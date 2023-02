© Foto: Christian Ohde - picture alliance / CHROMORANGE



ChatGPT hat an der Börse einen echten Hype um künstliche Intelligenz ausgelöst. Anleger, die an diesem Hype teilhaben und gleichzeitig ihr Risiko minimieren wollen, können auf KI-ETFs setzen. Welche sind die besten?

Wenn es um KI-ETFs geht, liegt es nahe, die KI selbst um eine Einschätzung zu bitten. Genau das hat die wallstreet:online Zentralredaktion getan. Wir haben den KI-Textroboter ChatGPT gefragt: "Welche KI-ETFs sind die besten?"

Anschließend haben wir uns die Performance der vorgeschlagenen ETFs genauer angeschaut und mit der Performance von KI-ETFs verglichen, die Redakteure des Handelsblatts recherchiert haben. Wer ist besser: Mensch oder Maschine?



Hier die Einschätzung von ChatGPT:



Hier sind einige der bekanntesten KI-ETFs:

iShares Robotics and Artificial Intelligence ETF (Ticker: IRBO) - Dieser ETF investiert in Unternehmen, die in den Bereichen Robotik und künstliche Intelligenz tätig sind.

Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (Ticker: BOTZ) - Dieser ETF konzentriert sich auf Unternehmen, die auf Roboter und künstliche Intelligenz spezialisiert sind, einschließlich Halbleiterherstellern, Sensor- und Aktorherstellern und Cloud-Computing-Unternehmen.

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF (Ticker: ROBT) - Dieser ETF investiert in Unternehmen, die in den Bereichen künstliche Intelligenz und Robotik tätig sind.

WisdomTree Artificial Intelligence ETF (Ticker: AIQ) - Dieser ETF folgt einem Index, der auf KI-Unternehmen ausgerichtet ist, die sowohl eine hohe Innovationskraft als auch finanzielle Stabilität aufweisen."