen Finanzminister Yanis Varoufakis verglichen habe. Damit zeige der CSU-Chef, dass er in Wahrheit "der Trump der deutschen Politik" sei. Auch habe Söder politisches Kapital aus der Corona-Pandemie schlagen wollen.

Derbe Aschermittwochsreden seien aus der Zeit gefallen, mahnte der FDP-Chef. "Auch an einem solchen Tag kann man durchaus Respekt zollen." So sei es gut, dass es eine Sozialdemokratie gebe, die für sozialen Ausgleich stehe, und eine grüne Partei, die sich für ökologische Sensibilität einsetze. Unverzichtbar sei aber auch eine liberale Kraft, die "Freiheit als Überzeugung habe - während für die CSU lediglich "Freiheit von Überzeugung" gelte. Lindner beklagte auch, dass Söder Kritik am Sondervermögen für die Bundeswehr geübt habe. Die Ampel-Koalition müsse vielmehr "den Scherbenhaufen" aufkehren, den die CSU im Verteidigungsministerium hinterlassen habe.

Ausdrücklich verteidigte Lindner aber die Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr und bis zu 200 Milliarden Euro für die Energiepreisbremsen. "Das kostet viel Geld, das wir uns an den Kapitalmärkten leihen müssen", sagte der Bundesfinanzminister. "Ich bin aber zutiefst davon überzeugt, dass dieser Weg richtig ist." Während einer Krise die Kraft des Staates zu nutzen, sei ein "Gebot der Verantwortung". Allerdings müsse man bereits jetzt über den Ausstieg aus der Krisenpolitik nachdenken.

Zu Forderungen nach Mehrausgaben aus der Koalition, etwa für die Kindergrundsicherung, die Pflege oder die Bundeswehr sagte Lindner, all dies müsse "ein stabiles wirtschaftliches Fundament als Voraussetzung" haben. "Du kannst nicht nur verteilen, du musst auch die Frage stellen, wo es herkommen soll." Erneut beharrte er auf einer Rückkehr zur Schuldenbremse. "Soziale Politik bedeutet eben auch, keine Schuldenberge zu vererben." Forderungen nach Umverteilung etwa von SPD-Chefin Saskia Esken und der Grünen-Vorsitzenden Ricarda Lang hielt er entgegen, man müsse "einmal darüber reden, wie wir die Belastung reduzieren können". Auch machte sich der FDP-Chef erneut für eine Abschaffung des Solidaritätszuschlages stark. "Das wäre die schnellste Form einer Unternehmenssteuerreform", sagte Lindner.

Die Kernaufgabe sei aber nicht, mehr Geld zu organisieren, sondern "mehr Bewegungsfreiheit", erklärte Lindner. Schnellere Planungs- und Genehmigungsverfahren müssten jedoch auch für Straßenbauprojekte gelten, und bei der Farbe des Wasserstoffs dürfe man zunächst "nicht zu wählerisch" sein. Dem grünen Koalitionspartner riet der FDP-Vorsitzende, seine Politik zu ändern. "Die Grünen wollen Tempo machen bei den Schulden und bremsen beim Verkehr", sagte Lindner. "Umgekehrt wäre besser."

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/sha

(END) Dow Jones Newswires

February 22, 2023 08:18 ET (13:18 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.