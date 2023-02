Smiths Detection, ein weltweit führender Anbieter von Detektions- und Sicherheitsprüfungstechnologien zur Erkennung von Bedrohungen, meldete heute die Markteinführung seines neuesten automatischen Detektionsalgorithmus, iCMORE Prohibited Items. iCMORE Prohibited Items ist die jüngste Neuheit in der Familie intelligenter und anpassungsfähiger automatischer Objekterkennungsalgorithmen von Smiths Detection. Ziel ist es, für die Software die neue Zertifizierung für Automated Prohibited Items Detection Systems (APIDS) der Europäischen Zivilluftfahrt-Konferenz (ECAC) zu erhalten.

iCMORE Prohibited Items nutzt Algorithmen auf Basis künstlicher Intelligenz, um automatisch Gegenstände zu erkennen, die an den Sicherheitskontrollpunkten von Flughäfen als Sicherheitsrisiko gelten, wie Schusswaffen, Messer, Scheren, Äxte, Granaten, Sprengkapseln, Munition und stumpfe Gegenstände. Mit der Zertifizierung könnten solche Algorithmen zu einer verstärkt automatisiert ablaufenden Sicherheitsüberprüfung führen, die ein rein alarmbasiertes Betrachten von Röntgenbildern an den Passagierkontrollstellen von Flughäfen ermöglichen würde. Die rein auf Alarmen beruhende Betrachtung wird seit Jahren erfolgreich bei der Kontrolle von aufgegebenem Gepäck an Flughäfen eingesetzt, sodass von einem Bediener erheblich weniger Bilder manuell gesichtet werden und die Kontrollzeit beschleunigt werden kann.

Der manuelle Überprüfungsprozess durch einen Bediener kann durch die Nutzung von Fernüberprüfung oder zentralisierte Bildverarbeitung (Centralized Image Processing, CIP) weiter verbessert werden, wobei die Überprüfung und Analyse von Röntgenbildern aus mehreren Systemen an verschiedenen Standorten von einem einzigen Standort aus erfolgt.

Mit Blick auf die großen Personalengpässe und steigenden Passagierzahlen an den Flughäfen wird dies eine wichtige Voraussetzung für die Steigerung der betrieblichen Effizienz, des Durchsatzes und der Sicherheit sein, während gleichzeitig die Betriebskosten gesenkt und die Ressourcenplanung erleichtert werden.

Wird das System an nicht regulierten Personenkontrollstellen eingesetzt, werden die Bildanalysten durch die zusätzlichen Erkennungsfunktionen von iCMORE Prohibited Items erheblich unterstützt, da Bedrohungen für eine weitere Analyse automatisch deutlich gemacht werden und so zu besseren Sicherheitsergebnissen beitragen. Da der Schulungsaufwand minimal und die Benutzeroberfläche intuitiv ist, ist iCMORE benutzerfreundlich und liefert sofort Ergebnisse.

iCMORE Prohibited Items wird zunächst für den Einsatz mit dem marktführenden Passagierkontrollscanner mit Computertomographie (CT), Hi-SCAN 6040 CTiX, von Smiths Detection verfügbar sein. In den kommenden Monaten wird der Algorithmus auf weiteren, mit Dual-View und Multi-View ausgestatteten Kontrollsystemen sowohl für regulierte als auch für nicht regulierte Märkte eingeführt. CT wird weiterhin die effizienteste, flexibelste und zukunftssicherste Röntgentechnologie für die rein auf Alarmen beruhende Betrachtung bleiben.

Cymoril Métivier, Global Director Digital Market bei Smiths Detection, sagte: "iCMORE Prohibited Items ist das neueste Produkt in unserer aus fortschrittlicher Detektionsalgorithmen bestehenden Suite. Sie sollen unseren Kunden helfen, ihre Sicherheits- und Betriebsziele zu erreichen. Angesichts der hinreichend bekannten Personalengpässe und steigenden Passagierzahlen an Flughäfen wird iCMORE Prohibited Items eine wichtige Rolle dabei spielen, die betriebliche Effizienz und den Durchsatz zu steigern und gleichzeitig die Betriebskosten zu senken und die Ressourcenplanung zu erleichtern."

Über iCMORE:

iCMORE ist eine Familie von Anwendungen zur automatischen Zielerkennung. Die Objekterkennungssoftware iCMORE nutzt fortschrittliche Algorithmen, um das Bedienpersonal zu entlasten und mögliche Fehler zu reduzieren, indem der Erkennungsprozess für verdächtige Gegenstände in inspizierter Fracht, Gepäck oder palettierten Waren automatisiert wird.

Über Smiths Detection:

Smiths Detection ist ein weltweit führender Anbieter von Kontroll- und Detektionstechnologien für die Luftfahrt, Häfen und Grenzen, Verteidigung und städtische Sicherheit. Mit mehr als 70 Jahren praxiserprobter Erfahrung liefert Smiths Detection die erforderlichen Lösungen zum Schutz der Gesellschaft vor Bedrohungen durch den illegalen Verkehr von Sprengstoffen, verbotenen Waffen, Schmuggelwaren, giftigen Chemikalien, biologischen Wirkstoffen und Betäubungsmitteln um die Welt sicherer zu machen.

