Sinovac Biotech Ltd. ("SINOVAC" bzw. das "Unternehmen") (NASDAQ: SVA), ein führender Anbieter biopharmazeutischer Produkte in China, gab heute bekannt, dass der Vorstand des Unternehmens seinen Plan für Aktionärsrechte geändert hat. Mit der Änderung verlängert sich das Ablaufdatum des Plans vom 22. Februar 2023 auf den 22. Februar 2024.

Über SINOVAC

Sinovac Biotech Ltd. (SINOVAC) ist ein in China ansässiges biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Erforschung und Entwicklung sowie die Herstellung und Vermarktung von Impfstoffen konzentriert, die vor menschlichen Infektionskrankheiten schützen.

Das Produktportfolio von SINOVAC umfasst u.a. Impfstoffe gegen COVID-19, gegen die durch das Enterovirus 71 (EV71) ausgelöste Hand-Fuß-Mund-Krankheit (HFMD), gegen Hepatitis A, Windpocken (Varizellen), Grippe, Poliomyelitis (Kinderlähmung), Pneumokokken-Erkrankungen, Mumps usw.

Der COVID-19-Impfstoff CoronaVac® wurde in mehr als 60 Ländern und Regionen weltweit zugelassen. Der Hepatitis-A-Impfstoff Healive® hat 2017 die Präqualifikationsanforderungen der WHO erfüllt. Inlive®, der Impfstoff gegen EV71, ist ein neuartiges Vakzin der "Kategorie 1 präventiver biologischer Produkte", der seit 2016 in China vermarktet wird. 2022 wurden der SINOVAC Totimpfstoff gegen Polio vom Sabin-Stamm (sIPV) und der SINOVAC Impfstoff gegen Windpocken von der WHO präqualifiziert.

SINOVAC war das erste Unternehmen, das die Zulassung für seinen H1N1-Grippeimpfstoff Panflu.1® erhielt, mit dem die Impfkampagne und das Bevorratungsprogramm der chinesischen Regierung ausgestattet wurde. Als einziges Unternehmen liefert es den Impfstoff Panflu® gegen die pandemische Grippe H5N1 für das Bevorratungsprogramm der chinesischen Regierung.

SINOVAC betreibt kontinuierlich die Erforschung und Entwicklung neuer Impfstoffe, hat weitere Kombinationsimpfstoffe in der Pipeline und erkundet laufend globale Marktchancen. SINOVAC beabsichtigt, den Handel und die Zusammenarbeit mit weiteren Ländern sowie mit Wirtschafts- und Branchenverbänden auszubauen und zu vertiefen.

Safe-Harbor-Erklärung

Die vorliegende Pressemitteilung enthält möglicherweise bestimmte Aussagen, bei denen es sich nicht um Beschreibungen historischer Fakten, sondern um zukunftsgerichtete Aussagen handelt. Diese Aussagen fallen unter die "Safe-Harbor-Bestimmungen" des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Solche zukunftsgerichteten Aussagen können anhand von Begrifflichkeiten wie "wird", "erwartet", "prognostiziert", "künftig", "beabsichtigt", "plant", "geht davon aus", "schätzt" oder ähnlichen Ausdrücken oder Wendungen identifiziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen Aussagen genannten Ergebnissen abweichen. Insbesondere ist der Ausgang von Rechtsstreitigkeiten ungewiss. Das Unternehmen kann die möglichen Ergebnisse von Rechtsstreitigkeiten, die sie selbst anstrengt bzw. die andere gegen das Unternehmen anstrengen, nicht vorhersagen. Darüber hinaus ist die Einführung eines Plans für Aktionärsrechte nahezu beispiellos. Das Unternehmen kann daher die Auswirkungen auf das Unternehmen bzw. auf ihren Aktienkurs infolge der Einführung des Plans für Aktionärsrechte nicht vorhersagen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

