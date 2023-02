München (ots) -Die Kunst des Witzeerzählens beherrscht Comedian Markus Krebs wie kein Zweiter. Mit Mütze, Sonnenbrille und unverwechselbarem Ruhrpott-Humor sitzt der Duisburger für gewöhnlich auf einem Barhocker und fragt: "Kennste den ...?"Sehr viel langsamer lässt es sein in Paderborn gebürtiger Kollege Rüdiger Hoffmann auf der Bühne angehen, wenn er das Publikum mit dem für ihn typischen "Ja, hallo erst mal. Ich weiß gar nicht, ob Sie's wussten ..." begrüßt.Am Montag hat Moderator Kai Pflaume die beiden Spaßvögel zum witzigen Rateduell ins "Wer weiß denn sowas?"-Studio eingeladen, um ernsthafte Fragen wie diese zu beantworten:Bei der gestempelten Kennnummer auf Eiern geben die ersten zwei Ziffern nach dem Länderkürzel DE an, ...?a) wie lange das Ei mindestens haltbar istb) in welchem Bundesland das Ei gelegt wurdec) ob das konkrete Ei auf Salmonellen getestet wurdeBei den Ermittlungen zu den oftmals kuriosen Verbrechen im beschaulichen Münster sind sich Hauptkommissar Frank Thiel und Staatsanwältin Wilhelmine Klemm selten einig. Wie viel Spaß die "Tatort"-Stars Axel Prahl und Mechthild Großmann beim Wettraten gegeneinander haben, erleben die Zuschauer am Dienstag, wenn die beiden Schauspieler an der Seite der Teamchefs Bernhard Hoëcker und Elton die richtige Antwort auf kriminell spannende Fragen wie diese ermitteln:Sherlock Holmes und Dr. Watson sollten ursprünglich ...?a) Steuer-Ermittler für die Finanzbehörde seinb) in der Kolonie Indien ermittelnc) Sherrinford Holmes und Ormond Sacker heißenDie Woche bei "Wer weiß denn sowas?" vom 24. Februar bis 3. März 2023 im Überblick:Montag, 27. Februar - Markus Krebs und Rüdiger HoffmannDienstag, 28. Februar - Axel Prahl und Mechthild GroßmannMittwoch, 1. März - SportDonnerstag, 2. März - SportFreitag, 3. März - SportWer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-app (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.daserste.de%2Fquiz-app&data=05%7C01%7CAgnes.Toellner%40ard.de%7C424d0509649d425e1ae708db14d4ba1c%7Cbcca095d88d442f88260cc216b81f62d%7C0%7C0%7C638126676106547908%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=numr7R6%2F%2BdMDgsQAjLslkyGnE5CAjfVgk4wPAOqyrrA%3D&reserved=0) kostenlos herunterladen."Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Media für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk."Wer weiß denn sowas?" im Internet unter www.daserste.de/wer-weiss-denn-sowas (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.daserste.de%2Fwer-weiss-denn-sowas&data=05%7C01%7CAgnes.Toellner%40ard.de%7C424d0509649d425e1ae708db14d4ba1c%7Cbcca095d88d442f88260cc216b81f62d%7C0%7C0%7C638126676106704157%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=o8qxVuOeXEUQyYGm3rQPm02r95dPkw3YbWCpXAyet0w%3D&reserved=0)Pressekontakt:Agnes Toellner, ARD-Programmdirektion, Presse und Information,Tel: 089/558944 876, E-Mail: agnes.toellner@ard.debibo Loebnau, Die Agentur Anke Lütkenhorst GmbHTel: 0221/952 9080, E-Mail: kontakt@dieagentur-gmbh.deFotos über www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5447615