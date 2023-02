Einführung von Decentralized Identity and Credential Exchange (DICE) ID zur schnelleren, einfacheren und sichereren digitalen Identifizierung und Überprüfung von Ausweisen

DICE ID schafft sofortiges Vertrauen zwischen den Parteien und gibt den Endnutzern die Kontrolle über ihre persönlichen Daten

Wipro wurde kürzlich in die Forbes Blockchain 50 2023-Liste aufgenommen

Wipro Lab45, das Innovationslabor des führenden Technologiedienstleistungs- und Beratungsunternehmens Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), gab heute die Einführung seiner Decentralized Identity and Credential Exchange (DICE) ID bekannt, die den Nutzern die Kontrolle über ihre persönlichen Daten gibt und einen schnelleren, einfacheren und sicheren Online-Austausch von privaten Informationen ermöglicht.

DICE ID basiert auf der Blockchain-Technologie und ermöglicht die Ausstellung und Überprüfung von fälschungssicheren, selbst verifizierbaren digitalen Ausweisen. DICE ID speichert verifizierte persönliche Informationen von zertifizierten Ausstellern in einer Identitätsbörse, die dem Nutzer gehört. (Siehe Video)

Alle Daten sind verschlüsselt und eingebettet und werden nur vom Nutzer in seinem eigenen Identitäts-Wallet empfangen. Diese digitale Brieftasche kann für die Weitergabe von Identitätsdaten oder Anmeldeinformationen für eine Vielzahl von Zwecken verwendet werden einschließlich aktueller oder potenzieller Arbeitgeber, Gesundheits- oder Finanzdienstleister oder Bildungseinrichtungen. DICE ID gibt dem Nutzer die Kontrolle über seine persönlichen Daten und ermöglicht es ihm, genau zu entscheiden, wie viele und welche Art von Informationen er in digitalen Umgebungen preisgeben möchte.

"DICE ID nutzt die Grundprinzipien der Blockchain-Technologie, um die Art und Weise, wie Verbraucher ihre Online-Identitäten verwalten, zu verändern", so Subha Tatavarti, Chief Technology Officer, Wipro Limited. "Die derzeitige Online-Identifizierung beruht auf der Nutzung von Single-Sign-On-Diensten, bei denen die Nutzer persönliche Daten mit mehreren Dritten teilen müssen. DICE ID gibt dem Einzelnen die Macht zurück und macht es einfacher und sicherer als je zuvor, die Weitergabe von persönlichen Daten auf digitalen Plattformen zu verwalten. Wir sind davon überzeugt, dass die Technologie für dezentrale Identitäten und überprüfbare Berechtigungsnachweise einen entscheidenden Wandel im Bereich der Identitäten herbeiführen wird. Und wir sind begeistert, an der Spitze dieser innovativen Technologie zu stehen."

DICE ID nutzt das offene Datenmodell des W3C (World Wide Web Consortium) für überprüfbare Berechtigungsnachweise, das die Berechtigungsnachweise maschinenlesbar und interoperabel macht und einen sicheren Austausch zwischen den Akteuren des Ökosystems ermöglicht.

DICE ID wird bereits seit September 2022 von ausgewählten Kunden eingesetzt und hat sich insbesondere bei der Überprüfung von Referenzen für die Suche nach Talenten und Bewerbern bewährt.

Zu den Anwendungsfällen für DICE ID gehören:

Ed-Tech-Organisationen, Hochschulen und Crowdsourcing-Communities nutzen DICE ID, um ein Ökosystem für den Austausch von Talenten durch übertragbare Qualifikationsnachweise für Lernende und Freiberufler zu schaffen.

Fintechs und Finanzinstitute nutzen DICE ID, um die Zustimmung der Nutzer zu verarbeiten und ihre Daten unter Wahrung ihrer Privatsphäre und Vertraulichkeit weiterzugeben.

Startups aus der Gesundheitsbranche nutzen DICE ID, um medizinische Daten zu schützen und das Vertrauen der Patienten in ihre Plattform zu stärken.

Staatliche Einrichtungen nutzen DICE ID, um den Bürgern zu helfen, ihre Berechtigung für Sozialleistungen und andere Sozialprogramme nachzuweisen.

Metaverse-Plattformen nutzen DICE ID, um durch pseudonyme Identitäten für Avatare sybilsichere Gemeinschaften zu schaffen.

Weitere Informationen über Lab45 finden Sie unter www.wipro.com/lab45; für DICE ID, https://www.diceid.com/

Über Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO) ist ein führendes Unternehmen für Technologiedienstleistungen und Beratung, das sich auf die Entwicklung innovativer Lösungen für die komplexesten Anforderungen der digitalen Transformation seiner Kunden konzentriert. Mit unserem ganzheitlichen Kompetenzportfolio in den Bereichen Consulting, Design, Engineering und Operations helfen wir unseren Kunden, ihre ehrgeizigen Ziele zu verwirklichen und zukunftsfähige, nachhaltige Unternehmen aufzubauen. Mit über 250.000 Mitarbeitern und Geschäftspartnern in 66 Ländern lösen wir das Versprechen ein, unseren Kunden, Kollegen und Gemeinschaften zu helfen, in einer sich ständig verändernden Welt erfolgreich zu sein. Für weitere Informationen besuchen Sie uns unter www.wipro.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Überzeugungen von Wipro in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider, von denen viele von Natur aus ungewiss sind und außerhalb der Kontrolle von Wipro liegen. Diese Aussagen betreffen unter anderem die Wachstumsaussichten von Wipro, die künftigen finanzielle Betriebsergebnisse sowie die Pläne, Erwartungen und Absichten des Unternehmens. Wipro weist die Leser darauf hin, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen Risiken und Unsicherheiten unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in diesen Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem Risiken und Unwägbarkeiten in Bezug auf Schwankungen unserer Erträge, Umsätze und Gewinne, unsere Fähigkeit, Wachstum zu generieren und zu managen, vorgeschlagene Unternehmensmaßnahmen abzuschließen, intensiver Wettbewerb bei IT-Dienstleistungen, unsere Fähigkeit, unseren Kostenvorteil aufrechtzuerhalten, Lohnerhöhungen in Indien, unsere Fähigkeit, hochqualifizierte Fachkräfte zu gewinnen und zu halten, Zeit- und Kostenüberschreitungen bei Verträgen mit festen Preisen und festen Zeitrahmen, Kundenkonzentration, Beschränkungen bei der Einwanderung, unsere Fähigkeit, unsere internationalen Aktivitäten zu managen, geringere Nachfrage nach Technologie in unseren Schwerpunktbereichen, Störungen in den Telekommunikationsnetzen, unsere Fähigkeit, potenzielle Akquisitionen erfolgreich abzuschließen und zu integrieren, die Haftung für Schäden aus unseren Dienstleistungsverträgen, der Erfolg der Unternehmen, in die wir strategisch investieren, die Rücknahme steuerlicher staatlicher Anreize, politische Instabilität, Krieg, rechtliche Beschränkungen bei der Kapitalbeschaffung oder dem Erwerb von Unternehmen außerhalb Indiens, die unbefugte Nutzung unseres geistigen Eigentums und die allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen, die unser Geschäft und unsere Branche betreffen.

Weitere Risiken, die sich auf unsere künftigen Betriebsergebnisse auswirken könnten, sind in den von uns bei der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Unterlagen, insbesondere in den Jahresberichten auf Formular 20-F, ausführlicher beschrieben. Diese Unterlagen sind abrufbar unter www.sec.gov. Wir können von Zeit zu Zeit zusätzliche schriftliche und mündliche zukunftsgerichtete Aussagen machen, einschließlich Aussagen, die in den Unterlagen des Unternehmens bei der Securities and Exchange Commission und in unseren Berichten an die Aktionäre enthalten sind. Wir verpflichten uns nicht, zukunftsgerichtete Aussagen, die von Zeit zu Zeit von uns oder in unserem Namen gemacht werden, zu aktualisieren.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

