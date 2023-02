Novakid, eine der führenden Online-Plattformen für Englisch als Zweitsprache (ESL) in Europa, die das Lernen für Kinder neu definiert, stellt die Ergebnisse des Jahres 2022 und weitere Pläne vor.

Novakid konnte sein Kundenwachstum beibehalten und hat im Jahr 2022 etwa 70 000 neue Schüler-Anmeldungen in 50+ Ländern verzeichnet. Besonders hervorzuheben ist, dass Novakid im Jahresvergleich ein zweistelliges Umsatzwachstum verzeichnen konnte, wobei der Anteil der langfristigen Abonnements (6 und 12 Monate) stetig zugenommen hat.

20 der neuen Abonnementverkäufe sind auf Empfehlungen von Bestandskunden zurückzuführen und der durchschnittliche Kundenzufriedenheitsindex (NPS) liegt bei über 60 (Klassenbester), was sich in den verbesserten Zahlen zur Kundenbindung niederschlägt. Novakid hat bei der Kundenzufriedenheit hohe Werte erzielt: je nach Region liegt der Wert bei durchschnittlich 96 %.

Novakid hat seine Position auf den globalen Märkten weiter ausgebaut. Europa macht nach wie vor den größten Anteil am Kundenportfolio des Unternehmens aus (55 %), während die MENA-Region 25 des Kundenstamms ausmacht und der Kundenanteil der Regionen Asien-Pazifik und Lateinamerika auf 20 gestiegen ist.

"Für das Jahr 2023 erwarten wir ein schwieriges makroökonomisches Umfeld mit einem wirtschaftlichen Abschwung in Europa und darüber hinaus. Dennoch erwarten wir für 2023 ein weiteres starkes Umsatzwachstum, und wir gehen davon aus, dass wir in diesem Jahr die Gewinnschwelle erreichen werden", so Max Azarov, CEO von Novakid.

Pläne für 2023

Der 25-minütige Englisch-Einzelunterricht wird zu einer 40-minütigen Bildungsreise für junge Schüler:innen ausgebaut. Diese erweiterten Unterrichtseinheiten sind für die Kunden kostenlos und bestehen aus drei Elementen: einer unterhaltsamen, kontextbezogenen Aktivität vor der Unterrichtseinheit, einer Einzellektion mit einer Lehrkraft und spielerisch aufbereiteten "Hausaufgaben" nach dem Unterricht. Seit August 2022 hat Novakid festgestellt, dass sich die durchschnittliche Zeit, die die Schüler:innen außerhalb des strukturierten Einzelunterrichts mit selbständigen Übungen verbringen, verdreifacht hat.

Neue Produktentwicklungen, die für die Plattform in Betracht gezogen werden, zielen darauf ab, die Interaktion mit den Bildungsinhalten zu verbessern, um die Lernmotivation zu steigern und die Lernergebnisse zu optimieren. Das Team erforscht und testet ständig verschiedene Möglichkeiten, darunter auch Experimente mit anderen Fächern, die in die Produktpalette aufgenommen werden könnten.

Jüngste Forschungen haben gezeigt, dass ein erhöhter Zeitaufwand für Hausaufgaben und Minispiele eine positive Auswirkung auf die Kundenbindung hat. Darüber hinaus ist die monatliche Verweildauer von Nutzern, die sich Videos mit Comics angesehen haben, 149 höher als die von Nutzern, die sich keine Videos angesehen haben. Letztlich führt mehr Interaktion mit Spielen, Videos und zusätzlichen Inhalten zu höheren Verbleibquoten. Diese Erkenntnisse werden den Lehrplan und die Produktentwicklung in Zukunft bestimmen.

