Die Allianz-Aktie konnte in den vergangenen sechs Monaten um rund 25% an Wert gewinnen und notiert derzeit bei rund 216 Euro. Dabei wurde in der vergangenen Woche bekannt, dass der Versicherungskonzern die Dividende auf 11,40 Euro je Aktie anheben will - 60 Cent mehr als ein Jahr zuvor. Daraus errechnet sich eine Dividendenrenditen von circa 5,6%. Doch lohnt sich der Einstieg in...

Den vollständigen Artikel lesen ...