Fünf Top-Strategien, ein Wertpapier: https://bit.ly/3xHkFz8 Das Five Lions Zertifikat liefert langfristige, überdurchschnittliche Performance durch fünf diversifizierte Investment-Ansätze. Die Börsen tendieren nach der Seitwärtsphase der letzten Wochen wieder nach unten. Langsam scheinen Anleger zu akzeptieren, dass die US-Notenbank Fed noch nicht am Ende ihrer Zinserhöhungen ist. Manche Analysten rechnen damit, dass der US-Leitzins in diesem Jahr noch um 75 Basispunkte zulegen wird. Noch mehr Gift für die Aktienmärkte - Marktexperte Marc Wilhelms von PP Asset Management, sieht sich in seiner Annahme bestätigt, dass 2023 ein schwieriges Aktien-Jahr werden wird - aller Euphorie zum Jahresanfang zum Trotz. Und er nennt Alternativen! Neben ausgwähltem Stock-Picking sieht er auch bei Anleihen starke Chancen. Jetzt einschalten und mehr erfahren!