Der Sportartikelhersteller PUMA nimmt die legendäre kenianische Marathonläuferin Edna Kiplagat unter Vertrag, die mit den Produkten des Unternehmens am 17. April am Boston Marathon teilnehmen wird.

Ihre positive Einstellung, niemals ein Marathonrennen aufzugeben, hat sie zu einem Publikumsliebling unter den Marathonläuferinnen und -läufern werden lassen. Im Verlauf ihrer Karriere, die bereits mehr als zwei Jahrzehnte umspannt, hat Edna Kiplagat, Mutter von fünf Kindern, die großen Marathonläufe in New York, London und Boston und zwei Weltmeistertitel gewonnen.

"Sie können nicht über den Marathon in den letzten Jahren sprechen ohne Edna Kiplagat zu erwähnen", so Pascal Rolling, Head of Sports Marketing. "Sie ist eine Inspiration für viele junge Läufer und besitzt noch immer die Begeisterung und Motivation für weitere große Gewinne. Es bedeutet eine große Ehre für uns, sie als einen Teil der PUMA Familie begrüßen zu dürfen."

Edna Kiplagat hat 2021 bereits den Boston Marathon gewonnen und ein Topresultat am Copley Square erneut ins Visier genommen.

"Ich war von der neuen Produktreihe von PUMA und ihrer engen Betreuung für ihre Athletinnen und Athleten beeindruckt", so Edna Kiplagat. "Daher bin ich äußerst erfreut, mich PUMA anschließen zu können und freue mich bereits auf die bevorstehende spannende Saison."

PUMA hat eine neue Produktserie eingeführt, die die Nitro-Technologie des Unternehmens für Langstreckenläuferinnen und -läufer bietet und hat seitdem mehrere Athletinnen und Athleten unter Vertrag nehmen können, wie etwa die olympischen Medaillengewinner Molly Seidel, Sondre Moen und Hendrik Pfeiffer.

Edna Kiplagat wird die neuesten Laufschuhe von Puma tragen, wie die Deviate NITRO Elite 2, die aus der Kohlefaser PWRPLATE gefertigt wurden, die in Kombination mit der bestmöglichen Abfederung des NITRO Elite-Schaumstoffs von Puma optimale Stabilität und Laufeffizienz gewährleisten.

