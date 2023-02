Chicago (ots/PRNewswire) -Ocean Tomo Transactions, ein Tochterunternehmen von J.S. Held, gibt den Verkauf von mehr als 250 urheberrechtlich geschützten und anderen literarischen Werken bekannt, die sich derzeit im Besitz von POW! Entertainment befinden, das gemäß dem Einheitlichen Handelsgesetz (Uniform Commercial Code) im Rahmen einer öffentlichen Veräußerung verkauft wird.Der Begleitkatalog umfasst mehr als 200 Originalwerke, die vom verstorbenen Stan Lee verfasst wurden. Das Vermögen beinhaltet Titel auf unterschiedlichem Produktionsniveau, von konzeptionellen Synopsen, vollständigen Arbeiten, Drehbüchern und Originalkunstwerken bis hin zu vollständig produzierten Werken mit verbleibenden Rechten.Stan Lees Einfluss auf die Unterhaltungsindustrie ist unbestreitbar. Seine originellen Charaktere füllen seit Generationen die Leinwände und Seiten von Comicbüchern. Filme, die auf Stan Lees Charakteren basieren, haben weltweit mehr als 27 Milliarden USD eingespielt.Der POW! Entertainment-Begleitkatalog enthält eine Fundgrube bekannter und neuer, nie zuvor gesehener Charaktere und Ideen des kreativen Genies. Dieses Angebot bietet eine Gelegenheit für die fortgesetzte Teilhabe und Förderung seines herausragenden Vermächtnisses.Zu den bemerkenswerten Werken von Stan Lee, die verkauft werden, gehören:- The Devil's Quintet- Lucky Man- BackChannel- Prodigal- Chakra- Monkey Master- Allies of the Amazon- Ruheloser a/k/a SchamaneOcean Tomo Transactions vertritt den abgesicherten Gläubiger Genius Brands International, Inc. bei der öffentlichen Veräußerung von Sicherheiten des Ausfallschuldners POW! Entertainment, LLC, gemäß seinen Vorzugsgläubigerrechten nach dem Einheitlichen Handelsgesetz. Die Sicherheiten werden vorbehaltlich unterschiedlicher Rechte Dritter, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Drittlizenzen, Optionen und/oder bedingte Vergütung, veräußert. Diese Informationen, die Originalarbeiten und andere Details werden qualifizierten Parteien nach Abschluss von Vertraulichkeitsvereinbarungen zur Verfügung gestellt.Ocean Tomo Transactions wird Eingangsangebote für die betreffenden Vermögenswerte bis einschließlich 7. April 2023 annehmen. Weitere Informationen zum öffentlichen Veräußerungsprozess finden Sie unter https://www2.oceantomo.com/stan-lee-copyrights-catalog.Interessierte sollten sich unter christopher.bruce@jsheld.com an Christopher Bruce wenden.Informationen zu Ocean Tomo Transactions, Tochterunternehmen von J.S. HeldOcean Tomo Transactions, Tochterunternehmen von J.S. Held, arbeitet eng mit Inhabern von geistigem Eigentum und Unternehmen zusammen, die hochwertige IP-gesteuerte Unternehmen, IP-Portfolios oder proprietäre Technologielösungen monetarisieren möchten. Wir haben Transaktionen mit einer IP-Wertrealisierung in Höhe von insgesamt mehr als 1 Milliarde USD abgeschlossen. Wir haben Beratungen im Wert von mehr als 10 Milliarden USD bezüglich IP-Engagements durchgeführt.Informationen zu POW! Entertainment POW! Entertainment ist ein US-amerikanisches Unternehmen für Multimedia-Unterhaltung, das von Gill Champion, Arthur Lieberman und dem ehemaligen Herausgeber von Marvel Comics, Stan Lee, gegründet wurde. Das Unternehmen vermarktet weltweit die geistigen Eigentumsrechte von Stan Lee, einschließlich Film, Fernsehen, Markenkooperation, Event-Merchandising und Publishing.Informationen zu Genius BrandsGenius Brands International, Inc. ist ein an der NASDAQ börsennotiertes globales Kindermedienunternehmen, das Markenunterhaltungsobjekte und Verbraucherprodukte für Kinder für Medien und Einzelhandel entwickelt, produziert, vermarktet und lizenziert.Kontakt:Kristi L. StathisOcean Tomo, Tochterunternehmen von J.S. Held kstathis@oceantomo.com+1 773 294 4360J.S. Held, seine Partner und Tochtergesellschaften sind keine zertifizierten Wirtschaftsprüfungsunternehmen und erbringen keine Wirtschaftsprüfungs-, Bestätigungs- oder sonstige öffentliche Rechnungslegungsdienstleistungen. J.S. Held, seine Partner und Tochtergesellschaften sind keine Anwaltskanzleien und bieten keine Rechtsberatung.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1774904/Ocean_Tomo_JS_Held_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ocean-tomo-transactions-kundigt-offentliche-bekanntmachung-gemaW-ucc-uber-verauWerung-von-geistigem-eigentum-von-pow-entertainment-an-301753139.htmlOriginal-Content von: Ocean Tomo, a part of J.S. Held, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168733/5447617