Service Provider können sich aus erster Hand über Mesh WiFi 6, 5G FWA, 10G Fiber, Whitebox OLT und zukünftige WiFi 7-Lösungen von Zyxel Communications informieren

Zyxel Communications wird auf dem diesjährigen Mobile World Congress, der vom 27. Februar bis zum 2. März in der Fira Gran Via in Barcelona stattfindet, sein zukunftssicheres Portfolio vorstellen und eine Live-Demonstration seines vorläufigen WiFi 7-Produkts bieten.

Der Mobile World Congress ist weltweit bekannt als die größte und einflussreichste Veranstaltung der Mobilfunkbranche im Bereich Konnektivität. Die Top-Experten der Branche kommen hier mit Technologie und Handel zusammen, um Wegbereiter und Entscheidungsträger zu werden und unvergessliche Kontakte zu knüpfen.

"Der Mobile World Congress bringt jedes Jahr die führenden Köpfe, Experten und Enthusiasten der Mobilfunkbranche zusammen, um sich mit den wachsenden Möglichkeiten und Herausforderungen auseinanderzusetzen, mit denen sie täglich konfrontiert sind", so Karsten Gewecke, President von Zyxel Communications. "Es ist ein großes Jahr für uns bei Zyxel Communications, denn wir stellen neue Lösungen vor, um den sich ständig ändernden Anforderungen der Branche gerecht zu werden und das Konnektivitätserlebnis für Service Provider und ihre Kunden zu verbessern."

Führend bei WiFi 7

Erleben Sie eine echte WiFi 7 Live-Vorführung, bei der die enormen Geschwindigkeiten, die Bandbreite und der geringere CO2-Fußabdruck im Einklang mit unseren nachhaltigsten Praktiken gezeigt werden. Das WiFi 7-Expertenteam von Zyxel wird am Stand 5G4 in Halle 5 Fragen zu WiFi 7-Strategien und der Implementierung dieser bahnbrechenden Technologie beantworten.

Beseitigen Sie empfangsfreie Zonen und Verzögerungen mit Mesh WiFi 6

Unsere Dual-Band Mesh WiFi 6 Portfolios zählen nach wie vor zu unseren Flaggschiffen sie sind vollständig kompatibel mit den EasyMesh-Standards und bieten Nutzern eine superschnelle Verbindung und verzögerungsfreie Leistung. Die überragende WiFi-Abdeckung von Zyxel für das gesamte Haus eliminiert empfangsfreie Zonen.

Wo auch immer Sie sind, 5G ist da

Ausgestattet mit den fortschrittlichsten Technologien und einer intuitiven App sorgen unsere 5G NR FWA-Angebote weiterhin für hervorragende Konnektivität für einige der größten Service Provider von Bergen bis Barcelona und noch weiter. Erleben Sie aus erster Hand, dass unser Lösungsportfolio die bevorzugte Wahl ist, wenn Service Provider nach einer FWA-Lösung mit hoher Kapazität und Premium-Breitband suchen.

Die Zukunft der Glasfaser hat begonnen

Mit den Fiber Access Solutions von Zyxel können Service Provider aktive Glasfaser, GPON und XGS-PON in ihre Zugangsnetzinfrastruktur integrieren. Mit dieser End-to-End-Lösung werden Service Provider in die Lage versetzt, die Markteinführung erheblich zu beschleunigen und gleichzeitig Technologien der nächsten Generation zu nutzen, um den wachsenden Bandbreitenbedarf zu decken.

Weitere Informationen über unsere Präsenz auf dem Mobile World Congress 2023 finden Sie auf unserer Website oder am Zyxel-Stand 5G4 in Halle 5.

Über Zyxel Communications

Zyxel Communications bietet technologische Innovationen und verbindet die Welt seit mehr als 30 Jahren mit dem Internet. Ganz gleich, ob der Zugang über feste oder mobile Breitbandlösungen hergestellt wird, Zyxel Communications hält ein umfassendes und flexibles Produktportfolio bereit, das Service Providern einen Vorsprung gegenüber der Konkurrenz verschafft.

