Brasco Group geht Joint Venture mit Charles Real Estate ein Der Mischkonzern Brasco B.V. gründet ein Joint Venture mit dem Immobilienunternehmen Charles Real Estate. Damit festigt das niederländische Unternehmen seine Stellung auf dem deutschen Markt für Wohn- und Gewerbeimmobilien. Die Brasco Group setzt ihre Investitionstour fort: Mit dem strategischen Investment in Kooperation mit Charles Real Estate diversifiziert der niederländische Mischkonzern sein Portfolio weiter. In einem ersten Schritt investiert die Brasco Group einen Betrag in Höhe von acht Millionen Euro in das Joint Venture. Im Verlauf des Jahres 2023 plant das Unternehmen, weitere 30 Millionen Euro zu investieren. Charles Real Estate mit Sitz in Berlin besitzt im Bundesgebiet ein Portfolio aus 550 Einheiten mit einer vermietbaren Gesamtfläche von mehr als 33.000 Quadratmetern. Das Portfolio des Unternehmens umfasst zusätzlich eine im Aufbau befindliche Immobilie mit einer Brutto-Grundfläche von 16.000 Quadratmetern. Brancheninsider werten das Investment als Beleg für die Stabilität des deutschen Immobilienmarktes. Nachdem die Coronapandemie weitgehend überwunden scheint und die Energiekrise weniger schwerwiegend verlaufen ist, als zunächst befürchtet wurde, sehen Analysten weiteres Wachstumspotenzial auf dem bundesdeutschen Immobilienmarkt. Dies ist in diesem Jahr bereits das zweite Investment des niederländischen Konzerns, das für Aufsehen sorgt: Anfang Februar hatte das Unternehmen seinen Einstieg bei Mood's Clinic, einem namhaften Hersteller von medizinischem Cannabis, verkündet. Die Brasco Group ist ein niederländischer Mischkonzern und Muttergesellschaft der Brasco-Unternehmensgruppe. Der Konzern hat sich auf Handel und Logistik, Immobilienentwicklung, Finanzdienstleistungen, insbesondere Private Equity und den Vertrieb von Textilien spezialisiert. Die Hauptaufgabe der Muttergesellschaft besteht darin, die strategische Ausrichtung der einzelnen Geschäftsbereiche vorzugeben und durch investive und kommunikative Maßnahmen deren Wachstum und die Nutzung von Synergien zu fördern. Im Handel setzt der niederländische Mischkonzern auf innovative Konzepte, um im schnelllebigen und globalen Güter- und Dienstleistungsverkehr wettbewerbsfähig zu bleiben. Die Kernkompetenz des Konzerns im Immobiliensektor liegt im Kauf und in der Verwaltung hochwertiger Bestandsimmobilien in gefragten Lagen innerhalb der Bundesrepublik Deutschland. Die Finanzabteilung innerhalb der Brasco Group hat die Aufgabe, die Finanzen der Tochtergesellschaften, Lieferanten, Partner, Beteiligungen und Investitionen zu verwalten und zu kontrollieren. Ausschließlich Mitarbeiter der Brasco-Unternehmensgruppe sind für die Verwaltung der Finanzen zuständig, sodass eine sichere Verwaltung der Finanzen gewährleistet ist. Die Investment-Abteilung des Mischkonzerns nimmt eine zentrale Rolle beim Erwerb von Mehrheitsbeteiligungen ein: In den vergangenen Jahrzehnten war das Unternehmen an der Hälfte aller weltweiten Buy-outs mit einem Volumen von mehr als 500 Millionen Dollar beratend tätig. Die Brasco Group berät neben Buy-out-Fonds weitere Fondstypen: Dazu zählen Hedge-, Immobilien-, Private Equity- und Infrastrukturfonds. Das niederländische Unternehmen berät zudem die Manager von Pensions- und Staatsfonds sowie Stiftungen. Mehr als 1.000 Investmentexperten sind mit dem Unternehmen assoziiert und begleiten den Investitionszyklus vom Aushandeln eines Vertrags bis zur Planung des Ausstiegs. Die Brasco Group will Ende 2024 den Sprung auf das Börsenparkett wagen. Der Geschäftsführer der Brasco Group ist Rafy Ahmed. Rafy Ahmed ist der Öffentlichkeit aus der TV-Show "Die Höhle der Löwen" bekannt. Ahmed gründete im Jahr 2017 die Modemarke "Morotai" mit ihrer Spezialisierung auf Sportbekleidung. 2018 wurde er mit dem Gründerpreis des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet. Neben seiner Tätigkeit als CEO ist er Dozent an der International School of Management (ISM) in Stuttgart. Als erfolgreicher Jungunternehmer zeigt er Studierenden auf, wie der Start in das Berufsleben gelingt. Die ISM Stuttgart beabsichtigt, seinen Kurs fest in den Stundenplan des Studiengangs "Global Brand & Fashion Management" zu integrierien.

