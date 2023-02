Vorzeitiger Wechsel im Vorstand des Chemiekonzerns BASF

Werbung







Kurz vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen des Chemiekonzernes wird ein kurzfristiger Wechsel in der Chefetage gemeldet.



Die 51-Jährige Saori Dubourg wird Ende diesen Monats frühzeitig aus dem Vorstand des Chemiekonzerns "BASF" ausscheiden, obwohl das Vorstandsmandat eigentlich bis 2025 gehen sollte Bekannt war Sie vor allem für die kritische Haltung gegenüber der Chinastrategie des Konzernchefs Martin Brudermüller. Diskussionspunkt war unter anderem die nächste Ausbaustufe für das neue BASF-Werk in China, welches voraussichtlich Investitionen um die 10 Milliarden Euro benötigen wird. Die Stelle neu besetzen wird nun der promovierte Chemiker Stephan Kothrade. Dieser war bereits von 2012 bis 2021 in verschiedenen Führungspositionen des Konzerns aktiv.









Quelle: HSBC