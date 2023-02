Angebot einer integrierten, schlüsselfertigen End-to-End-Containerlösung, die bereits bei Dienstleistern auf der ganzen Welt eingesetzt wird

Mavenir, der Anbieter von Netzwerksoftware, der die Zukunft von Netzwerken mit Cloud-nativen Lösungen gestaltet, die in jeder Cloud ausgeführt werden können, gab heute die Markteinführung seiner Converged Packet Core-Lösung bekannt, die auf Red Hat OpenShift läuft und eine vollständig containerisierte und automatisierte Lösung bietet, die auf einer servicebasierten offenen Architektur für die Bereitstellung in öffentlichen, privaten, hybriden, Edge- und On-Premises-Clouds basiert. Die Lösung läuft auf handelsüblicher Hardware, die von marktführenden Serveranbietern zur Verfügung gestellt wird. Sie kann ohne Abhängigkeiten von der zugrunde liegenden Infrastruktur bereitgestellt und betrieben werden, was das Netzwerk flexibel, agil und programmierbar macht.

Die integrierte Lösung wird von sechs Tier-1- und Tier-2-Dienstleistern in globalen Märkten wie Europa, Nordamerika und Asien eingesetzt.

Die integrierte Lösung bietet einen umfassenden End-to-End-Stack in Carrier-Qualität, vom Betriebssystem bis zu den Cloud-nativen Netzwerkfunktionen (CNFs), der für die Telekommunikationsbranche entwickelt wurde. Sie ist vorkonfiguriert mit Funktionen wie der automatisierten 5G-Kernbereitstellung, einem zentralisierten Überwachungs-Framework und Tools für die Verwaltung der Paketkern- und Cloud-Infrastruktur, einschließlich Planung, Bereitstellung und Support. Diese integrierte Lösung senkt die Einstiegshürde für CSPs und Unternehmen, die öffentliche und private 4G- und 5G-Netze mit Echtzeit-Anwendungsfällen bereitstellen, für die eine Ausrüstung vor Ort erforderlich ist. Der gesamte End-to-End-Telco-Stack wurde von Mavenir validiert und erfüllt zahlreiche Kundenanforderungen, die durch die umfassende Erfahrung von Mavenir und Red Hat bei der Planung und Bereitstellung von Cloud-basierten Services für CSPs ermittelt wurden.

Der Converged Packet Core von Mavenir läuft auf Red Hat OpenShift und kann in jeder Kombination von Netzwerkmodellen wie 2G/3G, 4G, 5G SA (standalone) und 5G NSA (non-standalone) eingesetzt werden, was Dienstanbietern die folgenden Vorteile bietet:

Beschleunigte Bereitstellung als vorintegrierte, vorgefertigte Lösung, die mit minimalem Planungsaufwand einsatzbereit ist

Kosteneinsparungen durch die Reduzierung des Aufwands für die Cloud-Infrastruktur vor Ort und die Nutzung von COTS-Hardware für allgemeine Zwecke

Geringerer Hardware-Fußabdruck als andere konkurrierende On-Premises-Cloud-Lösungen

Kontinuierliche Innovation mit DevOps-basierten CI/CD-Software-Release- und Upgrade-Zyklen, die die Markteinführungszeit neuer Funktionen verkürzen

Sicherheitsfunktionen, Entwicklungsgeschwindigkeit und Flexibilität mit der Hinzufügung von Red Hat OpenShift

"Einige Betreiber sind mit Containern und der Cloud nicht vertraut, daher ist eine Lösung von einem einzigen, zuverlässigen Anbieter, der eine integrierte, schlüsselfertige End-to-End-Lösung anbieten kann, für ihren Erfolg unerlässlich", so Ashok Khuntia, President, Core Networks, Mavenir. "Durch die Zusammenarbeit mit Red Hat erweitert Mavenir die Reichweite seines Converged Packet Core und unterstützt öffentliche, private, hybride und On-Premises-Implementierungen mit integrierter Automatisierung, besserer Kosteneffizienz und weniger Komplexität."

"Architekturen und Betriebsmodelle von Netzwerken unterliegen einem grundlegenden Wandel durch die Verlagerung in die Cloud. Red Hat freut sich darauf, gemeinsam mit seinen Ökosystempartnern innovative, offene Hybrid-Cloud-Technologien bereitzustellen, die Dienstanbietern bei der Modernisierung und der Verwirklichung von 5G helfen", so Honoré LaBourdette, Vice President, Telco, Media, Entertainment Edge Ecosystem, Red Hat. "Mit Red Hat OpenShift wird die Mavenir Converged Packet Core-Lösung Service Providern helfen, besser gerüstet zu sein, um einzigartige Netzwerkanforderungen auf einer vertrauenswürdigen, agilen Open-Source-Plattform zu erfüllen."

Mavenirs Converged Packet Core läuft auf einer skalierbaren Plattform, die es Kommunikationsdienstleistern (CSPs) ermöglicht, denselben Kern für mehrere Anwendungsfälle einzusetzen, wie z. B. Enhanced Mobile Broadband (eMBB), Fixed Wireless Access (FWA), Internet of Things (IoT)-Angebote sowie private und Edge-Netzwerke für verschiedene Branchen.

Red Hat OpenShift bietet Unternehmen die Möglichkeit, in jeder Hybrid- oder Multi-Cloud-Cloud-Umgebung eine schnelle, flexible und einfach zu verwaltende Plattform einzusetzen, die die Anwendungsentwicklung beschleunigt und die Kontrolle über verteilte Ressourcen erweitert.

Um mehr über diese Zusammenarbeit zu erfahren, besuchen Sie Mavenir (Halle 2 Stand 2H60) oder Red Hat (Halle 2 Stand 2F30) auf dem MWC 2023.

Über Mavenir:

Mavenir entwickelt die Zukunft von Netzwerken und leistet Pionierarbeit im Bereich fortschrittlicher Technologien. Im Mittelpunkt steht dabei die Vision eines einzigen, softwarebasierten, automatisierten Netzwerks, das in jeder Cloud läuft. Als branchenweit einziger Anbieter von durchgängiger, Cloud-nativer Netzwerksoftware konzentriert sich Mavenir darauf, die Art und Weise, wie sich die Welt verbindet, zu verändern. Das Unternehmen beschleunigt die Transformation von Software-Netzwerken für mehr als 250 Kommunikationsdienstleister in über 120 Ländern, die mehr als 50 der weltweiten Abonnenten bedienen. www.mavenir.com

