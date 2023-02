High School Schüler und Universitätsstudenten konkurrieren um 20.000 USD an Preisgeldern bei der Water Innovation Challenge

Das globale Wassertechnologie-Unternehmen Xylem (NYSE:XYL) ruft Studenten weltweit auf, sich seiner Mission anzuschließen, Herausforderungen im Bereich Wasser zu lösen, indem sie sich für die 2023 Global Student Innovation Challenge anmelden. Die Initiative lädt Schüler und Studenten im Alter von 13 bis 25 Jahren dazu ein, innovative Lösungen für die größten Herausforderungen der Welt im Bereich Wasser zu entwickeln und um Preise zu wetteifern. Die Anmeldefrist für die diesjährige Herausforderung ist der 1. März.

"Von verheerenden Stürmen und Überschwemmungen bis hin zu Dürren und Schadstoffen, überall spüren lokale Gemeinschaften und Volkswirtschaften die Auswirkungen der eskalierenden Herausforderungen im Bereich Wasser", sagte Patrick Decker, President und Chief Executive Officer bei Xylem. "Durch die Einbeziehung von Studenten und die Förderung von Innovationen haben wir die Möglichkeit, das Blatt in der globalen Wasserkrise zu wenden. Unsere Student Innovation Challenge ist eine Möglichkeit, die klügsten jungen Köpfe aus der ganzen Welt zusammenzubringen und ihre gemeinsame Leidenschaft für Innovation zu nutzen, um uns bei der Gestaltung einer besseren Zukunft zu helfen."

Im Rahmen der Initiative, die Teil des globalen Xylem-Jugendprogramms Xylem Ignite ist, können Studenten und ihre Teams Geldpreise für ihr Projekt gewinnen und gleichzeitig Unterstützung von führenden Experten der Wasserbranche erhalten. Die Studenten konkurrieren sowohl in der High School- als auch in der Universitätskategorie, wobei dem besten Projekt jeweils 5.000 USD verliehen werden.

Die Herausforderungen für 2023 konzentrieren sich auf: Die Auswirkungen der Produktion von grünem Wasserstoff auf das Wasser, Bewusstsein zum Handeln, Vermeidung von Wasserverschmutzung durch Datenwissenschaft und der Zusammenhang zwischen Wasser, Energie und Emissionen in Gebäuden. Die Frist für die Einreichung von Projekten endet am 22. April, und die Gewinner werden später im Sommer bekanntgegeben.

Letztes Jahr nahmen mehr als 800 Schüler und Studenten aus mehr als 50 Ländern teil. Das Team SWiFT aus Santa Clara, Kalifornien, erhielt den Hauptpreis 2022 in der Kategorie High School für sein Projekt zur Verbesserung der Lebensdauer von handbetriebenen Wasserpumpen, welche üblicherweise für den Zugang zu Wasser in ländlichen Gemeinschaften genutzt werden.

Das Team AquaFlo aus Kanada gewann den Hauptpreis 2022 in der Kategorie Universität für die Entwicklung zweier technischer Lösungen, die den Benutzer benachrichtigen, wenn eine Handpumpe außer Betrieb ist. Ihre Konzepte umfassten eine mobile App und ein automatisches Nachrichtenservice-System.

"Die Studenten, die an der Xylem Global Student Innovation Challenge teilgenommen haben, gehören zu den besten und klügsten", sagte Austin Alexander, Vice President, Sustainability and Social Impact bei Xylem. "Ihre Ideen haben das Potenzial, die Auswirkungen von Wasser auf unsere Gesellschaft zu verändern. Wir haben das Privileg, ihr Talent zu fördern und zu ermutigen, damit künftige Generationen von ihrem innovativen Denken und ihren Ideen profitieren können."

Um mehr zu erfahren und sich für die Global Student Innovation Challenge von Xylem anzumelden, besuchen Sie innovationchallenge.xylem.com.

Über Xylem

Xylem (XYL) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Wassertechnologie, das entschlossen ist, kritische Herausforderungen im Bereich Wasser und Infrastruktur mit Innovationen zu lösen. Unsere mehr als 17.000 vielfältigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erzielten im Jahr 2022 einen Umsatz von 5,5 Milliarden Dollar. Wir schaffen eine nachhaltigere Welt, indem wir unsere Kunden in die Lage versetzen, das Wasser- und Ressourcenmanagement zu optimieren, und Gemeinschaften in mehr als 150 Ländern dabei helfen, ihre Wasserversorgung zu sichern. Schließen Sie sich uns an www.xylem.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230222005608/de/

Contacts:

Houston Spencer, Xylem

+1 (914) 240-3046

Houston.Spencer@xylem.com