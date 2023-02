Anfang der Woche hat Whatsapp einige neue Funktionen eingeführt. Das nächste neue Feature soll auch bereits in den Startlöchern stehen. Der Messenger testet Berichten zufolge ein eigenes Newsletter-Tool. In den letzten Monaten hat Whatsapp mehrere Funktionen eingeführt, um die Kommunikation in der Gruppe einfacher und zugänglicher zu machen. Und wie können möglichst viele Leute regelmäßig erreicht werden? Richtig, mit einem Newsletter - und genau daran arbeitet Whatsapp ...

Den vollständigen Artikel lesen ...