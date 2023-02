DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 23. Februar (vorläufige Fassung)

=== *** 07:00 DE/Deutsche Telekom AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Gerresheimer AG, Jahresergebnis (10:00 Analysten- und Pressekonferenz) *** 07:00 DE/Heidelbergcement AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Knorr-Bremse AG, Jahresergebnis (09:00 BI-PK) *** 07:00 DE/Vitesco Technologies Group AG, Jahresergebnis *** 07:00 FR/Axa SA, Jahresergebnis *** 07:00 FR/Essilor-Luxottica SA, Jahresergebnis 07:00 DE/Krones AG, Jahresergebnis *** 07:30 DE/Dürr AG, Jahresergebnis (15:00 BI-PK) *** 07:30 DE/Hensoldt AG, Jahresergebnis (07:30 Earnings-Call) *** 07:30 DE/Munich Re, Jahresergebnis (09:30 BI-PK) *** 07:30 ES/Telefonica SA, Jahresergebnis 07:30 DE/Auto1 Group SE, vorläufiges Jahresergebnis 07:30 DE/Indus Holding AG, vorläufiges Jahresergebnis 07:30 FR/Bouygues SA, Jahresergebnis *** 07:45 IT/Eni SpA, Jahresergebnis und Kapitalmarkttag mit Vorlage des Strategieplans 2023-2026 *** 08:00 GB/Anglo American plc, Jahresergebnis 08:00 DE/New Work SE, vorläufiges Jahresergebnis 08:00 DE/Wintershall Dea AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK) 08:00 GB/BAE Systems plc, Jahresergebnis 08:00 GB/Rolls-Royce plc, Jahresergebnis 08:00 DE/Entwicklung der Energiepreise 2022 *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Januar Eurozone PROGNOSE: -0,2% gg Vm/+8,6% gg Vm Vorabschätzung: -0,4% gg Vm/+8,5% gg Vj zuvor: -0,4% gg Vm/+9,2% gg Vm Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +5,2% gg Vj Vorabschätzung: -0,8% gg Vm/+5,2% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vm/+5,2% gg Vj *** 12:00 TR/Türkische Zentralbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 12:00 DE/EZB, Veröffentlichung der Bilanz 2022 *** 14:30 US/BIP (2. Veröffentlichung) 4Q annualisiert PROGNOSE: +2,9% gg Vq 1. Veröff.: +2,9% gg Vq 3. Quartal: +3,2% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +3,5% gg Vq 1. Veröff.: +3,5% gg Vq 3. Quartal: +4,4% gg Vq *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Januar *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 197.000 zuvor: 194.000 *** 15:00 DE/Hochtief AG, Jahresergebnis (15:00 BI-PK) *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 17:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Aufzeichnung von ZDF-Sendung "Maybrit Illner" zum Thema "Krieg, Krisen, Koalition - wie gut führt der Kanzler?", Berlin *** 18:00 DE/Freenet AG, Jahresergebnis 18:05 FR/Saint-Gobain SA, Jahresergebnis 22:05 US/Booking Holdings Inc, Ergebnis 4Q *** - IN/Treffen der Finanzminister und Zentralbankpräsidenten (bis 24.2), u.a. mit Bundesbank-Präsident Nagel, Bundesfinanzminister Lindner, EZB-Präsidentin Lagarde - DE/Fortsetzung der Tarifverhandlungen für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen in Potsdam - Märkte/Börsenfeiertag Japan - CN/Alibaba Group Holding Ltd, Ergebnis 3Q ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

